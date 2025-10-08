David Ondráčka: Ministerstva si své ministry uhnětou
Politika je jízda na divokém koni, ten zběsile skáče, politik ho nijak neřídí, jen se snaží chvíli udržet v sedle, než ho shodí. U sestavování vlády je zajímavá otázka, co je vlastně vhodná kvalifikace a jaké schopnosti má mít člověk, aby slušně zvládl odehrát roli ministra. Nejde mi až tolik o jednotlivá jména, ale o zamyšlení nad tím, co by ti ministerští kandidáti měli aspoň elementárně umět, aby hned neshořeli jak papír.
Každý chce být ministr, dokud nezjistí, co to obnáší
Mediální diskuse o jménech, které by mohly přistát na ministerstvech, je podle mě až úsměvně povrchní. Ptá se někdo, proč zrovna tento člověk, jaké má předpoklady? Jestli někdy vůbec něco řídil a vedl lidi, umí zadat přesně úkoly a hlídat plnění těch hlavních priorit? Je schopen formulovat jasné politické zadání, kterému byrokracie bude rozumět a začne ty priority naplňovat? Jestli si dovede vůbec představit komplexnost státní správy, jestli umí vyjednávat se zájmovými skupinami a jejich lobbisty. Jestli někdy slyšel, jak se realizují veřejné investice a zadávají veřejné zakázky, aby nepohořel hned na první. Řídit ministerstvo fakt není jako nabušit něco na twitter nebo nahrát video na instáč.
Macinka a Klempíř
Může být Macinka ministr životního prostředí? Tuší něco o odpadovém hospodářství, o ochraně vody, krajině, o správním řízení, o agendách toho úřadu, grilovala ho někdy média z těchto znalostí? Anebo Ota Klempíř má být ministr kultury, protože rapoval v kapele, tak má jako blízko ke kultuře? Slyšel někdy o systému financování kulturních příspěvkovek, ochraně památek, dotačních řízeních na živé umění a festivaly, o fondu kinematografie a pobídkách?
Rozumíte, média napíší, chce být na MŽP, protože nechce Green Deal. OK, ale jedno téma z něj přece neudělá dobrého ministra. Jde mi o ten aspekt připravenosti na složitost řízení takového kolosu jakou jsou velká ministerstva, jejich příspěvkové organizace, státní firmy a fondy, a celou strukturu, kterou mají obsluhovat.
Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému.
Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny
Názory
Hasič na vnitro?
Anebo z jiné strany. Proběhly spekulace, že by Okamura navrhl do vlády „odborníky“ za SPD, takže na vnitro by mohl navrhnout šéfa hasičů Vlčka. Třeba to nakonec bude někdo jiný, ale zastavme se u toho. Ok, ale má celoživotní hasič na to vést vnitro? A víme něco o jeho názorech na složité agendy tohoto ministerstva? Ptáme se ho na jeho návrhy, jak změnit nedobré fungování policie, na co zaměřit boj s kriminalitou, jaké priority dát EU fondům v rezortu, jak podpořit kvalitní veřejnou správu v obcích, a co dělat s poštou v krizi nebo s vnitráckou zdravotní pojišťovnou? Nevíme o jeho erudici v těchto věcech vůbec nic, ale napíše se, je to přece člověk z oboru? Ale z oboru hasičů, o kterém asi ví hodně, ale to fakt není celé vnitro.
Nejde mi o ta jednotlivá jména a rozhodně nezpochybňuji, že strany, které uspěly ve volbách, mohou nominovat, koho chtějí. Jde mi o zamyšlení nad tím, co by ti lidi měli aspoň elementárně umět, aby je zkušená byrokratiká mašina neslupla jak malinu.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš doufá, že s SPD a Motoristy se o půdorysu vlády dohodne do pátku příští týden. Stejně tak očekává domluvu na zastoupení ve sněmovních výborech. Řekl to ve středu ve videu na facebooku. Zároveň věří, že do prvního zasedání Sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu, bude hotova koaliční smlouva.
Babiš ladí koalici s SPD a Motoristy. Smlouvu chce mít do listopadu
Volby 2025
Umí anglicky?
A umí ti kandidáti na ministry dobře anglicky a jiné jazyky, aby mohli normálně fungovat v EU? Ministr by minimálně polovinu agendy (ale spíš víc) měl řešit v Evropě, s partnery, a bez jazyka je ztracen a prakticky k ničemu. To je úplný základ pro dnešní exekutivu.
Ministerstva si ty své ministry uhnětou
Každý „barák“ (ministerstvo) sežere ty ministry zaživa, pokud nejsou kvalitně připraveni. Obrazně řečeno, ministerstvo je takový velmi živý a žravý organismus. A nový ministr je jen jeho potrava. Zavalí ho (nebo ji) prací, schůzkami, štosy papírů a dokumentů, zbytečnou administrativou, to umí naprosto dokonale. Nezastaví se 18 hodin denně, a naprosto vyčerpaný ani nestačí natočit své video na instagram. Ale třeba po roce zjistí, že se nic nemění, že s ničím uvnitř reálně nepohnul, že to nemá ve svých rukou.
Všichni známe sira Humpreyho a jeho geniální vhledy do byrokracie. Řekl bych, že sir Humphrey se směje když vidí nové české ministry nastupovat. Dobře víme, že byrokracie má tendenci žít si vlastním životem. Uzavírá se do svého světa, hájí si ten „svůj barák“, jak se říká ministerstvům, pečlivě si střeží svá privilegia a dokáže donekonečna procesně komplikovat i ty nejjednodušší postupy. Používá svůj úřednický jazyk – jakési moderní ptydepe – plný zkratek a pojmů, kterým lidé zvenčí sotva rozumějí. Politikům, občanům i podnikatelům připadá, že je úřední aparát vnímá spíš jako nepříjemný hmyz, který jim kazí jejich dobrou práci. A je to tak.
Je úplně jasné, že potřebujeme hledat rozumnou rovnováhu mezi politickým vedením a její legitimitou danou volbami – a funkční a efektivní byrokracií, která politické priority realizuje. Ale to mohou dokázat jen velmi dobře připravení ministři. A ne amatéři, kteří tam přistáli úplnou náhodou.z
