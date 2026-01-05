Babiš se vyjádřil k novoročnímu projevu Okamury
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, mluvil hlavně ke svým voličům. Na instagramu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice chce hlasovat o jeho odvolání z postu šéfa dolní parlamentní komory kvůli ostrým výrokům vůči Ukrajině či Evropské unii.
Okamura kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. Postavil se proti ukrajinskému členství v EU, kritizoval tvrdě postoj EU i lidi z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského, když mluvil o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.
Vyjádření jednoho z nejvyšších ústavních činitelů považují opoziční politici za ostudné a nepřijatelné, Sněmovna i vláda premiéra Babiše by se od Okamurových slov měly podle nich distancovat. S předsedou vlády chce věc při středečním novoročním obědě řešit i prezident Petr Pavel.
První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.
Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách
Leaders
První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.
„Mluvil na své voliče“
„O tolik diskutovaném projevu Tomia Okamury si myslím to, že pan předseda SPD to pojal jako projev předsedy SPD, že mluvil hlavně na své voliče. Možná se snaží svým projevem získat i voliče Stačilo!, které se tam nedostalo (do Sněmovny),“ řekl Babiš.
Proti Okamurovým slovům se ve čtvrtek ohradil i ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. Výroky podle něj byly nedůstojné a naprosto nepřijatelné. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) následující den uvedl, že nepovažuje za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů ČR. Se Zvaryčem se sejde.