Babiš se vyjádřil k novoročnímu projevu Okamury

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, mluvil hlavně ke svým voličům. Na instagramu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice chce hlasovat o jeho odvolání z postu šéfa dolní parlamentní komory kvůli ostrým výrokům vůči Ukrajině či Evropské unii.

Okamura kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. Postavil se proti ukrajinskému členství v EU, kritizoval tvrdě postoj EU i lidi z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského, když mluvil o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.

Vyjádření jednoho z nejvyšších ústavních činitelů považují opoziční politici za ostudné a nepřijatelné, Sněmovna i vláda premiéra Babiše by se od Okamurových slov měly podle nich distancovat. S předsedou vlády chce věc při středečním novoročním obědě řešit i prezident Petr Pavel.

„Mluvil na své voliče“

„O tolik diskutovaném projevu Tomia Okamury si myslím to, že pan předseda SPD to pojal jako projev předsedy SPD, že mluvil hlavně na své voliče. Možná se snaží svým projevem získat i voliče Stačilo!, které se tam nedostalo (do Sněmovny),“ řekl Babiš.

Proti Okamurovým slovům se ve čtvrtek ohradil i ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. Výroky podle něj byly nedůstojné a naprosto nepřijatelné. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) následující den uvedl, že nepovažuje za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů ČR. Se Zvaryčem se sejde.

Andrej Babiš

Zajetí Madura rozhýbalo trhy: cena zlata i dalších cenných kovů letí vzhůru

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim
iStock
ČTK
ČTK

Ceny zlata a dalších drahých kovů se výrazně zvyšují. Zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Spojenými státy totiž zvýšilo geopolitické napětí a podpořilo poptávku investorů po bezpečných aktivech. Dnes ráno vykazovala cena zlata nárůst více než dvě procenta a pohybovala se v blízkosti 4425 dolarů (zhruba 91 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg.

„Události ve Venezuele obnovily poptávku po bezpečných aktivech, z čehož těží mimo jiné zlato a stříbro,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Tim Waterer ze společnosti KCM Trade. „Investoři se chtějí chránit před geopolitickými riziky,“ dodala.

Spojené státy v noci na sobotu podnikly ozbrojený vpád do Venezuely, při němž zajaly autoritářského prezidenta Madura. Ten byl následně přepraven do New Yorku, kde bude čelit obviněním z obchodu s drogami a zbraněmi.

Cena zlata se v loňském roce zvýšila o 64 procent. Kromě geopolitického napětí k tomu přispěly mimo jiné pokračující nákupy žlutého kovu ze strany centrálních bank a nižší úrokové sazby. Ty jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.

Cena stříbra dnes kolem 07:30 středoevropského času vykazovala nárůst zhruba 3,7 procenta a pohybovala se nedaleko 75,5 dolaru za unci. Cena platiny si připisovala 3,4 procenta a nacházela se blízko 2215 dolarů za unci.

Bitcoin v roce 2025 dosáhl rekordní výše a pak padl

Konec krypto pohádky. Svět bitcoinu proměnila regulace, volatilita a tvrdý návrat do reality

Trhy

Kryptoměny vloni udělaly krok do hlavního proudu financí, ale zároveň přišly o auru jednoduché investiční pohádky. Regulace, ETF a velké peníze změnily pravidla hry – a trh ukázal, že bez iluzí je krypto mnohem tvrdší disciplína.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Unce stříbra za 100 dolarů? Možná už brzy, míní analytik

Trhy

Zatímco zlato letos roste „jen“ o desítky procent, stříbro se vyšvihlo na téměř dvojnásobek ceny.

ČTK

Přečíst článek

Avatar: Oheň a popel v tržbách překonal miliardu dolarů. Cameronův fenomén dál vládne světovým kinům

James Cameron
ČTK
nst
nst

Celosvětové tržby z prodeje vstupenek na film Avatar: Oheň a popel režiséra Jamese Camerona překročily hranici jedné miliardy dolarů. Oznámila to společnost Walt Disney Studios, pod kterou snímek vznikl ve studiu 20th Century Studios.

Film dosud utržil 1,083 miliardy dolarů, z toho 306 milionů v Severní Americe a 777,1 milionu dolarů na zahraničních trzích. Jde o třetí film série Avatar, který dosáhl miliardových tržeb, a zároveň o třetí titul společnosti Disney s tržbami přes miliardu dolarů v letošním roce.

Podle studia se snímek opírá o dlouhodobou návštěvnost kin, zájem o projekce v prémiových formátech a rozšířenou distribuci na mezinárodních trzích. Tyto faktory provázejí filmovou sérii Avatar už od prvního dílu z roku 2009.

Mezi nejsilnější zahraniční trhy patří Čína, kde film utržil 138 milionů dolarů. Následují Francie s 81 miliony dolarů, Německo s 64 miliony a Jižní Korea se 44 miliony dolarů. Film se nadále promítá v kinech po celém světě.

Mark Zuckerberg slaví 750 milionů uživatelů Facebooku v roce 2007

Pamatujete Friendster a MySpace? Sociální sítě začaly krachem, přesto změnily svět

Názory

Vedle iPhonu jsou největší technologickou novinkou 21. století sociální sítě. Slibovaly, že nás více propojí. Nakonec nás ale zcela rozdělily a uzavřely v sociálních bublinách, které se navzájem nenávidí, napomohly k etnickým čistkám a jsou hlavní příčinou pandemie psychických potíží u dospívajících. Ale také daly zbohatnout několika miliardářům.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Miliardy dolarů

Úspěch třetího dílu posiluje postavení série Avatar mezi nejvýdělečnějšími filmovými franšízami v historii. Tři filmy ze série nyní dosáhly souhrnných globálních tržeb přesahujících 6,35 miliardy dolarů.

Snímek navazuje na předchozí díly a znovu sleduje příběh Jakea Sullyho a obyvatel měsíce Pandora, kteří čelí další lidské invazi. Američtí kritici podle serveru Variety film hodnotí jako technicky i vizuálně výraznou podívanou.

První Avatar z roku 2009 je dlouhodobě nejvýdělečnějším filmem všech dob, druhý díl se v historickém žebříčku tržeb nachází na třetím místě. Režisér Cameron plánuje sérii uzavřít ještě dvěma pokračováními, jejichž premiéry jsou zatím stanoveny na roky 2029 a 2031.

