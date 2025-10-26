Nový magazín právě vychází!

Stanislav Šulc: Tři týdny po volbách a víme jen to, že skoro nic nevíme

Vyjednavači hnutí ANO o budoucí vládě
Stanislav Šulc
Není to průšvih, je to standardní povolební jednání plné nestandardních událostí. Tak lze stručně shrnou tři týdny po volbách, které měly změnit když ne svět, tak alespoň Českou republiku. Jako vždy: revoluce se nekoná, politici rokují a možná nám někdy slavnostně oznámí, jak to tedy bude. A možná z toho nebudeme překvapení jen my, ale i část samotných aktérů.

Ne, nebudeme šéfa hnutí ANO Andreje Babiše tlouci tím, že slíbil vládu do týdne a ani po třech týdnech nic hotového není. Bylo by to laciné a na lacinost tu máme populisty, kteří jsou v ní nejlepší.

Namísto toho si můžeme zrekapitulovat, co se za ty tři týdny podařilo. A toho je tak akorát. První vítězství Andreje Babiše je jednoznačně v tom, že o něm zatím všichni uvažují jako o příštím premiérovi. Počítá s tím zjevně on, jeho politická strana a její voliči, potenciální koaliční partneři a jejich voliči, opozice a její voliči. A velmi pravděpodobně také prezident Petr Pavel, který dříve či později bude muset jmenovat premiéra.

Babiš tak vedle běžných povolebních starostí se sháněním podpory v budoucí Poslanecké sněmovně musí řešit, co udělá s Agrofertem, protože jeho vlastnictví se zatím s funkcí premiéra vylučuje, což velmi dobře ví prezident a Babiš to zatím aktivně nevyvrací.

pravděpodobný premiér Andrej Babiš (ANO)

Stanislav Šulc: Druhá Babišova prohra. Má moc cizích ministrů a přišel o zemědělství

Názory

Pátek měl být původně dnem, kdy Andrej Babiš chtěl představit příští vládu. Nakonec k tomu nedošlo a budoucí premiér připustil, že ne vše musí jít tak rychle, jak si představoval. Nakonec přeci jen zveřejnil částečnou dohodu s SPD a Motoristy, kde si tři partaje rozdělily kabinet. A lze říct, že jde o druhou Babišovu prohru povolebního týdne.

Přečíst článek

Jasno je jen trochu

Dále víme, že Andrej Babiš a následně jeho tým vedený duem budoucích ministrů Alena Schillerová-Karel Havlíček jedná se dvěma menšími stranami o podpoře budoucí vlády.

Zatímco SPD se na vládě podílet nechce a vyšle do ní „odborníky“, Motoristé Sobě vládní ambice neskrývají. Obojí přitom pro Andreje Babiše mírně řečeno představuje komplikaci, které si před třemi týdny asi ani neuvědomoval.

A vedle toho se již vedení stran zejména těch z očekávané budoucí vládní koalice dohodla na budoucím uspořádání ve Sněmovně, na čemž naopak má výrazně vydělat SPD a naopak zatlačeni do kouta mají být Piráti, zřejmě aby to opticky působilo, že SPD získala více hlasů, což není pravda.

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek a předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Omamná vůně moci. A zůstane Kuba za jihočeskou pecí?

Politika

Zpočátku vyjednávání o nové vládní sto osmičce vypadalo, že se sešly party, které nejsou schopné se na ničem dohodnout. Takové to úvodní pošťuchování. Babiš však partnery pro vládnutí potřebuje, takže je schopný leccos překousnout. A partneři, hlavně Motoristé, si kladli v euforii z faktu, že se dostali do Poslanecké sněmovny, všelijaké požadavky. Turka a tak. Například čtyři ministry. Zatímco úspěšnější SPD se spokojila se třemi. Zdálo se, že se tahle parta nemůže nikdy domluvit.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jak se hledá kompromis?

Tím ale „to jisté“ do velké míry končí. Vše ostatní je pěna dní. Tou je rozdělení rezortů, které tak může, ale vlastně nemusí dopadnout, ještě nestálejší pak obsazení jednotlivých ministerských postů.

Je sice sympatické poslouchat, jak si zástupci budoucích vládních stran notují po zasedání vyjednávacích týmů, na druhé straně je překvapivé, že se povede uzavírat jednu část budoucího vládního prohlášení za druhým. Přeci jen před volbami i krátce po nich nikdo nebyl ochoten ze svých pozic ustoupit ani o milimetr. Že by to najednou šlo tak hladce?

Budiž, není to nemožné, zvláště když se můžete stát ministrem. Nicméně jak lze najít kompromis mezi motoristickým požadavkem po snižování schodků státních rozpočtů s extenzivní fiskální politikou, kterou slibovalo ANO, není úplně jasné. Stejně tak se velmi těžko chápe kompromis nad EET – pro ANO to je pilíř programu, pro Motoristy to je červený hadr. Je kompromisem to, že EET bude platit, ale sponzoři Motoristů dostanou nějaký voucher, kterým se pokladní evidence zruší?

A jak rozumět tomu, že do programu se povedlo SPD prosadit „drtivou většinu programu“? Dojde tedy na „nulové dávky pro cizince a nepřizpůsobivé“, ať už to znamená cokoli? Bude ono mýtické referendum o setrvání ČR v EU? A můžeme jít ještě dál: skutečně dojde na „podporu českých farmářů a produkce malých regionálních farem“? To skutečně projde přes politickou divizi Agrofertu? Ostatně SPD má údajně nominovat experta na rezort zemědělství. Sice tam údajně nominuje sympatizanta Agrofertu, ale co už…

Těžba ropy

Lukáš Kovanda: Dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko se kvůli Trumpovým sankcím mohou zastavit

Názory

Sankce americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa na ruské ropné podniky Rosněfť a Lukoil mohou mít katastrofální důsledky pro jejich podnikání v Evropě, zejména pak v případě Lukoilu, uvádí server Politico. Lukoil ovšem může být nucen prodat své podíly v zahraničních projektech i mimo Evropu, například v Egyptě či Iráku.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zítra asi sestavím vládu

Listopad se blíží a spolu s ním také první zasedání nové Poslanecké sněmovny. Od něj se pak budou odvíjet i určité lhůty, kterých sice česká Ústava a ústavní pořádek moc nezná, ale některé přeci.

A tak se blíží doba, kdy Andrej Babiš bude muset přiletět z dovolené a možná se do toho zase pustit sám. Ještě toho je docela dost k dořešení. A kdo jej zná, ví velmi dobře, že nevěří, že by to někdo zvládl lépe než on sám. Takže brzy bude jasněji v tom, kdo Česku bude skutečně vládnout.

A na závěr jeden výlet do minulosti. Je tomu zhruba nějakých 12 let, kdy Andrej Babiš vyjednával s jednou zahraniční skupinou o nákupu českého mediálního domu. Jedno pondělí Babiš na Twitter napsal, že zítra asi něco koupí. Všichni věděli, že to bude ono vydavatelství. Když v úterý Babiš koupil vydavatelství úplně jiné. Možná to nijak nesouvisí. Ale možná je Babiš pořád stejně tvrdý vyjednavač, takže ani jeho partner/protějšek neví, co se vlastně děje.

Prezident Petr Pavel

Pavel: Turek nemůže být ministrem, pokud jsou jeho vyjádření autentická

Politika

Pokud se ukáže, že vyjádření Filipa Turka na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoli ministerské pozice, řekl prezident Petr Pavel novinářům v Ústeckém kraji. O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů, podle Deníku N ale v minulosti zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. Pavel také uvítal, že ANO, SPD a Motoristé začali jednat o programové shodě nebo alespoň základním překryvu v prioritách. Moc nedávalo smysl začít rozdělením resortů, řekl.

ČTK

Přečíst článek

Karel Havlíček na sjezdu hnutí ANO.
ANO, SPD a Motoristé se dohodli na návrhu programu vlády

Politika

Vyjednavači hnutí ANO, SPD a Motoristů se v zásadě dohodli na programu vlády těchto stran, řekl dnes České televizi (ČT) místopředseda ANO Karel Havlíček. Materiál ještě podle něj projednají stranická vedení, což může vést k jeho dílčím úpravám.

ČTK

Přečíst článek

Omamná vůně moci. A zůstane Kuba za jihočeskou pecí?

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek a předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Zpočátku vyjednávání o nové vládní sto osmičce vypadalo, že se sešly party, které nejsou schopné se na ničem dohodnout. Takové to úvodní pošťuchování. Babiš však partnery pro vládnutí potřebuje, takže je schopný leccos překousnout. A partneři, hlavně Motoristé, si kladli v euforii z faktu, že se dostali do Poslanecké sněmovny, všelijaké požadavky. Turka a tak. Například čtyři ministry. Zatímco úspěšnější SPD se spokojila se třemi. Zdálo se, že se tahle parta nemůže nikdy domluvit.

Máme za sebou „týden vyjednávání o programu.“ Bylo to nečekaně rychlé. Jako by zapůsobilo nějaké kouzlo. Na všech bodech programu se najednou našla shoda. Každá strana prý prosadila své priority. Největší kamarádi ever. Teď už jenom razítko Babiše a jde se na Hrad.

Touha po moci

Co za tímto náhlým souzněním bývalých politických odpůrců vězí? Není jiné vysvětlení, že je to touha po moci. Macinka ani Okamura nikdy nebyli tak blízko výkonné moci, jako dosud. Rozhodovat, vozit se v autě s majáčkem. Je to prostě neodolatelně lákavé. To už stojí za nějaký ten ústupek. Ostatně v situaci, kdy o program nikomu moc nešlo. Byla to jen předvolební rétorika. Možná jedině pracantovi Karlu Havlíčkovi, ale on už si to odpracuje. Hlavní pro všechny zúčastněné bylo, dostat se ke korytu. Tento cíl je na spadnutí.

Ostatně, moc učarovala i Petru Fialovi. Trucovitě po prohraných volbách nechtěl dát jím připravený rozpočet do Poslanecké sněmovny. Když jsme nevyhráli volby, dělejte si to sami. Ztrátu moci i tak respektovaný profesor politologie těžce nesl. Je to magie.

O post nového šéfa ODS se přihlásil Martin Kupka. Byl k tomu vyzýván, Fiala už post obhajovat nebude. Ani Stanjura. Výzvu přijal. Popravdě, u Kupky by bylo těžké hledat nějaká pochybení. Je to dobrý rétor. Hledat, co zpackal na ministerstvu dopravy by bylo složité, jistě toho bylo méně než za jeho předchůdců. Dobrá, asi naděje, mladá krev pro ODS.

Teď se jenom čeká, co udělá Martin Kuba. Kritizovat vedení ODS za zpackanou kampaň je laciné. Kdo kritizuje, má nabídnout lepší možnosti. Vyslyší Kuba volání „pravicových“ voličů? Nebo zůstane za jihočeskou pecí?

Výstavba nového Centra urgentní medicíny (CUM) v areálu Krajské nemocnice Liberec

Dalibor Martínek: Bytů víc nebude. Nemá je kdo stavět. Nejsou lidi

Reality

Prodej bytů v Praze letos míří k rekordu, kolem osmi tisíc jednotek. Ovšem nově povolených staveb není ani šest tisíc bytů. Developeři čerpají z minulých povolení, v současnosti se stavební úřady „zasekly“. Kvůli nepovedené digitalizaci odešla z úřadů spousta lidí, noví nepřicházejí. Ale developerům to vlastně vyhovuje. Ceny jdou nahoru, a hlavně, na novou výstavbu nemají lidi.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Zleva soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina Ronovská ve sněmovním sále Ústavního soudu, který vyhlásil, jak rozhodl o návrhu poslanců ANO na zrušení důchodové reformy

Dalibor Martínek: Volíme podle zákona z roku 1995. Asi si nikdo nevšiml, že je 21. století

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Andrej Babiš u řečnického pultu v Poslanecké sněmovně

Dalibor Martínek: Sto dní do voleb. Babiš u soudu, Fiala má Blažka. Babo raď

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Macinka: CHKO Soutok je třeba zrušit

Předseda Motoristů Petr Macinka
ČTK

Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL).

Grolich zdůraznil v dopise z 15. října význam CHKO, podporu kraje a vyzval Macinku, aby se na Soutoku přímo setkali. Na tuto výzvu Macinka v dopise nereagoval. Grolich dále uvedl, že je pro něj odpověď šok a že Macinka ani nepřipouští diskusi. Podle něj také nemá předseda Motoristů potřebné informace, nebo si problematiku nenastudoval.

Ochrana území je podle Macinky již zajištěna

Macinka mimo jiné argumentuje tím, že ochrana území je již dostatečně zajištěna, Lesy ČR hospodaří podle plánů schválených orgány ochrany přírody. Dále uvedl, že území je součástí sítě NATURA 2000. Oblast je podle něj chráněna i podle Ramsarské úmluvy. To rozporuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Ramsarska úmluva není ochranou území. Ta naopak říká, že se jedná o cenný biotop, který si ochranu zaslouží,“ řekl Hladík. Dodal, že uvedená úmluva nemá žádný dopad do českého právního řádu. „Proto jsme CHKO vytvořili a vyhlásili,“ řekl Hladík. Grolich reagoval na Macinkovu odpověď ve stejném duchu. Díky CHKO získá podle nich území nejen plošnou ochranu, ale také bude možné nastavit strategický management hospodaření, který dosud neexistoval.

8 fotografií v galerii

CHKO Soutok, jehož vyhlášení Macinka kritizoval jž dříve, existuje od letošního 1. července. Jde o velkoplošnou ochranu nejjižnějšího cípu jižní Moravy se zachovalými lužními lesy. Za vznik CHKO se postavila řada odborníků z různých přírodovědných oborů. Část místních obyvatel však byla proti. Městský soud v Praze evidoval kvůli vyhlášení CHKO tři desítky žalob, velkou většinu už jich zamítl. Právě 15. října zástupce ministerstva životního prostředí u soudu uvedl, že jich bylo již 26 a v ten ten soud zamítl i žalobu Obory Obelisk. Oboru vlastní spolumajitel firmy Alcagroup František Fabičovic, který je jedním z odpůrců CHKODeník N uvedl, že Fabičovič je jedním ze sponzorů Motoristů, letos v dubnu jim poslal milion korun. Fabičovič v květnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že dar straně souvisel s přátelskými vztahy s Macinkovým otcem.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Podle Hladíka používá v dopise Macinka totožné argumenty, jako odpůrci CHKO u soudu. A jelikož soudy zatím rozhodly vždy v neprospěch žalobců, dokazuje to podle Hladíka, že stát postupoval při vyhlášení CHKO v souladu s legislativou. Nejvyšší správní soud už zamítl i některé kasační stížnosti a 5. listopadu bude rozhodovat Ústavní soud o návrhu poslanců ANO na zrušení CHKO. „Překvapuje mě silný výrok pana Macinky. Mám pocit, že neví o tom, že jeho argumenty už soudy řešily a odmítly, nebo si to nenastudoval,“ řekl Grolich. Podle něj se zatím ukazuje, že CHKO vznikla podle zákonů a pak neexistuje moc možností, jak chráněné území zrušit. Hladík již dříve řekl, že CHKO je možné zrušit pouze ze dvou důvodů. Pokud zanikne předmět ochrany, nebo kvůli bezpečnosti Česka.

Macinka v dopise dále mj. napsal, že „nebyly zveřejněny komplexní odborné podklady, které by odůvodnily potřebu vyšší úrovně ochrany formou CHKO. Z dostupných informací nevyplývá, že by vyhlášení předcházelo komplexní ekologické hodnocení, které by bylo relevantní k předmětu ochrany. Podklady se soustředily převážně na socioekonomické aspekty“. Podle Hladíka to není pravda a vzniku předcházely jak odborné analýzy týkající se přírody, tak právní analýzy.

Grolich v dopise Macinkovi uvedl, že „CHKO není projekt namířený proti lidem, ale naopak má sloužit jako nástroj, jak uchovat unikátní přírodní i kulturní hodnoty oblasti“. CHKO má podle něj umožnit, aby pokračoval vztah člověka a přírody udržitelným způsobem a přinesl regionu dlouhodobé benefity, včetně podpory turismu, rozvoje obcí a lepší koordinace hospodaření.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Vědecká fakta i selský rozum. Macinka popsal, jak by vedl ministerstvo životního prostředí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Lidé protestovali proti obsazení resortu životního prostředí Motoristy
Lidé v Praze protestovali proti Motoristům v čele ministerstva životního prostředí, protesty se chystají i v Brně

Politika

ČTK

Přečíst článek
