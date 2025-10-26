Stanislav Šulc: Tři týdny po volbách a víme jen to, že skoro nic nevíme
Není to průšvih, je to standardní povolební jednání plné nestandardních událostí. Tak lze stručně shrnou tři týdny po volbách, které měly změnit když ne svět, tak alespoň Českou republiku. Jako vždy: revoluce se nekoná, politici rokují a možná nám někdy slavnostně oznámí, jak to tedy bude. A možná z toho nebudeme překvapení jen my, ale i část samotných aktérů.
Ne, nebudeme šéfa hnutí ANO Andreje Babiše tlouci tím, že slíbil vládu do týdne a ani po třech týdnech nic hotového není. Bylo by to laciné a na lacinost tu máme populisty, kteří jsou v ní nejlepší.
Namísto toho si můžeme zrekapitulovat, co se za ty tři týdny podařilo. A toho je tak akorát. První vítězství Andreje Babiše je jednoznačně v tom, že o něm zatím všichni uvažují jako o příštím premiérovi. Počítá s tím zjevně on, jeho politická strana a její voliči, potenciální koaliční partneři a jejich voliči, opozice a její voliči. A velmi pravděpodobně také prezident Petr Pavel, který dříve či později bude muset jmenovat premiéra.
Babiš tak vedle běžných povolebních starostí se sháněním podpory v budoucí Poslanecké sněmovně musí řešit, co udělá s Agrofertem, protože jeho vlastnictví se zatím s funkcí premiéra vylučuje, což velmi dobře ví prezident a Babiš to zatím aktivně nevyvrací.
Pátek měl být původně dnem, kdy Andrej Babiš chtěl představit příští vládu. Nakonec k tomu nedošlo a budoucí premiér připustil, že ne vše musí jít tak rychle, jak si představoval. Nakonec přeci jen zveřejnil částečnou dohodu s SPD a Motoristy, kde si tři partaje rozdělily kabinet. A lze říct, že jde o druhou Babišovu prohru povolebního týdne.
Názory
Jasno je jen trochu
Dále víme, že Andrej Babiš a následně jeho tým vedený duem budoucích ministrů Alena Schillerová-Karel Havlíček jedná se dvěma menšími stranami o podpoře budoucí vlády.
Zatímco SPD se na vládě podílet nechce a vyšle do ní „odborníky“, Motoristé Sobě vládní ambice neskrývají. Obojí přitom pro Andreje Babiše mírně řečeno představuje komplikaci, které si před třemi týdny asi ani neuvědomoval.
A vedle toho se již vedení stran zejména těch z očekávané budoucí vládní koalice dohodla na budoucím uspořádání ve Sněmovně, na čemž naopak má výrazně vydělat SPD a naopak zatlačeni do kouta mají být Piráti, zřejmě aby to opticky působilo, že SPD získala více hlasů, což není pravda.
Zpočátku vyjednávání o nové vládní sto osmičce vypadalo, že se sešly party, které nejsou schopné se na ničem dohodnout. Takové to úvodní pošťuchování. Babiš však partnery pro vládnutí potřebuje, takže je schopný leccos překousnout. A partneři, hlavně Motoristé, si kladli v euforii z faktu, že se dostali do Poslanecké sněmovny, všelijaké požadavky. Turka a tak. Například čtyři ministry. Zatímco úspěšnější SPD se spokojila se třemi. Zdálo se, že se tahle parta nemůže nikdy domluvit.
Politika
Jak se hledá kompromis?
Tím ale „to jisté“ do velké míry končí. Vše ostatní je pěna dní. Tou je rozdělení rezortů, které tak může, ale vlastně nemusí dopadnout, ještě nestálejší pak obsazení jednotlivých ministerských postů.
Je sice sympatické poslouchat, jak si zástupci budoucích vládních stran notují po zasedání vyjednávacích týmů, na druhé straně je překvapivé, že se povede uzavírat jednu část budoucího vládního prohlášení za druhým. Přeci jen před volbami i krátce po nich nikdo nebyl ochoten ze svých pozic ustoupit ani o milimetr. Že by to najednou šlo tak hladce?
Budiž, není to nemožné, zvláště když se můžete stát ministrem. Nicméně jak lze najít kompromis mezi motoristickým požadavkem po snižování schodků státních rozpočtů s extenzivní fiskální politikou, kterou slibovalo ANO, není úplně jasné. Stejně tak se velmi těžko chápe kompromis nad EET – pro ANO to je pilíř programu, pro Motoristy to je červený hadr. Je kompromisem to, že EET bude platit, ale sponzoři Motoristů dostanou nějaký voucher, kterým se pokladní evidence zruší?
A jak rozumět tomu, že do programu se povedlo SPD prosadit „drtivou většinu programu“? Dojde tedy na „nulové dávky pro cizince a nepřizpůsobivé“, ať už to znamená cokoli? Bude ono mýtické referendum o setrvání ČR v EU? A můžeme jít ještě dál: skutečně dojde na „podporu českých farmářů a produkce malých regionálních farem“? To skutečně projde přes politickou divizi Agrofertu? Ostatně SPD má údajně nominovat experta na rezort zemědělství. Sice tam údajně nominuje sympatizanta Agrofertu, ale co už…
Názory
Zítra asi sestavím vládu
Listopad se blíží a spolu s ním také první zasedání nové Poslanecké sněmovny. Od něj se pak budou odvíjet i určité lhůty, kterých sice česká Ústava a ústavní pořádek moc nezná, ale některé přeci.
A tak se blíží doba, kdy Andrej Babiš bude muset přiletět z dovolené a možná se do toho zase pustit sám. Ještě toho je docela dost k dořešení. A kdo jej zná, ví velmi dobře, že nevěří, že by to někdo zvládl lépe než on sám. Takže brzy bude jasněji v tom, kdo Česku bude skutečně vládnout.
A na závěr jeden výlet do minulosti. Je tomu zhruba nějakých 12 let, kdy Andrej Babiš vyjednával s jednou zahraniční skupinou o nákupu českého mediálního domu. Jedno pondělí Babiš na Twitter napsal, že zítra asi něco koupí. Všichni věděli, že to bude ono vydavatelství. Když v úterý Babiš koupil vydavatelství úplně jiné. Možná to nijak nesouvisí. Ale možná je Babiš pořád stejně tvrdý vyjednavač, takže ani jeho partner/protějšek neví, co se vlastně děje.
Politika
Politika
