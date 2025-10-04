Nový magazín právě vychází!

Glosa Dalibora Martínka: Piráti utekli hrobníkovi z lopaty a přemohli i Okamuru

Zleva Ivan Bartoš a předseda Pirátů Zdeněk Hřib
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Ještě v pátek dopoledne stáli u výstupu z metra Dejvická v Praze tři Piráti a rozdávali kolemjdoucím svůj předvolební leták. Jedním z těch členů byla Olga Richterová. Snahu nelze Pirátům upřít. A proč byli zrovna v Dejvicích? Je tam ČVUT, procházejí tudy stovky studentů. „Mladí, přijďte k volbám,“ halekal jeden z těch Pirátů. Leták jsem si vzal, prolétl očima, staré známé marketingové řeči. Odhodil v nedalekém koši.

Ta věta, mladí, pojďte volit, ve mě rezonovala. To jako že já si vezmu leták, ale už nemusím chodit volit? Že už na mě nezáleží?

Pirátům strategie vyšla. Zatímco v minulé koalici se Starosty získali jen čtyři poslance, nyní to vypadá na pěknou sklizeň. Určitě víc než deset poslanců. I Richterová. V minulých volbách převálcovali Piráty Starostové. Vít Rakušan tak dobře rétořil, že pobral z této dvojičky většinu hlasů.

Piráti našli druhý dech

Takže když bývalý dlouholetý šéf Pirátů Ivan Bartoš zpackal digitalizaci stavebního řízení, a byl vyhozen z vlády, zdálo se, že tato strana mladých mele z posledního. Opak je pravdou. Našla druhý dech. Je málo pochopitelné, že chlapec z Moravy Zdeněk Hřib, tak trochu komunikačně kostrbatý politik, který to v minulosti dopracoval až na primátora Prahy, dokáže tuto stranu opět dostat do Poslanecké sněmovny.

Povedlo se. Dokonce porazil i Okamurovu SPD. To nikdo nečekal. V čem se nachází kouzlo Pirátů? To tuší jenom mladí.

Radim Fiala

Jsme připraveni podpořit menšinovou vládu ANO, uvedl Fiala z SPD

Volby 2025

S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO. Zatím se rýsující výsledek SPD a spolupracujících uskupení pod deseti procenty se nedá označit za úspěch. Zdá se, že část voličů přešlo k hnutí ANO, řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Zásadní podle něj je, že skončí vláda nynějšího premiéra Petra Fialy (ODS).

ČTK

Volby 2025: sčítání hlasů

Stanislav Šulc: Sčítání ve čtvrtině a zatím šokuje propad SPD, ANO očekávaně ve vedení

Názory

Stanislav Šulc

Volební diář Davida Ondráčky: Povolební praní špinavého prádla u méně úspěšných stran

Zleva předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová a náměstek primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Jiří Pospíšil
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Zatímco se bude řešit, kdo s kým složí vládu (a teď to vypadá, že silnou pozici budou mít Motoristé), uvnitř méně úspěšných stran se rozjede tradiční povolební očista. Začne se hledat, na koho hodit nedobrý výsledek. Přijdou vnitřní spory, mimořádné sněmy, rezignace i nože v zádech – politická reality show v přímém přenosu. Kdo tedy skončí?

U ODS lze čekat rychlý kongres a přeskupení sil – tohle není výsledek, který může Fialovu vedení ve straně projít. Myslím, že Petr Fiala přijde o předsednické křeslo a skončí i současné vedení se Stanjurou a Černochovou.

TOP 09 je na hraně klinické smrti; její lídr Jiří Pospíšil je navíc silně namočen do kauzy Dozimetr. Strana se nakonec nejspíš sloučí s ODS.

Koalice Spolu přežije jen tehdy, pokud kroužkování nevykolejí poměr sil ve prospěch jedné z jejích částí (ODS nebo KDU) – jinak se rozpadne. Personální posuny uvidíme i u dalších stran.

Lídryně Stačilo! a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná

Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane

Názory

Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.

Stanislav Šulc

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (vlevo) a poslanec Aleš Juchelka rozdávají koblihy

Přežili jsme únavnou kampaň i debaty: teď už jen počkat na Marcelu Augustovou a její grafy

Názory

David Ondráčka

ANO dosáhlo největšího počtu hlasů v historii. Dostane i nejvíc peněz od státu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Sčítání hlasů pokračuje a největší strany se ještě mohou těšit na další desítky tisíc hlasů. Již nyní však má hnutí ANO za sebou jeden důležitý milník. Za své působení na české politické scéně dostalo ANO letos vůbec největší počet hlasů. A tedy také dostane největší příspěvek na fungování strany.

Andrej Babiš může slavit. I kdyby konečné výsledky znamenaly složité povolební vyjednávání, i tak bude mít ANO jedno důležité vítězství za sebou. Dostane vůbec nejvyšší počet hlasů ve své historii. V době, kdy bylo spočítáno 85 procent okrsků, ANO mělo na kontě více než 1,6 milionu hlasů. A tím hnutí překonalo dosavadní nejlepší výsledek ve volbách do sněmovny v roce 2017, kdy ANO volby také vyhrálo a Andrej Babiš se stal premiérem.

Sčítání hlasů pokračuje Andrej Babiš u voleb 11 fotografií v galerii

To znamená několik věcí. První je praktický – ANO dostane nejvyšší příspěvek na fungování strany, který je dán právě počtem hlasů. Druhý důsledek je zatím teoretický, ale neméně zásadní – Babišovi se možná povede sestavit skutečně jednobarevnou vládu s podporou jedné strany, maximálně dvou. S tím souvisí i to, že se Babiš pravděpodobně stane premiérem, protože potenciální podporovatelé (SPD a/nebo Motoristé) s osobou Andreje Babiše nemají problém, jaký by mohli mít například členové ODS.

Navíc matematika platí i naopak – zatím vypadá velmi nepravděpodobně, že by vznikla strana na půdorysu aktuální vlády. Ale ještě posledních 10 procent okrsků může leccos změnit.

Lídryně Stačilo! a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná

Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane

Názory

Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.

Stanislav Šulc

Volby 2025: sčítání hlasů

Stanislav Šulc: Sčítání ve čtvrtině a zatím šokuje propad SPD, ANO očekávaně ve vedení

Názory

Po čtvrtině sečtených hlasů zatím nejvíc překvapuje propad SPD, a naopak relativní úspěch Motoristů. Téměř 40procentní podpora ANO souvisí s úspěchem hnutí Andreje Babiše v menších obcích, kde se sčítají hlasy rychleji než ve velkých městech. Tam může zabojovat Spolu a STAN.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

