Glosa Dalibora Martínka: Piráti utekli hrobníkovi z lopaty a přemohli i Okamuru
Ještě v pátek dopoledne stáli u výstupu z metra Dejvická v Praze tři Piráti a rozdávali kolemjdoucím svůj předvolební leták. Jedním z těch členů byla Olga Richterová. Snahu nelze Pirátům upřít. A proč byli zrovna v Dejvicích? Je tam ČVUT, procházejí tudy stovky studentů. „Mladí, přijďte k volbám,“ halekal jeden z těch Pirátů. Leták jsem si vzal, prolétl očima, staré známé marketingové řeči. Odhodil v nedalekém koši.
Ta věta, mladí, pojďte volit, ve mě rezonovala. To jako že já si vezmu leták, ale už nemusím chodit volit? Že už na mě nezáleží?
Pirátům strategie vyšla. Zatímco v minulé koalici se Starosty získali jen čtyři poslance, nyní to vypadá na pěknou sklizeň. Určitě víc než deset poslanců. I Richterová. V minulých volbách převálcovali Piráty Starostové. Vít Rakušan tak dobře rétořil, že pobral z této dvojičky většinu hlasů.
Piráti našli druhý dech
Takže když bývalý dlouholetý šéf Pirátů Ivan Bartoš zpackal digitalizaci stavebního řízení, a byl vyhozen z vlády, zdálo se, že tato strana mladých mele z posledního. Opak je pravdou. Našla druhý dech. Je málo pochopitelné, že chlapec z Moravy Zdeněk Hřib, tak trochu komunikačně kostrbatý politik, který to v minulosti dopracoval až na primátora Prahy, dokáže tuto stranu opět dostat do Poslanecké sněmovny.
Povedlo se. Dokonce porazil i Okamurovu SPD. To nikdo nečekal. V čem se nachází kouzlo Pirátů? To tuší jenom mladí.
S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO. Zatím se rýsující výsledek SPD a spolupracujících uskupení pod deseti procenty se nedá označit za úspěch. Zdá se, že část voličů přešlo k hnutí ANO, řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Zásadní podle něj je, že skončí vláda nynějšího premiéra Petra Fialy (ODS).
