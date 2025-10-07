Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Stanislav Šulc: Babišova první prohra, sám vládnout nebude. Přijde plán B?

Stanislav Šulc: Babišova první prohra, sám vládnout nebude. Přijde plán B?

Andrej Babiš představuje část povolebního vyjednávání
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Andrej Babiš se pasoval do role jediného povolebního vyjednávače vítěze voleb. A už se ukazuje, že pro hnutí ANO a původní ambice i samotného Babiše to není šťastné. Oproti euforické sobotě to ve střízlivém pondělí vypadá, že hnutí přišlo o jedinou možnost, jak vládnout samo. A teď jde o to, jakou vládu vlastně sestaví.

Opět se ukazuje, že procentuální výsledek voleb po sečtení všech hlasů je jedna věc, a reálný výsledek voleb je věc druhá. A může být diametrálně odlišná. Takže zatímco v sobotu relativně dlouho všichni chápali ANO jak vítěze a SPD jako velkého poraženého, aktuálně se ukazuje trochu něco jiného.

25 fotografií v galerii

Když v sobotu někdy kolem čtvrté vystoupil místopředseda SPD Radim Fiala v televizi, byl zjevně opařený nízkým výsledkem vlastní partaje. V tu chvíli ANO mělo téměř 40 procent. Fiala slíbil Babišovi v podstatě bianco šek na podporu jakékoli vlády. Motoristé si šikovně počkali a s podobným vystoupením nepřišli, čímž se již v neděli začaly rojit spekulace, že to budou právě oni, s kým ANO vládu skutečně sestaví.

A o další den později ale ve vládě je už i SPD, ačkoli to není účast straníků, ale bravurních odborníků, což je jen takový fíkový list pro zcela spřízněné duše, které byly jen příliš líné nebo chytré, aby do SPD přímo vstoupily.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Kdo je vlastně vítěz

To je výsledek dvoudenního vyjednávání, které o vládě vede šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Jen rychlá rekapitulace: do vyjednávání vstupoval jako šéf jednobarevného kabinetu, aktuálně má na stole trojkoalici, navíc s nejistým partnerem v podobě SPD, za niž se do sněmovny dostali i lidé z jiných hnutí.

O Babišových schopnostech to mnoho dobrého nevypovídá. Tohle je jednoznačně jeho prohra. A nic na tom nemění fakt, že jde o poměrně přirozený výsledek voleb, v nichž ANO získalo o něco méně mandátů, než by potřebovalo na mnohem silnější pozici pro jednání s ostatními.

Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem

Kouzlo menšinové vlády. S kým bude Babiš skutečně vládnout?

Názory

Pokud povolební vyjednávání dopadnou tak, jak si je Andrej Babiš kdysi vysnil, zhruba za tři měsíce bude Česku vládnout jednobarevná vláda hnutí ANO, které ve sněmovně dodají důvěru poslanci zvolení za SPD a Motoristy. Kouzlo jednobarevného kabinetu pak je, že Babišův tým bude moci (a zároveň muset) pro každý zákon hledat podporu u všech poslanců. A tady nastává poměrně široký prostor pro kreativitu. Jaké jsou skutečné programové shody hlavních partají?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Není to celé habaďůra?

Jenomže jednání s SPD a Motoristy může být jedna velká habaďůra. Trojkoalice je totiž ve skutečnosti Babišova noční můra. V dvojkoalici by dokázal pokračovat ve své tradiční hře – dělat cokoli, úspěchy připsat sobě, neúspěchy svést na koaličního partnera. Navíc to šlo v případě „tradiční“ (tedy přeloženo neschopné) partaje, jakou byla tehdejší ČSSD.

Tady by ale šlo o trojkoalici populistických hnutí, která již všechna stojí na moderních základech definovaných logikou sociálních sítí. A je jedna věc dostat ve volbách díky sociálním sítím nejvíc hlasů, ale úplně jiná věc je řídit zemi.

Poslanec Filip Turek
Aktualizováno

Je pravděpodobné, že budu ministrem zahraničí, uvedl Turek

Politika

Čestný prezident Motoristů Filip Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Ještě ale nic nechce potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD. Podle předsedy Petra Macinky Motoristé vyjednávají s ANO a SPD stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené Sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.

ČTK

Přečíst článek

Plán B

I proto by nebylo zase až takové překvapení, kdyby celé vyjednávání s Motoristy a SPD vyšlo do ztracena. Babiš sestaví menšinový kabinet a požádá o důvěru. A teď přichází celá řada scénářů. Možná se nakonec domluví s těmito dvěma partajemi a ty mu nakonec podporu dají. Kdyby ne, možná se domluví s některými konkrétními poslanci ve všech partajích (až na Piráty), kteří možná raději vsadí na samotné ANO než na vládu s extrémisty.

A možná Babiš naplní scénář své minulé vlády. První pokus projede a povládne v demisi. Následně se domluví s ODS nebo STAN na otevřené nebo skryté podpoře jiné vlády, která se neopře o hlasy extrémistů. Čím déle bude nejistota panovat, tím pravděpodobněji se tento plán B naplní.

Setkání Realitního Clubu
video

Havlíček: Vrátíme s ke stavebnímu zákonu Kláry Dostálové. Hlavně zrychlete povolování, volají developeři

Reality

Dostupnost bydlení v České republice je velký problém. Jak by ho měla a bude řešit nová vláda? Klíčem je zefektivnění a zjednodušení povolování, shodují se developeři a experti Realitního Clubu Newstream. A podobně to vidí i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zlato je rekordně drahé
Aktualizováno

Zlato pokořilo metu 4000 dolarů za unci

Money

Cena zlata se poprvé dostala na rekordních více než 4000 dolarů (83 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K zájmu o zlato mimo jiné přispívá nejistota kolem financování federální vlády ve Spojených státech, ale i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Související

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem

Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Rozpočet na rok 2026 bude možná muset mít vyšší schodek, uvedl Babiš

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Pokud se nenajde řešení, rozpočet na příští rok bude muset mít vyšší schodek než plánovaných 286 miliard korun. Chybí až 60 miliard, řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který teď s SPD a Motoristy vyjednává o složení příští vládní koalice. Řešit situaci s rozpočtem by podle něj ještě měla současná vláda Petra Fialy (ODS).

V rozpočtu podle Babiše chybí peníze na školství a na stavbu dálnic, silnic a železnic. „Vláda dovedla rozpočet na buben. Stavby nemůžou pokračovat, nemůžou to připravit, týká se to i investic do zahraničí, školství chybí peníze,“ řekl Babiš. „Skončí to navýšením deficitu, jak jinak to může skončit, pokud nenajdeme nějaké řešení,“ dodal.

Končící vláda dodala návrh rozpočtu dolní parlamentní komoře v nejzazším termínu 30. září. Předloží ho znovu nově zvolené Sněmovně. Návrh z dílny ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) počítá se schodkem 286 miliard korun.

Babiš po pondělním jednání se šéfem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radkem Mátlem novinářům řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to popírá. Žádná ze započatých dopravních staveb se nezastavuje, ačkoli pro příští rok je potřeba najít na stavby více peněz, řekl České televizi.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Exministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla, že Česko zřejmě čeká počátkem roku hospodaření v omezeném režimu rozpočtového provizoria. Rozpočet předložený Stanjurou podle ní musí být zásadně přepracován, protože podle něj není možné hospodařit.

Rozpočtové provizorium omezuje státní výdaje, Česká republika v něm byla i při zahájení činnosti nyní končícího kabinetu před čtyřmi lety. Za rozpočtového provizoria se hospodaření státu řídí podle posledního schváleného rozpočtu. V době omezení jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošek má deficit činit 241 miliard korun.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS (vlevo) a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová

Vítězové a poražení návrhu rozpočtu na rok 2026: dluh deklasuje hned deset ministerstev

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
ČTK
Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Možnost vlastnit osobní soukromý automobil je jednoznačně tím největším výdobytkem svobody jednotlivce v historii lidstva. Toto napsal šéf strany Motoristé sobě Petr Macinka v dokumentu strany zvaném Základní ideová východiska. S touto hodnotovou výbavou by rád zamířil na ministerstvo životního prostředí. Má to samozřejmě všechny znaky provokace připravené pro sociální sítě, aby se „slušní lidé“ a odborníci pohoršovali a protagonisté tohoto pranku se tomu u pivka smáli. Což už se děje.

Motoristé považují ekologii za zelené šílenství. Mají evidentně za to, že ani ostatní lidé o zdravé životní prostředí nestojí, že považují za důležitější chlapácky tunit velká čoudící auta a jako jeden z miliardářských sponzorů strany svištět na mizerných českých dálnicí v noci rychlostí 180 kilometrů za hodinu - ačkoli má Česko v EU nadprůměrný počet dopravních nehod včetně smrťáků. Co k té 180tce ještě navrhnout toleranci alkoholu, dejme tomu, na jeden a půl promile?

Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

Bývalý europoslanec Filip Turek se rozpovídal o možných nových šéfech jednotlivých ministerstev. On sám by podle České televize mohl zastávat post ministra zahraničí.

ČTK

Přečíst článek

Motoristé podle dosavadních výroků a kusých informací ve svém programu nechat přírodu především sloužit zájmům průmyslu, opustit zelenou energetiku ve prospěch fosilní, dovolit vytěžovat lesy i rušit národní parky. „Odideologizovat MŽP by pro nás určitě bylo zajímavým projektem. Kdyby jej získali Motoristé, asi by chvíli tekla zelená krev, ale pak by skončila doba všemožných blokád a obstrukcí, nejenom při stavbách silnic a dálnic,“ prohlásil onehdá Macinka a právem zvítězil v anketě Zelená perla za nejvíce antiekologický výrok. 

Nápad dát šéfa strany popírající klimatickou změnu na ministerstvo životního prostředí je jak z Trumpovy kuchyně. Jako když americký prezident, jen aby naštval intelektuální elitu, jmenoval na místo ministryně školství manželku MMA magnáta nebo když posílá armádu do shodou okolností demokratických měst. Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

A jen tak na okraj, mít auto není vrchol svobody. S osobákem jezdí lidé v Bělorusku i Severní Koreji a jezdili i v komunistickém Československu. Za zadrátovanými hranicemi.

Související

Petr Macinka a Filip Turek

Ekologové: Motoristé v čele ministerstva životního prostředí mohou ohrozit přírodu i zdraví lidí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme