Stanislav Šulc: Babišova první prohra, sám vládnout nebude. Přijde plán B?
Andrej Babiš se pasoval do role jediného povolebního vyjednávače vítěze voleb. A už se ukazuje, že pro hnutí ANO a původní ambice i samotného Babiše to není šťastné. Oproti euforické sobotě to ve střízlivém pondělí vypadá, že hnutí přišlo o jedinou možnost, jak vládnout samo. A teď jde o to, jakou vládu vlastně sestaví.
Opět se ukazuje, že procentuální výsledek voleb po sečtení všech hlasů je jedna věc, a reálný výsledek voleb je věc druhá. A může být diametrálně odlišná. Takže zatímco v sobotu relativně dlouho všichni chápali ANO jak vítěze a SPD jako velkého poraženého, aktuálně se ukazuje trochu něco jiného.
Když v sobotu někdy kolem čtvrté vystoupil místopředseda SPD Radim Fiala v televizi, byl zjevně opařený nízkým výsledkem vlastní partaje. V tu chvíli ANO mělo téměř 40 procent. Fiala slíbil Babišovi v podstatě bianco šek na podporu jakékoli vlády. Motoristé si šikovně počkali a s podobným vystoupením nepřišli, čímž se již v neděli začaly rojit spekulace, že to budou právě oni, s kým ANO vládu skutečně sestaví.
A o další den později ale ve vládě je už i SPD, ačkoli to není účast straníků, ale bravurních odborníků, což je jen takový fíkový list pro zcela spřízněné duše, které byly jen příliš líné nebo chytré, aby do SPD přímo vstoupily.
Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému.
Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny
Kdo je vlastně vítěz
To je výsledek dvoudenního vyjednávání, které o vládě vede šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Jen rychlá rekapitulace: do vyjednávání vstupoval jako šéf jednobarevného kabinetu, aktuálně má na stole trojkoalici, navíc s nejistým partnerem v podobě SPD, za niž se do sněmovny dostali i lidé z jiných hnutí.
O Babišových schopnostech to mnoho dobrého nevypovídá. Tohle je jednoznačně jeho prohra. A nic na tom nemění fakt, že jde o poměrně přirozený výsledek voleb, v nichž ANO získalo o něco méně mandátů, než by potřebovalo na mnohem silnější pozici pro jednání s ostatními.
Pokud povolební vyjednávání dopadnou tak, jak si je Andrej Babiš kdysi vysnil, zhruba za tři měsíce bude Česku vládnout jednobarevná vláda hnutí ANO, které ve sněmovně dodají důvěru poslanci zvolení za SPD a Motoristy. Kouzlo jednobarevného kabinetu pak je, že Babišův tým bude moci (a zároveň muset) pro každý zákon hledat podporu u všech poslanců. A tady nastává poměrně široký prostor pro kreativitu. Jaké jsou skutečné programové shody hlavních partají?
Kouzlo menšinové vlády. S kým bude Babiš skutečně vládnout?
Není to celé habaďůra?
Jenomže jednání s SPD a Motoristy může být jedna velká habaďůra. Trojkoalice je totiž ve skutečnosti Babišova noční můra. V dvojkoalici by dokázal pokračovat ve své tradiční hře – dělat cokoli, úspěchy připsat sobě, neúspěchy svést na koaličního partnera. Navíc to šlo v případě „tradiční“ (tedy přeloženo neschopné) partaje, jakou byla tehdejší ČSSD.
Tady by ale šlo o trojkoalici populistických hnutí, která již všechna stojí na moderních základech definovaných logikou sociálních sítí. A je jedna věc dostat ve volbách díky sociálním sítím nejvíc hlasů, ale úplně jiná věc je řídit zemi.
Plán B
I proto by nebylo zase až takové překvapení, kdyby celé vyjednávání s Motoristy a SPD vyšlo do ztracena. Babiš sestaví menšinový kabinet a požádá o důvěru. A teď přichází celá řada scénářů. Možná se nakonec domluví s těmito dvěma partajemi a ty mu nakonec podporu dají. Kdyby ne, možná se domluví s některými konkrétními poslanci ve všech partajích (až na Piráty), kteří možná raději vsadí na samotné ANO než na vládu s extrémisty.
A možná Babiš naplní scénář své minulé vlády. První pokus projede a povládne v demisi. Následně se domluví s ODS nebo STAN na otevřené nebo skryté podpoře jiné vlády, která se neopře o hlasy extrémistů. Čím déle bude nejistota panovat, tím pravděpodobněji se tento plán B naplní.
