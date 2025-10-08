Karel Pučelík: Česko jde vstříc vládě bláznů. Bez plánu na záchranu

Nový magazín právě vychází!

Vládní strany nás měsíce strašily, jaké horory nastanou po vítězství Andreje Babiše. Když k tomu skutečně došlo, poplácaly se po zádech a v klidu mizí ze scény. My, obyčejní lidé, tu ale musíme zůstat. Opuštění jako Jeníček a Mařenka v lese. Přitom teď nastal čas na hrdinství.

Zatímco se v Průhonicích porcuje medvěd a národ sleduje, jak se na pozice nejvyšších představitelů státu derou extremisté, naprosto nekompetentní politici, takzvaní nezávislí odborníci a lidé - nejmírněji řečeno - s pochybnou pověstí, hlavní postavy končící vlády jakoby zmizely. Přestože jsme všichni věděli, že tento výsledek voleb je pravděpodobný, vládní představitelé působí, jako by neměli žádný plán B.

Ještě před týdnem se přitom v debatách premiér Petr Fiala tvrdě, tedy na jeho poměry, opíral do Andreje Babiše, příznivci mu tleskali a zaplavili sociální sítě rádoby vtipnými memy. Bojovná atmosféra je však ta tam. Ještě před týdnem šlo vládním stranám „o všechno“, dnes už jen přihlíží z první řady a čekají, jak to všechno nakonec dopadne.

Opoziční strany nyní řeší hlavně sebe a svou budoucnost, příští volby. Je však příliš brzy na to, aby se jejich představitelé posadili na zadní sedadlo. Řešit nástupce Petra Fialy, budoucnost koalice Spolu nebo případně to, jakým „nedopatřením“ se dostalo do Sněmovny tolik mladých lidí a žen, na to bude ještě času dost.

Jediné, na co se demokratičtí politici zmohli, jsou proklamace o tom, jak budou tvrdou opozicí a hrází proti extremismu. Jak toho ale chtějí dosáhnout? Sněmovní matematika je neúprosná. Když dojde na věc, budou přehlasováni. Myslí si snad, že opozice v Maďarsku, na Slovensku nebo svého času v Polsku neměla také v plánu být hrází proti extremismu? Ne, není to uklidňující.

Nejhorší možný kabinet?

Každý, kdo přemýšlí alespoň trochu jako státník, by měl mít na zřeteli příští vládu. Vyhlídky jsou totiž výrazně horší, než jak to v sobotu vypadalo. Když odpoledne při sčítání vystoupil místopředseda SPD Radim Fiala a jako zbitý pes nabízel Andreji Babišovi téměř bezpodmínečnou podporu, vypadalo to na jednobarevnou tyrkysovou vládu hnutí ANO.

Nebyla by to žádná výhra. ANO je vzor populismu, navíc si patrně všichni pamatujeme chaotické časy Babišovy vlády. Na druhou stranu, alespoň by nehrozilo, že se ministrem stane někdo, kdo vážně uvažuje o vystoupení z EU a NATO, případně aby politiku vlády ovlivňovali Markéta Šichtařová s Miroslavem Ševčíkem.

Místo toho to vypadá, že diplomacii převezme násilník a nacistický cosplayer, životní prostředí člověk, který by národní parky pokud možno vybetonoval a na vnitro a obranu vztahuje ruce strana, jejíž členové se bojí mikrovlnek. Na dva nejlepší ministry Babišova kabinetu – Roberta Plagu ze školství a Adama Vojtěcha ze zdravotnictví – se třeba nakonec ani nedostane. Motoristé a SPD jim totiž nemohou odpustit, že jednali dle vědeckého poznání a odborných doporučení.

Hledá se Bruce Willis

Vládní strany nás týdny a měsíce masírovaly heslem, že „jde o všechno“. Pokud skutečně jde o všechno, teď mají šanci se ukázat. Je totiž otázkou, jestli by nebylo lepší, aby nějaké z uskupení (nejlépe všechny, aby si neměly co vyčítat) vystoupilo a nabídlo Babišovi podporu pro jeho jednobarevnou vládu. Nastavily mantinely, přes které nejede vlak.

Výsledek nebude nic extra, vláda bude stále populistická, vliv z toho žádný neplyne, ani teplá místečka či stříhání pásek. Strany by naopak dali všanc svou důvěryhodnost a budoucí volební úspěchy. Zabránilo by se však největším excesům.

V sázce je příliš mnoho. V opačném případě hrozí, že bude vládnout ta nejhorší možná varianta. Dovedete si představit, jak bude vypadat školství nebo životní prostředí pod čtyřletým dohledem (tedy lépe řečeno „prolévání zelené krve“) motoristů?

Samozřejmě, byl by to risk a svým způsobem i oběť. Ale co jiného dělat, když „jde o všechno“, když ne riskovat a jednat i za cenu osobní oběti? Vzpomeňte si na nějaký béčkový katastrofický film, třeba Armageddon. Co dělal Bruce Willis, když se na planetu řítil obří meteorit? Neseděl doma, ale skočil do raketoplánu a riskoval, co mu síly stačily!

Kéž by naše politika o něco víc připomínala béčkové hollywoodské filmy. Bojím se ale, že skončíme spíše u indického Bollywoodu nebo Dostojevského románů o zmaru a bídě.

Další komentáře Karla Pučelíka

Související

Fiala skončí v čele ODS a s ním i Stanjura

Petr Fiala
ČTK
ČTK
ČTK

Premiér Petr Fiala příští rok po 12 letech skončí v čele ODS. Výkonné radě občanských demokratů oznámil, že už nebude funkci předsedy strany obhajovat. Jeho nástupce bude vybírat kongres 17. a 18. ledna. Jde o reakci na výsledek sněmovních voleb, po kterých nemá ODS a její koalice Spolu dost hlasů ve Sněmovně, aby pokračovala ve vládnutí s dosavadními partnery. Spolu s Fialou nebude do vedení strany kandidovat ani první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Koaliční politici sdíleli v reakci na Fialovo rozhodnutí řadu osobních vzkazů, ve kterých oceňují jeho státnické kroky, politické kvality, slušnost a kompetenci.

„K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy výkonné rady. Děkuji všem za podporu, byla to skvělá jízda,“ uvedl Fiala na síti X. V sobotu po sečtení hlasů uvedl, že si postup ohledně vyvození osobní zodpovědnosti chce několik dnů rozmyslet.

Do vedení strany nebude po prohře koalice spolu ve sněmovních volbách kandidovat ani první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Novinářům po jednání výkonné rady řekl, že to pokládá za logické. Byl šéfem kampaně koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), poslanecký mandát však neobhájil. 

Na rozhodování o budoucnosti koalice Spolu je podle Stanjury čas. Bude se odvíjet od postojů zbývajících stran koalice a druhu voleb, do kterých by spolu šly, popsal. Členové širšího vedení podle něj dnes věc probírali a řekli, že koalice splnila svůj účel, a to v různých typech voleb. „Debata bude pokračovat, v příštím roce jsou senátní a komunální volby. Platilo, že jsme nechali volnou ruku krajským či místním organizacím, jakou zvolit formaci. A jistě to bude platit i pro obecní volby 2026,“ uvedl. Přidal, že by to mělo platit i pro každý senátní okrsek.

Občanské demokraty vede Fiala delší dobu než zakladatel strany exprezident Václav Klaus. Poprvé byl zvolen v lednu 2014. O sedm let později se stal celostátním lídrem koalice Spolu s lidovci a TOP 09, kterou v říjnu 2021 dovedl do Strakovy akademie. Po jednání širšího vedení strany dnes řekl, že zůstane řadovým poslancem a bude v dolní komoře podporovat politiku ODS. Stejně jako Fiala naloží se svou funkcí roli prvního místopředsedy ODS Zbyněk Stanjura, který mandát poslance neobhájil.

Kdo bude šéf ODS?

Po sobotní volební prohře Spolu nyní skládá kabinet šéf hnutí ANO Andrej Babiš, a to s hnutím SPD a Motoristy. ODS stejně jako zbylé dvě strany koalice Spolu řeší, v jaké podobě a zda vůbec má partnerství pokračovat. Část strany vidí spojenectví jako překážku v tom, aby byli občanští demokraté čitelní a mohli získat voliče zpět. Jako o možných kandidátech na vedení strany se spekuluje například o prvním místopředsedovi Martinu Kupkovi či jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem Fialy. Členové vedení ODS se dnes odmítali vyjadřovat k tomu, zda budou na kongresu kandidovat a do jaké funkce.

Končící šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová je přesvědčená, že Fiala je nejlepší premiér novodobé historie naší země. „Věřím, že v budoucnosti bude jeho role ještě více doceněna. Kompetence, slušnost, profesionalita a odvaha jsou charakteristiky, které jej definují. Bylo pro mě radostí s nim spolupracovat,“ napsala Pekarová Adamová.

Bývalému šéfovi lidovců Marianu Jurečkovi je z Fialova rozhodnutí smutno, byť ho politicky chápe. „Za roky, co jsem v politice, pro mě osobně byla spolupráce s Petrem a Markétou nejlepším obdobím. Kdy člověk osobně zažil, že i s lidmi z jiných stran lze férově s velkorysostí a pochopením spojit společné síly ve prospěch této země,“ uvedl Jurečka.

Související

Andrej Babiš u řečnického pultu v Poslanecké sněmovně

Trinity Bank rozšiřuje služby: nyní nabízí konsolidaci půjček levně

Trinity Bank slavila s klienty úspěchy v Kongresovém centru Praha
Trinity Bank/užito se svolením
nst
nst

Trinity Bank nabízí úvěr na konsolidaci půjček s úrokem 3,99 procenta. A to do výše 1,2 milionu korun. Produkt následuje nový spotřebitelský úvěr, který tuzemská banka představila nedávno.

Trinity Bank rozšiřuje své služby v oblasti spotřebitelských úvěrů a přichází s možností refinancování stávajících půjček. Klienti tak nově mohou převést své závazky do Lepší půjčky s aktuálně nejnižší sazbou na trhu 3,99 procenta ročně. Oznámila firma v tiskové zprávě. 

Novinka staví na jasně definovaných podmínkách a klientům garantuje, že platí pouze úrok bez jakýchkoliv dalších poplatků. „U Lepší půjčky neplatí žádná „od“. Nabízíme jasnou sazbu 3,99 procenta ročně. Jedinou podmínkou je řádné splácení,“ vysvětluje Ondřej Makovec, produktový manažer úvěrových produktů v Trinity Bank. Refinancování tak umožňuje klientům jednoduše sloučit své půjčky do Lepší půjčky u Trinity Bank. Díky bezkonkurenční úrokové sazbě získají klienti nižší splátky, ušetří a získají jednodušší kontrolu nad svými financemi.

Radomír Lapčík

SAB Finance vyplatí na dividendě 81 milionů korun, je oporou v těžké době

Zprávy z firem

SAB Finance vyplatí ze zisku dividendu 80,8 milionu korun, tedy 26,50 korun na akcii. SAB Finance vyplácí dividendy dvakrát ročně. Zhodnocení akcie SAB Finance za celý rok 2025 je plánováno na 8,84 procenta.

nst

Přečíst článek

Žádné poplatky 

Refinancování je dostupné na všechny čerpané úvěry od 20 tisíc korun až do 1,2 milionu korun, přičemž jeho celková výše je u každého klienta individuální. Vedle převodu stávajících půjček lze v rámci Lepší půjčky zažádat navíc i o nový úvěr. Banka zároveň garantuje, že klienti neplatí žádné poplatky za poskytnutí půjčky, ani za mimořádné splátky.

Převést a sloučit půjčky do Lepší půjčky od Trinity Bank je podle sdělení banky velmi jednoduché –  vše lze vyřídit snadno a rychle online. Celý proces je navržen tak, aby maximálně ušetřil čas i starosti. Klienti si zvolí půjčky, kreditní karty nebo kontokorenty, které chtějí převést do Trinity Bank a po úspěšném ověření úvěruschopnosti obdrží během chvilky návrh smlouvy. Trinity Bank následně odešle výpovědi původním poskytovatelům půjček a posléze i prostředky k doplacení těchto úvěrů, popsala banka.

Pozn. red. Majitel SAB Finance Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.

