Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane

Lídryně Stačilo! a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.

Šance falešné koalice Stačilo!, že se dostane do Poslanecké sněmovny, rapidně klesají. Po více než dvou třetinách sečtených okrsků má totiž 4,5 procenta hlasů a neustále jim jejich výsledek klesá. Navíc nyní se do celkových výsledků stále více začnou promítat hlasy velkých měst, v nichž volí většinou liberálnější voliči, a tedy nikoli voliči komunistů ani dalších národoveckých hnutí.

Sčítání hlasů pokračuje Andrej Babiš u voleb 11 fotografií v galerii

Velký návrat komunistů, byť přebarvených na koaliční barvy Stačilo!, se tak nejspíš nekoná. Je to mírné překvapení zejména v kontextu zatím relativního úspěchu Motoristů, kteří podle preferencí měli skončit až za koalicí Stačilo! A je to také mírné překvapení proto, že to bylo právě Stačilo!, které jako jediné cílilo poměrně otevřeně na levicové voliče. Zatím tedy Česko není na návrat levice připravené.

Nicméně minimálně jeden člen Stačilo! asi může zůstat v klidu a je jím Kateřina Konečná. Výsledkem voleb totiž mimo jiné bude i to, že nepřijde o svůj mandát v Evropském parlamentu, o nějž by přišla zvolením do Sněmovny. Takže o nevšední myšlenky, jak spasit evropský průmysl demontáží Evropské unie, zatím jen tak nepřijdeme.

Zleva místopředseda Karel Havlíček, předseda Andrej Babiš a místopředsedkyně Alena Schillerová na tiskové konferenci.
Aktualizováno

ONLINE: ANO bude jednat s SPD a Motoristy, uvedl Babiš

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybrali 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování proběhlo v pátek a v sobotu. Účastnili se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků.

nst

Přečíst článek

Volby 2025: sčítání hlasů

Stanislav Šulc: Sčítání ve čtvrtině a zatím šokuje propad SPD, ANO očekávaně ve vedení

Názory

Po čtvrtině sečtených hlasů zatím nejvíc překvapuje propad SPD, a naopak relativní úspěch Motoristů. Téměř 40procentní podpora ANO souvisí s úspěchem hnutí Andreje Babiše v menších obcích, kde se sčítají hlasy rychleji než ve velkých městech. Tam může zabojovat Spolu a STAN.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Kateřina Konečná (bílá), Jana Maláčová (červená), Stačilo!

ANO zvítězí s více než 35 procenty hlasů, tvrdí dvě predikce

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Ačkoliv stále probíhá sčítání volebních hlasů, přichází i první predikce na celkové výsledky. Ty dodala agentura STEM a společnost Blindspot AI. V obou případech je vítězem Andrej Babiš.

Predikce volebních výsledků agentury STEM a společnosti Blindspot AI shodně ukazují zisk hnutí ANO pod 35 procenty a koalice Spolu tvořené ODS, TOP 09 a lidovci přes 23 procent. Hnutí STAN by mělo mít víc než 11 procent, do Sněmovny by se dostali také Piráti a kandidáti SPD a Motoristů. Naopak uskupení Stačilo!, za které kandidují mimo jiné komunisté a sociální demokraté, by zůstalo s méně než pěti procenty hlasů mimo dolní komoru Parlamentu. Obě prognózy využívají mimo jiné výsledky voleb po sečtení zhruba tří čtvrtin okrsků.

Hnutí ANO a STAN si proti prvním prognózám mírně pohoršila, Spolu jde vzhůru. Piráti se nyní v obou predikcích ziskem blíží devíti procentům, polepšili si hlavně v predikci STEM. SPD zůstala v obou předpovědích výsledků pod osmi procenty, Motoristé by měli skončit pod sedmi procenty. Uskupení Stačilo prognózy přisuzují kolem 4,3 procenta hlasů, Přísaze mírně nad procento.

Český Těšín

Práce pro budoucí vládu. Polsko chce zpět kus českého území

Politika

Polská vláda hodlá po parlamentních volbách v Česku obnovit úsilí o vyřešení takzvaného územního dluhu České republiky. Chce tak získat zpět území o rozloze 368 hektarů, které Česku připadlo při úpravě hranice v roce 1958, informoval polský server Fakt. „Plánuje se obnovení polsko-českých konzultací na expertní úrovni. Cílem bude představit stanoviska stran k řešení českého územního dluhu a především získat od české strany podrobné informace o důvodech odstoupení od dohod z roku 2015,“ zjistil Fakt na polském ministerstvu zahraničí.

ČTK

Přečíst článek

Predikci dopočítává CNN Prima News ve spolupráci s analytiky z agentur STEM a STEM/MARK. Využívají matematický model, který vychází z výsledků dřívějších voleb. Po sečtení zhruba pětiny hlasů by se predikce od finálního výsledku měla lišit s průměrnou odchylkou jedno procento u větších stran a půl procenta u menších stran.

Blindspot AI, která je součástí skupiny Adastra, pro dopočty využívá umělou inteligenci. Pracuje s daty Českého statistického úřadu i dalších zdrojů. Model by měl už při desetině sečtených volebních okrsků předpovědět výsledky s chybou menší než jeden procentní bod.

S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO. Zatím se rýsující výsledek SPD a spolupracujících uskupení pod deseti procenty se nedá označit za úspěch. Zdá se, že část voličů přešlo k hnutí ANO, řekl místopředseda SPD Radim Fiala. Zásadní podle něj je, že skončí vláda nynějšího premiéra Petra Fialy (ODS).

„Podpora byť i menšinové vlády hnutí ANO je pro nás určitě důležitá a splnila by ten cíl, se kterým jsme do těch voleb šli,“ řekl Fiala. Dodal, že o případných podmínkách podpory vlády bude vedení hnutí ještě jednat, s ANO nicméně má SPD podle místopředsedy řadu programových průniků.

„Stalo se pravděpodobně to, že v těch posledních měsících, kdy nám ještě agentury dávaly 13, 14 procent, tak zhruba tři, čtyři procenta voličů začaly volit Andreje Babiše, který samozřejmě na té naší straně spektra absolutně dominuje,“ řekl místopředseda SPD.

Fiala dále řekl, že SPD bude mít koncem listopadu celostátní konferenci, kde bude řešit příčiny volebního výsledku a opatření do budoucna. „Je jasné, že pokud budeme chtít uspět, tak budeme muset udělat nějaké změny,“ řekl. Doplnil, že vyhodnocovat bude hnutí také spolupráci s dalšími subjekty, které na jeho kandidátkách letos kandidovaly. „Ale já si pořád myslím, že ta spolupráce je dobrá,“ dodal.

