Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane
Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.
Šance falešné koalice Stačilo!, že se dostane do Poslanecké sněmovny, rapidně klesají. Po více než dvou třetinách sečtených okrsků má totiž 4,5 procenta hlasů a neustále jim jejich výsledek klesá. Navíc nyní se do celkových výsledků stále více začnou promítat hlasy velkých měst, v nichž volí většinou liberálnější voliči, a tedy nikoli voliči komunistů ani dalších národoveckých hnutí.
Velký návrat komunistů, byť přebarvených na koaliční barvy Stačilo!, se tak nejspíš nekoná. Je to mírné překvapení zejména v kontextu zatím relativního úspěchu Motoristů, kteří podle preferencí měli skončit až za koalicí Stačilo! A je to také mírné překvapení proto, že to bylo právě Stačilo!, které jako jediné cílilo poměrně otevřeně na levicové voliče. Zatím tedy Česko není na návrat levice připravené.
Nicméně minimálně jeden člen Stačilo! asi může zůstat v klidu a je jím Kateřina Konečná. Výsledkem voleb totiž mimo jiné bude i to, že nepřijde o svůj mandát v Evropském parlamentu, o nějž by přišla zvolením do Sněmovny. Takže o nevšední myšlenky, jak spasit evropský průmysl demontáží Evropské unie, zatím jen tak nepřijdeme.
Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybrali 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování proběhlo v pátek a v sobotu. Účastnili se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků.
Volby 2025
Po čtvrtině sečtených hlasů zatím nejvíc překvapuje propad SPD, a naopak relativní úspěch Motoristů. Téměř 40procentní podpora ANO souvisí s úspěchem hnutí Andreje Babiše v menších obcích, kde se sčítají hlasy rychleji než ve velkých městech. Tam může zabojovat Spolu a STAN.
Stanislav Šulc: Sčítání ve čtvrtině a zatím šokuje propad SPD, ANO očekávaně ve vedení
Názory
