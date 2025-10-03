Trhy budou bedlivě sledovat jednání o nové koalici, říká hlavní analytik SAB Finance Tomáš Kudela
Politické turbulence, riziko referenda o EU i otázka přijetí eura – to vše může hýbat českou korunou v nadcházejících týdnech. Podle hlavního analytika SAB Finance Tomáše Kudely budou trhy bedlivě sledovat vyjednávání o nové koalici a fiskální disciplínu vlády. „Čím více bude vláda zvyšovat schodky rozpočtu, tím více bude ČNB potřebovat držet vyšší sazby,“ upozorňuje Kudela.
Jak velkou roli hraje rozhodování České národní banky v době politické nejistoty a možné změny vlády?
S novou vládou je z pohledu ČNB těch nejistot spojeno více. V těchto volbách je otázkou hlavně to, jak moc bude narušena dosavadní fiskální disciplína. Čím více bude vláda zvyšovat schodky rozpočtu, tím více bude peněz v ekonomice a tím více samozřejmě bude ČNB potřebovat držet vyšší sazby. A to proto, aby dostála svému mandátu, a tedy péči o stabilní cenovou hladinu. Další neznámou je pak otázka dopadů zavedení systému emisních povolenek. Vláda má možnost dotovat lidem povolenky a tím zmírnit jejich dopad na ceny v ekonomice. ČNB by pak nečelila tak výraznému zdražení a inflační tlaky by byly menší.
Jaký vliv na kurz koruny může mít otevření, či naopak odložení debaty o přijetí eura po volbách?
Začněme od konce. Odložení plánu na vstup do eurozóny by nemělo mít téměř žádný vliv, neboť s tím trhy počítají. V podstatě všechny strany, které by se mohly podílet na nové vládě, dávají více či méně důraz na vlastenectví. Jejich ochota zavádět euro nebo o něm diskutovat bude minimální a trhy to vědí. Pokud by měla v budoucnu začít debata nad přijetím eura, bude nutné začít tím, že bychom vstupovali do režimu ERM II a měli bychom stanovenu hladinu kurzu, k níž bychom měli postupně konvergovat a na níž by mělo dojít ke směně všech peněz na jednotnou evropskou měnu. Koruna by tak postupně obchodovala stále blíže této úrovni. Momentálně ale takový scénář nehrozí a zdá se, že koruna a naše nezávislá monetární politika s námi zůstane ještě delší dobu. I dosavadní vláda, jakkoliv silně západně a proevropsky orientovaná, neučinila zásadní kroky k přijetí eura. Překážkou navíc může být i schodek rozpočtu, který zřejmě překročí Maastrichtská kritéria. Euro tak podle mého názoru není pro Českou republiku momentálně nijak blízko.
Může případný volební konflikt nebo politický skandál zásadně ovlivnit důvěru trhů a tím i kurz koruny?
Takové riziko je přítomno vždycky. Hodně by s korunou mohl pohnout třeba teoretický obrat hnutí ANO blíže k požadavku hnutí Stačilo! na konání referenda. To by koruně mohlo krátkodobě uškodit hodně a toto riziko přetrvá i po volbách, kdy bude nutné sestavit vládu, která bude zajímavá pro všechny subjekty. Na druhé straně, k zakotvení referenda do české ústavy je nutná ústavní většina a tou nebude disponovat vláda ve sněmovně a už vůbec ne v Senátu. Takový výsledek se nám momentálně nerýsuje ani vzdáleně a je otázka, jak rychle si to trhy uvědomí, aby panika zase opadla.
SAB Finance vyplatí ze zisku dividendu 80,8 milionu korun, tedy 26,50 korun na akcii. SAB Finance vyplácí dividendy dvakrát ročně. Zhodnocení akcie SAB Finance za celý rok 2025 je plánováno na 8,84 procenta.
Za jak rychlou dobu a v jaké intenzitě se kurzové výkyvy obvykle promítají do cen zboží? Liší se dopad podle toho, zda jde o euro, nebo dolar?
To většinou záleží na tom, o jak rychloobrátkové zboží se jedná a jak silná je v daném odvětví konkurence. Rychlejší je to například u benzinu, i když u cen pohonných hmot je podíl volatility cizí měny poměrně nízký vzhledem k vysokému zdanění. Cena v zahraničí nakupované komodity tvoří méně než polovinu výsledné ceny.
Které ekonomické ukazatele budete po volbách sledovat jako první pro odhad budoucího trendu koruny?
V první řadě je nutné sledovat vyjednávání o koaliční vládě. Všechny strany, s vědomím svých volebních zisků a mandátů, budou chtít za svůj hlas pro vládu plnění svého programu a zde budou trhy ostražité. Jak jsem zmínil výše – pokud bude Andrej Babiš donucen ke slibu referenda o členství v EU, může to být pro korunu nepříjemný moment. Na druhé straně, k uspořádání referenda jako takového bude velmi složité, až nemožné, získat ústavní většinu v obou komorách parlamentu, a ještě souhlas prezidenta.
Časem bude dobré sledovat inflaci, neboť pokud tato bude pod tlakem rostoucích schodků rozpočtu růst, počítejme s posílením koruny kvůli spekulaci na potenciální růst sazeb.
Jaký rozdíl pro stabilitu koruny znamená pokračování současné koalice oproti zásadní změně ve vedení vlády?
Trhy nepochybně vnímaly snahu dosavadní vlády o konsolidaci rozpočtu pozitivně a koruně určitě snižování schodků rozpočtu prospívalo. Na druhé straně si je třeba přiznat, že zadlužení ČR je ve srovnání s jinými zeměmi poměrně nízké. A to i přesto, že nám připadá, že schodek 280 miliard korun je nesmírně vysoký. V poměru k HDP, což je pro trhy významný ukazatel, neboť umožňuje srovnání v čase bez vlivu inflace, je tak docela nízké, jen kolem 2,25 procenta. Okolní země se pohybují mezi 4 a 7 procenty. I zdvojnásobení schodku by případně trhy ze začátku zásadně neřešily, protože se dostaneme na hodnoty obvyklé v regionu. Samozřejmě bude chybou, pokud si vláda nakoupí za tyto peníze dobré oko u voličů, aby se udržela u moci. Projídá tím budoucnost, protože dluhy budeme muset splácet, i když vláda už u moci dávno nebude. A lidi si zvyknou, takže od další vlády budou požadovat totéž a dluhy se budou kumulovat.
Co byste doporučil firmám a klientům, kteří se chtějí zajistit proti kurzovému riziku během volebního období?
Situace na trhu se může ukázat jako hodně volatilní i mimo volby a v dnešní době, kdy máme za sebou řadu pro trh stresových událostí, roste význam zajištění FX obchodů. Zajišťovací trh navíc přináší řadu zajímavých produktů, které umožní každé firmě či podnikateli výběr takového instrumentu, který bude odpovídat jeho potřebám. Nikdo se ani nemusí bát, že by pro něj byly zajišťovací operace složité. Přiznám se, že momentálně hledám těžko argumenty pro to, proč se nezajistit a nesoustředit se na svůj byznys, který každá firma potřebuje denně rozvíjet a posouvat
Zasedání bankovní rady se blíží a s ním i otázka, co od ČNB čekat. Ta nám tentokrát situaci moc neulehčila. Máme k dispozici prohlášení členů bankovní rady, ale i u nich je patrná jistá nerozhodnost.
