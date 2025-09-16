Umělá inteligence umí skládat pracovní týmy, říká bývalá šéfka pošty Marcela Hrdá
Měla jsem dvakrát „štěstí“ na předčasné volby, říká Marcela Hrdá, partnerka ve společnosti Moore Czech Republic. Hrdá má za sebou neskutečnou profesní kariéru. Řídila transformaci v ČSA, byla ředitelkou České i Slovenské pošty. K tomu se vztahuje její výrok o volbách. Byla ředitelkou televize Barrandov, stále ve vedení čínského investora CEFC. V Moore se věnují širokému spektru oborů. Daním, energetice, realitám. Provozují on-line střední školu, nebo nástroj Talk2amy. Což je umělá inteligence, která dokáže rozpoznat charakter či vlohy člověka. Ideální nástroj pro skládání pracovních týmů.
Jste partnerkou v poradenské společnosti. Kdybych byl majitel malé nebo středně velké firmy, na co bych se měl zaměřit?
Lehce vás opravím. Moore Czech Republic je poradensko-auditní a technologická skupina. Naším profilem se odlišujeme od běžných poradenských společností. V mnoha případech máme kromě poradenství i dodávku. Co připravíme jako koncept, jsme schopni i zrealizovat.
Tak dejme tomu, že mám výrobní firmu. Co od vás čekat?
Jsme schopni nabídnout služby jak živnostníkovi, tak velké nadnárodní korporaci. V rámci nadnárodní sítě Moore Global, které jsme členem, působíme ve 116 zemích světa, což nám dává možnost poskytovat služby v kontextu evropského či celosvětového prostoru. Když si vezmeme malou nebo střední firmu, tak zejména v oblasti poskytování služeb v oblasti účetnictví, daňového poradenství nebo auditu, máme velké množství firem, kterým tyto služby nabízíme. Jsme jednou z top deseti firem na trhu, která tyto služby poskytuje, a to jsme v roce 2020 s nimi začínali na zelené louce.
V době covidu firmy začaly narážet na fakt, že si tyto činnosti drželi uvnitř, a v případě nemoci či nedostupnosti své účetní, je nemohli realizovat. Trendem je, že co klient nepotřebuje uvnitř společnosti, tak si to bere jako externí službu, pojistitelnou a zastupitelnou. Sledujeme nové trendy. Na tyto skutečnosti firmy po pandemii začaly hodně slyšet. Máme přes sto účetních a daňových poradců. To samé platí v oblasti auditu. Máme i projekty v oblasti ESG nebo energetické udržitelnosti. Naše služby poskytneme jak malým společnostem na bázi zapojení do komunitní energetiky, až po dodávky chytrých elektroměrů.
V roce 2024 se zvýšila daň z příjmu právnických osob z devatenácti na 21 procent. Jak se to propsalo do daňových přiznání? A jste schopni udělat daňovou optimalizaci?
Optimalizace samozřejmě v míře zákona. Menší klienti ale občas nevyužívají, co zákon umožňuje. Například neví, že některé věci jsou daňově odpočitatelné. Vyšší daňová zátěž na firmy logicky dopadla. Ale až teď přichází čas, aby si společnosti uvědomily, jak s tím mohou pracovat. Mnohé firmy procitly, až když podaly daňové přiznání. Vrší se nám poptávka po daňových auditech. A o žádosti o daňovou optimalizaci. Umíme odhalit prvky, které firma může použít.
Věnujete se i energetice, úsporám. Máte projekt smart metering. Jak to funguje?
Je to jeden z hlavních rozdílů, díky kterému se lišíme od klasických poradenských firem. V naší skupině je společnost, která se věnuje chytrému měření. Evropská unie stanovila, že od roku 2027 musejí mít podnikatelské subjekty namontované „chytré“ elektroměry. To nás přivedlo na myšlenku, abychom se více věnovali této oblasti. V minulosti jsme se podíleli na vývoji software chytrých elektroměrů. Může vám to přinést desítky procent úspory. Chytré měření nemusí být využíváno jenom pro elektřinu, ale i pro další komodity, třeba pro vodu. Nebo poštovní schránky, které dokážou odečítat počet vhozených dopisů. Oblast smart meteringu je velmi široká. Před dvěma lety jsme na tom otevřeli novou byznys-lajnu a dnes s naším partnerem Sagemcom dodáváme elektroměry například do skupin ČEZ nebo E.ON.
Vaše společnost hodně pracuje s umělou inteligencí. Jak ji mohou využít právě třeba výrobní firmy, které o ni sice přemýšlejí, ale často nevědí, jak ji využít…
Máme v portfoliu společnost DEL ze Žďáru nad Sázavou, která se věnuje průmyslové automatizaci. Tam je krásně vidět, jak umělá inteligence přichází do výrobního procesu. Takto, jak se ptáte, znějí poptávky od našich klientů. Řekněte nám, jak můžeme využít umělou inteligenci. Záleží na typu služby. AI umí přiřadit zákazníkovi konkrétní typ služby, nebo může být nasazena do výrobního procesu. Tak či tak, je jasně vidět, že od robotizace směřuje cesta k umělé inteligenci. My nabízíme například účetnictví. Tam říkám, že se se souslovím umělá inteligence až plýtvá. K umělé inteligenci je od digitalizace nebo robotizace ještě dlouhá cesta. Lidé si umělou inteligenci často zaměňují s pouhou digitalizací.
První oblast, kde bude v účetnictví umělá inteligence využitelná, jsou daně. Protože jsou dobře strukturované. Další oblastí, kde využíváme umělou inteligenci, je psychologicko-diagnostická platforma Talk2amy. Na jejím vývoji spolupracujeme s mnoha společnostmi a jsme součástí uskupení, které tuto platformu vlastní.
Teď jste mi ukradla otázku. Co je Talk2amy?
Je to platforma, která kombinuje prvky psychologie a umělé inteligence. Za svůj život jsem mnohé psychologické testy vyplňovala na různých pohovorech nebo školeních. A toto mě pozitivně velmi překvapilo. Je vidět, že už v průběhu dotazování Amy přemýšlí. Některé testy se dají naučit. Tady je to jinak, Amy dokáže přemýšlet a naučené odpovědi odhalí.
Pro koho je Talk2amy, čím mu pomůže?
Klasické využití je, že vám to udělá osobností profil. Identifikuje rozvojový potenciál. A řekne vám, kam máte nebo nemáte směřovat. Dají se podle toho skládat pracovní týmy. Z toho jsem obzvláště nadšená. Napovídá vám to, jací lidé na sebe pasují. Talk2amy užíváme také v další naší části, recruitment, v rámci vyhledávacího procesu. Měli jsme klienta, který hledal generálního ředitele. Našli jsme ho, a oni potom chtěli finančního ředitele. Ten také prošel výběrem, a Talk2amy dala jejích profily proti sobě. Ze srovnání jasně vyplynulo, že kandidát chce být spíš generálním ředitelem než finančním. To by nefungovalo.
Takže nového šéfa firmy už nevybírá majitel, ale umělá inteligence? A nemá být v týmu nějaké napětí?
Každá pozice má nějakou strukturu, co má člověk do týmu přinášet. Obchodní ředitel má úplně jiné chování než finanční ředitel. Na konci dne je to pořád jenom doporučení. Kdo nastoupí na vysokou pozici, o tom nerozhoduje umělá inteligence. Ale je to vynikající podpůrný nástroj.
Vaše skupina se věnuje mnoha oborům. A jedním z nich jsou i média. To by mě zajímalo, jako novináře, jaká doporučení máte pro média, která se nacházejí v těžké době, když internet je zadarmo…
Také jsem nějakou dobu v médiích působila. Doba se změnila strašně rychle. Digitální prvky, které přišly do médií, nabraly takovou rychlost, že začaly válcovat původní média. Byla jsem skeptická k tomu, jak rychle si čtenáři najdou k novému způsobu distribuce obsahu cestu. Čekala jsem, že to bude trvat déle. Příjemně mě překvapilo, že se to zrychlilo, hlavně v době pandemie covidu, kdy nebylo možné si jít pro noviny. Strašně dávno jsem viděla jeden koncept, jak bude vypadat komunikace s diváky a čtenáři. Mělo to být totální propojení televize, printu, sociálních sítí, voucherů do obchodu a tak dále. Je to dvanáct nebo patnáct let zpátky. A rovnou to mířilo na mladou generaci. Moje doporučení je zaměřit se ještě více na mladou generaci. Do té mé už digitál víc neprosákne. Mladá generace dokáže propojit digitální svět s realitou. Líbí se mi, když se digitální svět propojí s reálným životem. Jednu dobu jsme se s kolegy věnovali e-sportu. Měli jsme kontakty na velké společnosti v Asii, které se e-sportu věnovaly. Oni začali testovat propojení z digitálu zpátky do fyzična. Máte na sobě elektrodu, a hra chce, abyste udělal deset kroků, ale v realitě. Když je neuděláte, neprojdete do dalšího kola. Takže jsme přemýšleli, že mladou generaci musíme od počítače vrátit do reálného světa.
Takže se po dvaceti letech vracíme z náboženství digitálního světa do reálného světa?
Nemyslím si, že je to obrat zpátky. Ti, kteří se dnes dostali do struktury rozhodování, protože investorovi už není jenom padesát plus, ale třeba třicet plus, prožili valnou část svého života u počítače. A začínají si uvědomovat, že se musejí chovat jinak, kvůli sobě. To není obrat zpátky, digitální doba bude prorůstat do dennodenního života dál. Ale nová generace si uvědomuje, že musí pečovat i sama o sebe a o další generaci. My jsme ve třiceti u počítače začínali, ale mladí žijí s počítačem dvacet let.
Vaše skupina se věnuje i vzdělávání, provozujete střední školu Spectrum. Což je on-line výuka. To je budoucnost školství? Neztratí děti kontakt se spolužáky, s fyzičnem?
Naše střední škola existuje od roku 2015. Jsme přesvědčeni, že je to cesta správným směrem. Náš primární klient není čtrnáctileté dítě. Je to člověk, který pracuje nebo je to aktivní sportovec, a chce si doplnit vzdělání. Je to standardní top škola, která se v hodnoceních umisťuje na předních místech. Máme i nadstavbové obory, podnikání a sociální práce. Maturity pak u nás probíhají naprosto standardním způsobem, fyzicky. Půjdeme ještě o kousíček dál, v tomto školním roce zavádíme takzvané moduly. Chceme se přiblížit univerzitnímu systému, kdy si student bude moci vybírat, který z předmětů je mu bližší. Na konci studia bude mít nejen zkoušku, ale i praktickou zkušenost.
Věnujete se také poradenství v oblasti realitního trhu. V Česku máme krizi bydlení, v Praze je jedno z nejhůře dostupných bydlení v rámci Evropy. Vládní digitalizace selhala. Co v tomto oboru doporučujete, či děláte?
Máme jednotku, která se věnuje poradenské činnosti v oblasti nákupu a prodeje společností, která je na trhu významná. Našimi klienty jsou často rodinné firmy, kde dochází ke generační výměně. Nabízíme službu, kdy je majetek zabezpečen pro následující generace, ať už se rozhodnou v podnikání pokračovat nebo ho prodat. V rámci toho řešíme i to, jak naložit s nemovitým majetkem klienta. Jsme schopni dělat i opačný směr, hledat pro klienta investiční cíle.
Společnost Moore má také něco, co se jmenuje International desk. Co si pod tím představit?
Toto naše oddělení se zaměřuje na investory z Asie, kteří vstupují na evropský trh. Jde především o investory z Korejské republiky, Japonska nebo z Číny. V našem týmu v Praze máme přímo kolegy z těchto zemí. Je to unikum, protože je známé, že jde o klienty náročné, kteří lpí na svém přístupu a nastavení vnitřních procesů.
My jsme schopni dělat můstek mezi působením těchto firem v Asii a v Evropě. Nabízíme těmto klientům veškeré služby, které tady potřebují. Právní služby, účetnictví, audit a tak dále.
Vystudovala jste informatiku, prošla neuvěřitelným počtem významných společností. Jak jste se dostala jako manažerka do vedení firem vlastněných státem?
V ČSA hledali ředitele transformace. V té době jsem pracovala pro společnost Contactel. Česko-dánská telekomunikační společnost. Dostala jsem nabídku od headhuntera a vyhrála konkurz.
V roce 2010 jste se stala ředitelkou České pošty. Ve funkci jste vydržela něco přes rok. V podstatě se to krylo s volebními obdobími. S každou vládou se měnil ředitel pošty. Měla jste plán zavírat zbytečné pobočky, digitalizovat, udělat finanční služby. To všechno se nakonec postupně stalo, ale vy jste velmi brzo skončila. Jak to zpětně vnímáte?
Nemyslím si, že je to o tlaku politiků. Je to spíše takové zvláštní pravidlo, čest výjimkám, že se s novou vládou měnil šéf pošty. Na Českou poštu jsem nastoupila za úřednické vlády, ne za politické. Asi se dalo čekat, že politická garnitura vystřídá generálního ředitele. Je pravda, že jsme s tehdejším novým ministrem vnitra (Radek John – pozn. red.) neměli stejnou vizi směřování České pošty. Leta ukázala, kde byla pravda. Pošta se v mnoha oblastech vrací k našemu plánu. V oblasti digitalizace, řízení pobočkové sítě. Nebo třeba rozvoj balíkových služeb, kde si do dneška pamatuji naše vize. Měli jsme vizi,že se pošta stane lídrem v oblasti e-commerce tím, že vytvoří tržiště. Ale zakladatel (ministerstvo vnitra – pozn. red.) tvrdil, že k takovému rozmachu balíkového businessu nikdy nedojde a proto tento projekt zamítnul. Ale stalo se to a pošta tím ztratila příležitost. Datové schránky nebo Czech Pointy, které se uskutečnily, když byl ministrem vnitra Ivan Langer, považuji za průlomovou věc. Byl to obrovský krok, do papírového světa by se dnes nikdo vrátit nechtěl. V mnoha zemích říkají, že datové schránky jsou věcí evropského, možná až světového rozměru.
Sledujete ještě, co se děje v České poště? Je to pro vás téma? Co například říkáte záměru státu prodat Balíkovnu? V době, když jste poštu řídila, jste měla zisk v řádu stovek milionů korun, za loňský rok je ztráta pošty přes 1,2 miliardy korun…
Teď se dostáváme do bodu, bez komentáře. Máme aktivní smlouvu na České poště.
Po šéfování České pošty jste také řídila Slovenskou poštu.
A opět mě trefily předčasné volby. Skutečně jsem měla dvakrát „štěstí“ na předčasné volby.
Byla jste ve vaší bohaté profesní kariéře například viceprezidentkou v čínské společnosti CEFC, která chtěla v Česku výrazně investovat. Nakonec byl výsledek pod očekávání. Proč jste do společnosti šla, a proč po krátké době odešla?
Byla jsem tam dva a půl roku. To není krátká doba. Dostala jsem v té době nabídku od nového akcionáře firmy, kde jsem působila. CEFC vstoupil do struktur Médey, a já byla tehdy výkonnou ředitelkou Médey.
Jaké to bylo, být ředitelkou televize Barrandov?
Vzpomínám na to v dobrém. Byl to obrovský rozvojový projekt. Byla to Médea, Empresa, která měla spoustu časopisů. A Barrandov narostl z jednoho televizního kanálu na čtyři. Dostali jsme se skoro na deset procent sledovanosti, bylo to úžasné období, téměř čtyřletá obrovská zkušenost. Byl to jiný pohled na média, než když člověk sedí na druhé straně.
Soukupův Barrandov nakonec zkrachoval…
Nedokážu se k tomu vyjádřit, je to s velkým časovým odstupem. V té době pro mě byl pan Soukup vizionář. Možná v některých věcech předběhl dobu. Jedna z jeho společností byla součástí nadnárodního uskupení Havas. A Havas s odstupem zhruba osmi let úplně zopakoval jeho strategii. Asi už byl ve správném čase na správném místě. Bylo to propojení prodeje mediálního prostoru a vlastnictví médií.