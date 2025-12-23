Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Letošní hvězdou je Kolumbie, říká Michal Šindelář z kiwi.com

Letošní hvězdou je Kolumbie, říká Michal Šindelář z kiwi.com

Michal Šindelář, kiwi.com
Newstream
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

V době covidu se prodej letenek propadl o 95 procent. Nyní se opět stává lukrativní branží. Kiwi.com si z těžké doby odnesl poučení, musí se soustředit na garance pro cestující. Když je nějaký let zrušen, Kiwi nyní garantuje náhradní řešení. „V letošním roce rosteme,“ říká Michal Šindelář, viceprezident kiwi.com. Podobný vývoj čeká i v příštím roce. Stálicemi zůstávají pro Čechy Španělsko nebo Itálie. Objevují se ovšem i nové hvězdy, nyní například poněkud nečekaně Kolumbie.

Shrnutí rozhovoru

Kiwi.com stabilizovalo byznys po krizových letech díky dohodě s Ryanairem a výrazným investicím do služby Guarantee, která staví na garancích pro cestující například při rušení letů. Až polovina klientů je ochotna si za tyto garance připlatit. Kiwi masivně využívá umělou inteligenci v zákaznické péči, kde automaticky řeší většinu požadavků, a připravuje změny ve vyhledávání, které mají zjednodušit plánování cest. Podle viceprezidenta Michala Šindeláře Kiwi letos roste a stejný trend čeká i v příštím roce. 

Jak se pro kiwi.com vyvíjí letošní rok?

Z pohledu investic, které jsme vložili do produktů, nám dělá radost, jakým způsobem vzrůstá spokojenost zákazníků, především se službou Guarantee. V posledních měsících se nám daří růst rychleji, než jsme očekávali na konci léta. Na našich letošních investicích budeme stavět i v roce 2026.

Program Guarantee jste rozjeli v loňském roce. Loni jste také uzavřeli dlouho očekávanou dohodu se společností Ryanair o poskytování služeb. Jak se tyto novinky projevily v chodu firmy?

Oproti minulému roku rosteme. Podepsání smlouvy s Ryanair byl pro nás jedním z klíčových kroků, který se pozitivně projevil ve stabilizaci našeho byznys modelu. Nyní se můžeme víc soustředit na kroky, které posouvají náš byznys kupředu a nemusíme se zabývat zbytečnými spory. Guarantee, službu, kterou jsme spustili v červnu loňského roku, je nutno chápat jako investici, která se nám vyplácí v dlouhodobém horizontu. Lidé, kteří si u nás tuto službu kupují, se k nám asi o jednu třetinu víc vracejí. Rosteme a růstem skončíme letošní rok a věříme, že tak bude pokračovat i rok příští.

Guarantee navyšuje cenu za letenku, zároveň slibujete jistotu, že když nějaký spoj vypadne, dostane klient náhradu. Jak lidé na tento program reagují, kolik procent ho využívá?

Nejvíc se to projevilo v době covidu. Zjistili jsme, že hlavní obavy cestujících se dají zahrnout do tří témat a na nich jsme produkt postavili. Za prvé, člověk přemýšlí, zda využil nejlepší nabídku, kterou mohl využít. Za druhé, u zákazníků panuje obava, zda mají během cestování dostupné všechny informace, zda mají u sebe všechny dokumenty, zejména palubní lístek.

Největší obavou je, co se stane, když se něco pokazí, typicky, když se zpozdí nebo zruší let. To jsou tři hlavní oblasti, okolo kterých jsme vybudovali naši garanci, kde velmi transparentně dáváme najevo, za jakou cenu si tuto službu lidé kupují. Za zákazníky děláme automaticky online check-in, nenecháváme na nich, aby si museli vyhledávat, jak přesně dokončit check-in na stránkách aerolinky, kdy se toto okno otevírá a jak se liší napříč leteckými společnostmi. Nejpodstatnější je garance, že když se lidově řečeno cokoli pokazí, tak kiwi.com je schopné lidem poskytnout dostatečnou kompenzaci jak už pro to, aby se dostali do finální destinace, nebo aby mohli změnit své plány během cestování.

Smartwings

Lukáš Kovanda: Letenky z Česka by mohly zlevnit až o patnáct procent

Názory

Převzetí tuzemské aerolinky Smartwings ze strany tureckého nízkonákladového dopravce Pegasus mohou oddálit regulační orgány. V celé EU jsou totiž stále častěji slyšet obavy z neblahého dopadu konsolidace v sektoru letecké dopravy na konečného zákazníka. Pokud však platí slova Pegasusu, lze spíše čekat zlevnění letenek; charterové lety z Prahy či Brna mohou být po nějaké časem až o 15 procent lacinější, než pokud ke spojení zmíněných dopravců nedojde.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Jak se program Guarantee projevil v byznysu kiwi? Kolik lidí je ochotno si za tyto služby připlatit?

Když zákazníkům ukážeme dvě možnosti vedle sebe, kdy jedna je Guarantee, a vedle ní zobrazíme levnější možnost přejít na stránky aerolinky a bookovat si let tam, tak až padesát procent zákazníků si vybírá naši službu.

Je to pro kiwi.com byznysově přínos, nebo trochu oběť, ve prospěch marketingu?

Je to strategicky nejdůležitější věc, do které investujeme. I z pohledu čísel je to pro firmu přínos.

V listopadu bylo v USA přerušeno šest procent letů, Belgie zavřela dvě letiště, v Bruselu a v Lutychu. To už bude běžný stav, tyto výpadky v cestování?

Výpadky byly i na Blízkém Východě, na jaře ve Španělsku a částečně v Portugalsku kvůli blackoutu. I to jsou situace, při kterých naše služba pomáhá. Je to pro nás „drahá sranda“. Musíme si být jisti i z pohledu nákladů, že je to pro nás udržitelné. Při sledování chování zákazníků, jak se k nám vracejí, věříme, že je to služba, která nás odlišuje od konkurence a která reaguje na samou podstatu obav lidí při cestování.

Jak přemýšlíte o byznys plánu těchto služeb do budoucna, abyste nedělali jenom „drahou srandu“? Pomáhá například umělá inteligence?

Rád na podobné otázky odpovídám, že v kiwi.com nepoužíváme slova jako AI, umělá inteligence nebo strojové učení jenom za účelem, aby byly zmíněny a abychom ukázali, že s technologiemi také pracujeme. U nás se používají kvůli reálnému řešení zákaznického problému. Umělá inteligence, stejně jako v jiných oborech, je poslední rok na vzestupu i u kiwi.com. Vlajkovou lodí v tomto směru je zákaznické středisko. Aktuálně je sto procent zákaznických kontaktů směřováno na umělou inteligenci a osmdesát procent je s její pomocí vyřešeno.

Osmdesát procent znamená, že není nutný žádný zásah našich agentů k tomu, aby se zákaznický požadavek vyřešil až do samotného konce. Nejde jen o poskytování informací, ale i o změny v rezervaci či řešení jakýchkoliv jiných situací. Umělá inteligence nám pomáhá, jak zefektivnit interní produktové týmy a především zákaznické centrum, kde jde ruku v ruce zvyšování efektivity s růstem kvality služeb.

Stanislav Bartoška

Jak ušetřit na letenkách? Nejlevnější jsou v úterý a ve středu, říká šéf nové cestovky

Enjoy

Flexibilita místo katalogů a předem nakoupených kapacit – to je model, na kterém staví Flexi Tours. Díky vlastnímu datovému systému dokáže klientům ušetřit tisíce korun, především na letenkách, a nabídnout aktuální ceny v reálném čase. „ Z našich dat víme, že nejlepší ceny letenek jsou s odletem v úterý nebo ve středu, takže i tohle se promítne do našich cen,“ říká Stanislav Bartoška, zakladatel a šéf cestovní kanceláře Flexi Tours.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kde je kromě rozvoje zákaznických služeb potenciál progresu kiwi.com?

Rozdělil bych to. Jedna větev je asi očekávaná, tedy že budeme pokračovat ve zlepšování zákaznické spokojenosti. Kde však, při osmdesáti procentech automatizace, narážíme na strop, co ještě dává smysl, abychom automatizovali.

Příští rok očekáváme další rozmach ve využívání AI produktů a vzrůstající očekávání zákazníků, že je budou umět využít na platformách, které znají. Jinak řečeno, aktivně pracujeme na tom, a bude to začátek příštího roku, kdy náš vyhledávač bude schopen požadavky zákazníků promítnout do vyhledávání. Kiwi.com má silný vyhledávač. Pro někoho možná až moc silný. Jeho limitace spočívá především v jeho komplexnosti. Když máte specifické požadavky, vyžaduje to hodně klikání a nastavování parametrů. V budoucnu zadáte poměrně obecný požadavek, on se v pozadí přeloží do samotného vyhledávání a budeme tak zkracovat dobu potřebnou k nalezení žádaného spojení.

Směřují všechny tyto technologické posuny k tomu, abyste zvětšili svůj podíl na trhu s vyhledáváním letenek?

Je to tak. Všechny naše investice vedou k tomu, abychom dále rostli a dříve nebo později navyšovali naše postavení na trhu. Cesta, kterou jsem zmiňoval, může být jednou z těch, které odliší kiwi.com od ostatních hráčů na trhu. Když se nám podaří trefit se do očekávání zákazníků, ukrojíme si větší kousek z našeho primárního trhu, což je evropský region.

Kiwi prošlo za poslední léta výraznou změnou majetkové struktury. Hlavním akcionářem se stal americký fond General Atlantic, většina původních investorů své podíly prodala. Jaká je strategie? Je to vyrůst a prodat?

Je to pravda. Jsme z více než padesáti procent vlastněni americkou společností. Spolupráce s vlastníky je extrémně blízká. Považujeme General Atlantic za strategického investora. Aktuálně je naší strategií organicky růst. Mít kontrolu nad interními investicemi, do jakých produktů míří a na jaké trhy se zaměřujeme. Pro nás byl vstup tohoto investora krátce před covidem velmi vítaný. Po nástupu covidu nám spadly tržby o víc než 95 procent. Mít za sebou v takové době silného partnera pro nás bylo velmi důležité. Dřív nebo později se nám podařilo vyplatit všechny refundace. Byl přitom velký problém tyto prostředky „vymámit“ z aerolinek. Refundace z doby covidu už jsou patrně uzavřená kapitola.

Oliver Dlouhý, zakladatel Kiwi.com

Šéf Kiwi Oliver Dlouhý: Každý týden slavíme rekord. Lidé zase začali létat

Zprávy z firem

Teprve čtyřiatřicetiletý šéf a spolumajitel Kiwi.com Oliver Dlouhý prošedivěl. Jeho rychlý způsob života na něm začíná být vidět. Firmu na vyhledávání nejlevnějšího leteckého spojení založil přesně před deseti lety. Stal se shooting star, člověkem, kterého ostatní sledují. Obrat jeho firmy se počítá v desítkách miliard korun. Koruny ale Olivera nezajímají, jeho byznys se sídlem v Brně je globální. Nejúspěšnější český start-up však dostal s covidem těžkou ránu. Lidé zaplatili, ale neletěli. Firma proto musela peníze vracet ze svého. Trvalo jí to, hledala peníze. Letecké společnosti nechtěly peníze za letenky vracet. Nyní je Kiwi zpět. A opět skvěle jede.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jakou částku jste museli klientům za neuskutečněné lety vrátit?

Podstatnou část těchto prostředků jsme vyplatili z vlastní kapsy. Udělali jsme za tím tlustou čáru. Přes tuto hořkost se nám během této doby podařilo zvětšit tržní podíl, takže to bylo takové hořkosladké. Možná toto období stálo u vzniku služby Guarantee - cokoliv je pro zákazníka problematické, snažíme se na to reagovat.

Jsou tu Vánoce. Jak rostou ceny letenek, o jaké destinace je aktuálně největší zájem?

Vždy se tak trochu usmíváme faktu, že ať je jakákoliv část sezony, jsou tři destinace, kam Češi létají. Je to Španělsko, Itálie a v poslední době roste Velká Británie. To jsou i vánoční destinace. Obecně čekáme i pro celý příští rok růst leteckého průmyslu. Podle dostupných dat to bude o tři až čtyři procenta. Věříme, že i nám budou pomáhat v organickém růstu.

V poslední tiskové zprávě uvádíte jako jakousi perličku nárůst zájmu o lety do Kolumbie o 250 procent. Co to má znamenat? Je to nový trh? Nebo se narkomafie vrací domů? Anebo si tím směrem deset Čechů koupilo letenku?

Absolutní čísla jsou samozřejmě nižší než třeba u Itálie, kde se bavíme o desetitisících lidech, ale z našich zkušeností vyplývá, že to ukazuje trend do budoucna, kam budou Češi létat. Například loni se takto vyšvihla Albánie, nejprve rostla o stovky procent, a letos už se stabilním podílem patří mezi nejoblíbenější destinace.

Zakladatel vyhledávače Kiwi.com Oliver Dlouhý

Lidé už zase létají. Prodejce letenek Kiwi.com se po čtyřech letech vrátil k zisku

Zprávy z firem

Český prodejce letenek Kiwi.com se loni po čtyřech letech ve ztrátě dostal zpět do ziskového hospodaření, zisk činil 1,13 milionu eur (28,4 milionu korun). Tržby se podařilo zvýšit o pětinu na 293 milionů eur (7,4 miliardy korun), uvedla mluvčí firmy Daniela Chovancová. Společnost těžila z rostoucího zájmu o cestování.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Stanislav Bartoška

Jak ušetřit na letenkách? Nejlevnější jsou v úterý a ve středu, říká šéf nové cestovky

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Ze života svrženého diktátora. Bašár Asad se učí ruštinu a chce být očařem bohatých

Bašár Asad
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Před rokem svržený syrský prezident uprchl do Moskvy. Rodina Bašára Asada si žije v blahobytu, on sám se vrací k lékařské profesi a chce prý pečovat o oči bohatých klientů. Těžko lze ale očekávat, že by život bývalého diktátora mohl být idylický. Pod skořápkou luxusu se skrývá izolace a bezvýznamnost. Detaily přináší britský deník The Guardian.

Už více než rok je Bašár Asad jen bývalým syrským diktátorem. Jeho vláda po čtyřiadvaceti letech skončila svržením, přičemž někdejší prezident s jeho nejbližšími musel Damašek chvatně opustit. Uchýlil se do Moskvy, ostatně moc jiných možností – poté co svou zemi zcela rozvrátil a zanechal za sebou statisíce mrtvých – nezbývalo. Na západě je nepřekvapivě na blacklistu. Britský deník The Guardian uvádí, že Moskva je jeho domovem stále. Prý bydlí ve čtvrti Rubljovka, která platí za část obývanou tamější smetánkou. A s podobným „kariérním“ profilem tam nejspíš nebude jediný. V sousedství má bydlet i například svržený proruský prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč.

Diktátor a jeho rodina si tedy žije v pohodlí, koneckonců se na variantu politického pádu poměrně dobře ekonomicky připravili. Jeho děti mohou studovat na prestižních moskevských univerzitách a nakupovat v luxusních obchodech, zaměstnání si nejspíš našel i sám Asad. Podle deníku se vrací ke své dřívější práci.

Dnes šedesátiletý Bašár Asad je původním vzděláním lékař. Na dráhu diktátora se dal až po smrti svého staršího bratra. To už za sebou měl praxi armádního doktora a vzdělání i praxi v Londýně, kde se začal specializovat na oční lékařství. Omezeně se prý řemeslu věnoval i jako prezident, asi aby nevyšel ze cviku. Podle dostupných informací má chodit na přednášky a v budoucnu by se mohl starat o oči bohatých moskevských pacientů.

Americký prezident Donald Trump

Karel Pučelík: Trump žaluje BBC. Nejspíš neuspěje, ale o výsledek mu vlastně nejde

Politika

Donald Trump chce po BBC deset milionů dolarů. Žaloba amerického prezidenta na britskou veřejnoprávní stanici je nevídanou kapitolou v historii – kdysi – „speciálního“ vztahu. Šance na výhru u soudu jsou poměrně nízké, Trump však vítězství nepotřebuje. Co svým krokem sleduje? A proč by si britský premiér Keir Starmer měl letos pustit Lásku nebeskou?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Život ve zlaté kleci

Na první pohled je život Asadů docela idylický. Životy zhrzených a zdiskreditovaných vůdců však nebývají bezproblémové, a nejinak tomu je i v případě Bašára Asada. Ačkoli žije v bezpečí (i když se v médiích objevila informace, že musel do nemocnice kvůli pokusu o otravu) a blahobytu, pro režim Vladimira Putina je spíše přítěží, než devizou.

Někdejšího prezidenta prý drží v izolaci, hlídají, s kým se baví, a dohlížejí, aby se nezapojoval do politiky. Na veřejnosti se Asad neobjevuje, dokonce se nezúčastnil ani promoce své dcery, která studovala mezinárodní vztahy na elitní moskevské škole MGIMO.

Ruský vůdce údajně k neúspěšným diktátorům, kteří se nechají sesadit, žádný respekt nechová. V Asadovi tedy pochopitelně nevidí kartu, kterou by mohl v mezinárodně-politické partii nějak smysluplně využít. Dokonce pro něj není zajímavý ani natolik, aby ho pozval na večeři a na kus řeči.

Obětujeme lidská práva, abychom se zavděčili extrémistům. A pak stejně prohrajeme

Karel Pučelík: Obětujeme lidská práva, abychom se zavděčili extrémistům. A pak stejně prohrajeme

Politika

Středové a levicové vlády houfně požadují zpřísnění migrační politiky. Doufají, že tak zastaví nástup populistické krajní pravice. Demokratičtí politici se ale snaží zapůsobit na někoho, kdo jimi pohrdá, přitom ale jsou zklamáním pro své přirozené příznivce. Tato taktika je předem odsouzená k neúspěchu, ve výsledku krajní pravici ještě umete cestičku k moci.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Myslel jen na sebe

Dalším důvodem Asadova politického krachu je patrně i fakt, že o něj nestojí ani sami Syřané, včetně jeho nejbližších spolupracovníků. Poslední dny v Damašku nebyly ze strany prezidenta nijak zvlášť chrabré. Jeho moc se sice hroutila, ale on své spolupracovníky nevaroval nepomohl jim s evakuací. V kritické chvíli jen s nejbližší rodinou odletěl do Moskvy, kde už byla jeho žena Asma, protože se tam léčila s leukémií.

Širší rodinu i podporovatele nechal Bašár Asad na holičkách, a to včetně svého bratra. „Maher Bašárovi několik dní volal, ale ten telefon nezvedal. Zůstal v paláci až do poslední chvíle, rebelové našli jeho vodní dýmku ještě teplou. Byl to Maher, ne Bašár, kdo pomáhal ostatním uprchnout. Bašár se staral jen o sebe,“ popsal deníku The Guardian přítel Mahera Asada.

Nutno dodat, že ať už je ale Asadův život jakkoli bezproblémový, rozhodně neodpovídá tomu, co by si podle mezinárodního práva zasloužil...

Související

Hned vedle Prahy pořídíte bydlení o třetinu levněji, říká Karel Týc z Natlandu

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.

Například za projekt Lysolajský dvůr, což je i podle vidění společnosti spíše komorní projekt se 43 byty, který se nachází nedaleko Šáreckého údolí, byla developerská část Natlandu – společnost Natland Real Estate - nominována na cenu Best of Realty. Mimochodem, projekt má kromě parku s hřištěm i vlastní potok a na něm vodopád.

„Už jenom že jsme byli nominováni pro nás byla příjemná zpětná vazba,“ říká Karel Týc, šéf Natland Real Estate a partner skupiny Natland. Jeho společnost vstoupila na trh výstavby bytů či kanceláří v roce 2011 Věnuje se především rezidencím a bytům, často zároveň v kombinaci s kancelářskými a multifunkčními projekty.

Stromovka Kladno

Stavíme pro střední třídu sedm set bytů v Kladně, říká Karel Týc z Natlandu

Reality

Jestli někde dělat development, tak v současné době jistě v Praze, říká Karel Týc, šéf developerské společnosti Natland Real Estate a partner investiční skupiny Natland pro Real Estata & Development. Na trh výstavby bytů či kanceláří vstoupil v roce 2011. Věnuje se především rezidencím a bytům, často zároveň v kombinaci s kancelářskými a multifunkčními projekty.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Nyní je energie firmy napnutá hlavně k velkému bytovému projektu v Kladně. Nedaleko centra, ale zároveň na dosah přírody, tam vzniká 700 nových bytů. Jak říká Týc, 70 procent z první fáze, sta bytů, je již prodáno. V přípravě jsou další fáze výstavby Stromovky Kladno. Další připravované projekty jsou na Veleslavíně a v Uhříněvsi, oba zhruba po sto bytech.

Větší bude výstavba na Praze 11, kde vznikne asi 300 až 400 bytů a jehož součástí bude také obchodní centrum. Natland se tak postupně propracovává do první pražské developerské ligy. Další rozvojové území chystá skupina v Mladé Boleslavi.

Týc vnímá aktuální situaci na trhu tak, že pro pracující střední třídu se byty v Praze začínají stávat nedostupnými. „Projekty na okraji Prahy nebo dál do Středočeského kraje jsou zhruba o třetinu levnější.“ Tím je podle Týce dána i strategie firmy. Kvalitativně stejný byt tam může stát třeba 110 tisíc korun za metr, a ne 160 tisíc. Za vyšší cenou jsou jak vyšší ceny pozemků blíž centru, tak také dlouhá pražská povolovací řízení.

Hotel Hořec po rekonstrukci

Místo demolice rekonstrukce. Kulík s architekty z ADR zachránil hotel v Malé Úpě

Reality

Rekonstrukce centra Hořec v Horní Malé Úpě navazuje na dlouhodobou spolupráci ateliéru ADR s místním lyžařským areálem SKIMU.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Pro to, aby mohl své množící se projekty rychleji rozvíjet a zajistil průběžný tok peněz, založil Natland před několika lety také fond pro kvalifikované investory s minimálním vkladem milion korun. „Jsme jedním z nejstarších fondů na trhu, kotovaný na pražské burze. Ukazuje to stabilitu a dlouhodobost našich záměrů,“ říká Týc.

Aktuální výnos je nyní asi osm procent, perspektivně to má být až 15 procent. „Fond je nastavený tak, aby naši spoluinvestoři vydělávali stejné peníze, jaké vyděláváme my,“ říká Týc.

Karel Týc ze skupiny Natland byl hostem podcastové série Realitní Club. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

Dům z D tisku

Bydlení z tiskárny. Lucembursko-český experiment ukazuje, jak využít pozemky, které města odepsala

Reality

Úzké parcely, které města považují za nezastavitelné, se mohou stát odpovědí na bytovou krizi. V Lucembursku vznikl první 3D tištěný dům široký pouhé tři metry

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Bytová výstavba

Dalibor Martínek: Stavební úřady konečně přejdou pod stát. Výstavba však zrychlí až za roky

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Umělá inteligence rychle mění obchodování s realitami, říká Jelínek z Century 21

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme