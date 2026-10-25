Volkswagen škrtá v Evropě a staví za oceánem. Audi chystá v USA továrnu na 200 tisíc aut ročně
Německý výrobce luxusních automobilů Audi z koncernu Volkswagen postaví továrnu v americkém státě Georgia, investuje do ní 4,2 miliardy dolarů (zhruba 91 miliard Kč). Oznámil to podle agentury Bloomberg americký prezident Donald Trump. Zpráva přichází v době, kdy se Volkswagen potýká s problémy a pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci zahrnující zrušení desetitisíců pracovních míst. Součástí koncernu je rovněž Škoda Auto.
Automobilka Audi v tiskové zprávě uvedla, že továrna vytvoří kolem 4500 pracovních míst a bude mít výrobní kapacitu až 200 tisíc vozů ročně. „Bude to největší jednotlivá investice v historii amerického automobilového průmyslu, v jeho novodobé historii,“ prohlásil Trump na předvolebním shromáždění ve státu Georgia.
Výstavba továrny by podle automobilky Audi měla začít v příštím roce. „USA nabízejí Audi značný růstový potenciál,“ uvedla firma. „Spuštění místní výroby je klíčovým prvkem širší růstové strategie zaměřené na potřeby zákazníků, atraktivní sortiment a konkurenceschopnější podnikatelský model,“ dodala.
Napětí mezi Volkswagenem a německými odbory dál roste. IG Metall dal automobilce čas do konce října, aby stáhla oznámení o zrušení mzdové dohody. Pokud koncern neustoupí, odbory chtějí připravit stávkovou akci, která by mohla začít od 1. ledna.
Ultimátum pro Volkswagen. Jestli nenastanou změny, jdeme stávkovat, vzkazují odbory
Zprávy z firem
Napětí mezi Volkswagenem a německými odbory dál roste. IG Metall dal automobilce čas do konce října, aby stáhla oznámení o zrušení mzdové dohody. Pokud koncern neustoupí, odbory chtějí připravit stávkovou akci, která by mohla začít od 1. ledna.
Trump se investici Audi snažil prezentovat jako úspěch své celní politiky. „Nebýt cel, tak by sem nepřišli,“ uvedl. Kritici nicméně podle agentury Reuters tvrdí, že Trumpova cla vedla k růstu cen automobilů ve Spojených státech a vyvolala nejistotu, kvůli níž některé automobilky investice odkládají.
Koncern Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Jeho dozorčí rada minulý měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst či omezit počet modelů. Na konci loňského roku koncern zaměstnával kolem 663 tisíc lidí.
Mladoboleslavská automobilka by mohla nabízet i jiné produkty než auta. V rozhovoru pro Newstream to uvedl Holger Peters, člen představenstva odpovědný za finance, IT a právní záležitosti, který momentálně dočasně zastává i post předsedy představenstva. Jednou z možností je podle něj poskytování datových a cloudových služeb i českým firmám, které potřebují bezpečnou infrastrukturu. Jak na Škodu Auto dopadne záchranný plán koncernu Volkswagen? A co bude s tolik diskutovanou Fabií?
Šéf Škody Auto Peters: Nejen auta. Vydělávat bychom mohli i na cloudu
Zprávy z firem
Mladoboleslavská automobilka by mohla nabízet i jiné produkty než auta. V rozhovoru pro Newstream to uvedl Holger Peters, člen představenstva odpovědný za finance, IT a právní záležitosti, který momentálně dočasně zastává i post předsedy představenstva. Jednou z možností je podle něj poskytování datových a cloudových služeb i českým firmám, které potřebují bezpečnou infrastrukturu. Jak na Škodu Auto dopadne záchranný plán koncernu Volkswagen? A co bude s tolik diskutovanou Fabií?
Podle českého odborového svazu KOVO požaduje Volkswagen rovněž zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká také dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií, odmítají. Škoda Auto dříve opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.
Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.