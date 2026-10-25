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newstream.cz Zprávy z firem Volkswagen škrtá v Evropě a staví za oceánem. Audi chystá v USA továrnu na 200 tisíc aut ročně

Volkswagen škrtá v Evropě a staví za oceánem. Audi chystá v USA továrnu na 200 tisíc aut ročně

Výroba elektromobilu Audi e-tron
ČTK
ČTK
ČTK
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Německý výrobce luxusních automobilů Audi z koncernu Volkswagen postaví továrnu v americkém státě Georgia, investuje do ní 4,2 miliardy dolarů (zhruba 91 miliard Kč). Oznámil to podle agentury Bloomberg americký prezident Donald Trump. Zpráva přichází v době, kdy se Volkswagen potýká s problémy a pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci zahrnující zrušení desetitisíců pracovních míst. Součástí koncernu je rovněž Škoda Auto.

Automobilka Audi v tiskové zprávě uvedla, že továrna vytvoří kolem 4500 pracovních míst a bude mít výrobní kapacitu až 200 tisíc vozů ročně. „Bude to největší jednotlivá investice v historii amerického automobilového průmyslu, v jeho novodobé historii,“ prohlásil Trump na předvolebním shromáždění ve státu Georgia.

Výstavba továrny by podle automobilky Audi měla začít v příštím roce. „USA nabízejí Audi značný růstový potenciál,“ uvedla firma. „Spuštění místní výroby je klíčovým prvkem širší růstové strategie zaměřené na potřeby zákazníků, atraktivní sortiment a konkurenceschopnější podnikatelský model,“ dodala.

Odbory hrozí stávkami ve VW od začátku roku, vedení daly čas do konce měsíce

Ultimátum pro Volkswagen. Jestli nenastanou změny, jdeme stávkovat, vzkazují odbory

Zprávy z firem

Napětí mezi Volkswagenem a německými odbory dál roste. IG Metall dal automobilce čas do konce října, aby stáhla oznámení o zrušení mzdové dohody. Pokud koncern neustoupí, odbory chtějí připravit stávkovou akci, která by mohla začít od 1. ledna.

ČTK, fry

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Trump se investici Audi snažil prezentovat jako úspěch své celní politiky. „Nebýt cel, tak by sem nepřišli,“ uvedl. Kritici nicméně podle agentury Reuters tvrdí, že Trumpova cla vedla k růstu cen automobilů ve Spojených státech a vyvolala nejistotu, kvůli níž některé automobilky investice odkládají.

Koncern Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Jeho dozorčí rada minulý měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst či omezit počet modelů. Na konci loňského roku koncern zaměstnával kolem 663 tisíc lidí.

Holger Peters, člen představenstva Škody Auto, od 21.9.2026 pověřený předsednictvím představenstva

Šéf Škody Auto Peters: Nejen auta. Vydělávat bychom mohli i na cloudu

Zprávy z firem

Mladoboleslavská automobilka by mohla nabízet i jiné produkty než auta. V rozhovoru pro Newstream to uvedl Holger Peters, člen představenstva odpovědný za finance, IT a právní záležitosti, který momentálně dočasně zastává i post předsedy představenstva. Jednou z možností je podle něj poskytování datových a cloudových služeb i českým firmám, které potřebují bezpečnou infrastrukturu. Jak na Škodu Auto dopadne záchranný plán koncernu Volkswagen? A co bude s tolik diskutovanou Fabií?

Ivana Pečinková

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Podle českého odborového svazu KOVO požaduje Volkswagen rovněž zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká také dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií, odmítají. Škoda Auto dříve opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.

Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Týden tradera: Dotlačí Trump Ukrajinu ke kapitulaci? Trhy už na tento scénář sázejí

Donald Trump
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek
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Na trzích se znovu vrací pochybnosti, zda se masivní investice do umělé inteligence a datových center dokážou investorům skutečně vrátit. Nervozitu podpořila Meta, která sice překonala očekávání výsledky, zároveň ale plánuje mimořádně vysoké kapitálové výdaje. Vedle AI se investoři soustředili také na rychle rostoucí výnosy francouzských dluhopisů a na vývoj kolem války na Ukrajině, který tlačil dolů ceny některých komodit.

Uplynulý týden připomněl, že příběh umělé inteligence už trhy nevnímají jen jako zdroj růstu, ale stále více také jako investiční riziko. Hlavní americký index S&P 500 se pohyboval v širším rozpětí kolem 7700 bodů a investoři znovu řešili, zda budou stovky miliard dolarů směřující do datových center a AI infrastruktury přinášet odpovídající návratnost. Do nálady se zároveň promítaly obavy o francouzské veřejné finance, kde výnos desetiletého státního dluhopisu vystoupal nad pět procent.

Meta vydělává, investory ale děsí účet za AI

Meta Platforms oznámila silné výsledky za třetí čtvrtletí. Tržby meziročně vzrostly o 26 procent na 64,6 miliardy dolarů a překonaly očekávání analytiků ve výši 63,3 miliardy. Zisk na akcii dosáhl 3,83 dolaru proti očekávaným 3,57 dolaru a společnost pro čtvrté čtvrtletí počítá s tržbami mezi 73 a 76 miliardami dolarů. Mark Zuckerberg zároveň tvrdí, že investice do umělé inteligence už začínají přinášet výsledky, mimo jiné díky asistentovi Muse, kterého během prvních šesti týdnů využilo přes deset milionů uživatelů v USA a Kanadě.

Silná čísla ale obavy investorů nerozptýlila. Meta plánuje v roce 2026 kapitálové výdaje ve výši 135 až 145 miliard dolarů, což představuje mimořádně agresivní investiční tempo. Na trhu tak sílí pochybnosti, zda tak vysoké částky přinesou odpovídající návratnost. Připomíná to někdejší sázku Marka Zuckerberga na metaverzum, která tehdy akcie společnosti výrazně zasáhla. Investoři proto budou dál citlivě sledovat, zda obří výdaje na AI skutečně generují výsledky.

Netlix ztrácí tempo

Netflix ztrácí tah a investoři ho trestají

Trhy

Akcie největší streamovací služby světa od začátku roku strádají. Na jejich kondici se negativně podepisuje prohra boje o studio Warner Bros., ale také neschopnost přinášet převratná díla. I proto dostala část klíčových lidí padáka a nahradili je noví hráči. Bude to však stačit?

Stanislav Šulc

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Francouzský dluh znovu znervózňuje Evropu

Dalším zdrojem nervozity zůstává Francie. Země pod tlakem protestů zároveň potřebuje konsolidovat veřejné finance o více než 50 miliard eur. Dluh by měl příští rok dosáhnout 120 procent HDP a strukturální deficit se pohybuje kolem pěti procent. V takové situaci podle autora roste riziko zhoršení ratingu a dalšího růstu výnosů státních dluhopisů, které už nyní přesahují pět procent.

Tlak je vidět také na akciovém trhu. Francouzský CAC 40 letos patří mezi nejslabší velké indexy a rostoucí náklady na financování zvyšují obavy, že problémy veřejných financí začnou stále více dopadat i na firmy a investory. Právě Francie tak zůstává jedním z hlavních evropských rizikových příběhů.

Nokia

Nokia překvapila trh. Zisk překonal odhady díky boomu kolem AI

Trhy

Nokia překonala ve třetím čtvrtletí očekávání trhu a těží z boomu investic do datových center pro umělou inteligenci. Upravený provozní zisk vzrostl na 605 milionů eur, tedy zhruba 14,7 miliardy korun, a tržby o deset procent na 5,2 miliardy eur, přibližně 126,3 miliardy korun. Firma zároveň dál přesměrovává byznys od tradičních telekomunikačních sítí k AI infrastruktuře, optickým sítím a datovým centrům.

fry

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Komodity ustupují, trh sází na posun kolem Ukrajiny

V průběhu týdne klesaly také ceny komodit. Vývoj souvisel s pokračujícími jednáními o řešení války na Ukrajině a s očekáváním, že Donald Trump může prosadit scénář vedoucí k posunu v konfliktu. Cena pšenice klesla pátou obchodní seanci v řadě pod 6,3 dolaru za bušl, nejníže od začátku srpna, zatímco zlato se dostalo pod 4100 dolarů za trojskou unci.

Trhy tak částečně sázejí na variantu, že Trump svými kroky dotlačí Ukrajinu k přijetí podmínek výhodných pro Rusko. Vedle bezprostředního dopadu na komodity ale takový vývoj otevírá i širší geopolitickou otázku postavení menších států, které jsou závislé na fungování mezinárodního řádu a institucí, jako jsou NATO, OSN nebo Evropská unie.

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Týden tradera: Americká ekonomika šlape až příliš dobře. Trhy z toho začínají nervóznět

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Kryštof Míšek

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Do vlády se obul i Středula: Konec poplatků ohrožuje nezávislost novinářské práce

Šéf odborů Josef Středula
ČTK
ČTK, fry
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Do sporu o financování České televize a Českého rozhlasu se vložil také šéf odborů Josef Středula. Převod veřejnoprávních médií pod státní rozpočet bez pevných zákonných záruk podle něj ohrožuje nezávislost novinářské práce a může vést k omezení programu i propouštění. Odbory zároveň kritizují způsob, jakým vláda změnu prosazuje, a požadují skutečný sociální dialog.

Do rostoucího odporu proti změně financování České televize a Českého rozhlasu se přidala také Českomoravská konfederace odborových svazů. Její prezident Josef Středula varuje, že financování veřejnoprávních médií přímo ze státního rozpočtu bez pevných zákonných garancí může ohrozit nezávislost novinářské práce i pracovní a sociální jistoty zaměstnanců. Podle odborů hrozí nedostatek peněz, omezení programu a propouštění.

FOTOGALERIE: V Brně se na podporu ČT a ČRo sešlo několik tisíc lidí

11 fotografií v galerii

„ČMKOS kritizuje způsob, jakým vláda o změnách rozhoduje, a požaduje plnohodnotný sociální dialog namísto pouhého vysvětlování hotových kroků ze strany státu,“ uvedl Středula. Odbory upozorňují, že navržené částky jsou nižší než současné příjmy obou institucí. Česká televize by podle návrhu měla příští rok získat 5,74 miliardy korun, tedy o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků, a podle odborů by mohla zrušit až 700 pracovních míst. Český rozhlas má dostat 2,065 miliardy korun, přibližně o 400 milionů méně.

Demonstrace v Brně

„Babiš končí, tak kope.“ Tisíce lidí v Brně protestovaly kvůli ČT a rozhlasu

Politika

Brněnské náměstí Svobody zaplnily tisíce lidí, kteří protestovali proti chystanému zrušení koncesionářských poplatků a převodu financování České televize a Českého rozhlasu na stát. Demonstranti varovali před oslabením nezávislosti veřejnoprávních médií a kritizovali také způsob, jakým koalice ANO, SPD a Motoristů návrh ve Sněmovně prosazuje. Spor se dál vyostřuje: zaměstnanci ČT a ČRo chystají stávku a opozice se chce obrátit na Ústavní soud i Evropskou komisi.

ČTK, Jiří Frydlewicz

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Odbory kritizují i dopad na státní dluh

Středula sdílel také stanovisko Odborového svazu Media, jehož předseda Jan Křemen kritizuje zásahy vlády do kultury a veřejnoprávních médií. Podle něj deklarované příspěvky pro ČT a ČRo během tří let zvýší státní dluh o více než 26 miliard korun. Křemen zároveň vyzval veřejnost, aby svůj nesouhlas s navrhovanými změnami otevřeně vyjádřila.

Kritika přitom nezaznívá jen od odborů. Postoupení návrhu do druhého čtení označil Český rozhlas za krok ohrožující nezávislost veřejnoprávních médií. Pro zachování poplatků se vyslovila také stálá rada České biskupské konference a před možným ohrožením nezávislosti varovalo vedení Janáčkovy akademie múzických umění. Studenti a pedagogové Masarykovy univerzity mezitím spustili na podporu České televize a Českého rozhlasu petici.

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„Podkopává to víru v dobré úmysly.“ Pavel kritizuje noční hlasování o koncesionářských poplatcích

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Překotné rušení koncesionářských poplatků je krajně neobvyklé a nemá věcný důvod, tvrdí expertka

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