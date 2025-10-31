Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Přechod na elektřinu bolí. Zisk Audi klesl o čtvrtinu

Výroba elektromobilu Audi e-tron
Německá automobilka Audi hlásí prudký pokles zisku. Přechod na elektromobily je dražší, než čekala. K tomu se přidávají problémy v Číně a americká cla, která zatěžují koncern Volkswagen miliardovými náklady.

Německý výrobce luxusních vozů Audi znovu zhoršil celoroční výhled zisku. Za první tři čtvrtletí letošního roku firmě klesl provozní zisk o 25,5 procenta na 1,56 miliardy eur (asi 38 miliard korun). Automobilka, která je podobně jako Škoda Auto součástí koncernu Volkswagen, to oznámila na svém webu.

Cla v USA a slabá Čína

Pod značku Audi spadají mimo jiné Bentley, Lamborghini a Ducati. Celý koncern v současnosti zatěžují americká dovozní cla, protože Audi – na rozdíl od konkurenta BMW – nevyrábí přímo ve Spojených státech. Marže navíc klesají kvůli nákladnému přechodu na elektromobilitu a ochlazení čínského trhu, který patří k hlavním odbytištím značky.

Mateřský Volkswagen ve třetím čtvrtletí vykázal značnou ztrátu. Podle vyjádření firmy ji způsobily dodatečné celní platby v řádu miliard eur a změna strategie značky Porsche.

Odhad marže klesl

Audi nyní očekává, že jeho provozní marže se letos bude pohybovat mezi čtyřmi až šesti procenty, zatímco dosud předpokládala pět až sedm procent. Výhled tržeb na letošní rok však společnost ponechala beze změny.

Škoda uniká konkurenci. Každé čtvrté auto už má elektrický pohon

Výrobní linka Škody Auto v Kvasinách
Zatímco většina evropských značek zpomaluje, Škoda roste. Za letošní tři čtvrtletí prodala už přes 765 tisíc aut, v Evropě to bylo přes 600 tisíc a udržela si tak třetí pozici mezi nejprodávanějšími značkami. Elektrifikace tvoří už čtvrtinu všech prodejů. Automobilka navíc chystá model Epiq – dostupné městské SUV s čistě elektrickým pohonem.

Největší česká automobilka Škoda Auto zvýšila za první tři čtvrtletí letošního roku celosvětový prodej o 14,1 procenta na 765 700 vozů. Z toho 616 300 aut prodala v Evropě, což ji řadí na třetí místo mezi automobilovými značkami na kontinentu. Firma to oznámila v tiskové zprávě.

Celkový odbyt koncernových vozů vyrobených v závodech Škody – včetně dalších značek koncernu Volkswagen – vzrostl o 7,5 procenta na 869 700 vozů.

Tržby přes půl bilionu korun

Tržby Škody Auto se meziročně zvýšily o 9,5 procenta na 22,34 miliardy eur (zhruba 544 miliard korun). Provozní zisk dosáhl 1,79 miliardy eur (asi 43,6 miliardy korun) a vzrostl o 5,4 procenta. Rentabilita tržeb se udržela na osmi procentech, jen nepatrně pod loňskou úrovní 8,3 procenta.

Investice automobilky se zvýšily o 10 procent na 1,3 miliardy eur (31,7 miliardy korun). „Výborné výsledky dokazují, že naše strategie funguje. Rosteme se ziskem, rychleji elektrifikujeme a expandujeme po celém světě,“ uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer. Podle něj si Škoda drží pozici třetí nejprodávanější značky v Evropě a zároveň zdvojnásobila dodávky v Indii.

Silný růst v Německu, Česku i Británii

Na svém největším trhu v Německu zvýšila Škoda prodej o 9,9 procenta na 153 800 vozů. V Česku stoupl odbyt o 9,8 procenta na 67 700 vozů, ve Spojeném království o 13,4 procenta na 66 100 vozů.

V Indii, která vedle Evropy tvoří druhý pilíř značky, automobilka prodala 49 400 vozů, což znamená růst o 106 procent. Tahounem zde byl model Kylaq s 30 100 dodanými vozy.

Každé čtvrté prodané auto je elektrifikované

Celosvětově dodala Škoda Auto 150 700 elektrifikovaných vozů, což v Evropě představuje 24,1 procenta všech prodejů. Nový elektromobil Elroq dosáhl 60 400 prodaných kusů, modelová řada Enyaq pak 58 200 vozů, což je nárůst o 15 procent.

Octavia stále vládne

Nejoblíbenějším modelem zůstává Octavia se 142 200 dodanými vozy. Následují Kodiaq (96 200), Kamiq (95 400), Fabia (90 000) a Karoq (78 300).

V září automobilka představila studii Škoda Epiq – plně elektrické městské SUV, které se má na trhu objevit v roce 2026. Cena by se měla pohybovat na úrovni současného modelu Kamiq se spalovacím motorem.

Další novinkou bude sériová verze konceptu Vision 7S, tedy velké rodinné SUV s elektrickým pohonem, a také Vision O, koncept elektrického kombi, který naznačuje budoucí směr značky.

Summit Trump–Putin nebude. Washington odmítl ruské ultimátum

Trump se sejde s Putinem v Budapešti
Plánované setkání v Budapešti mělo přinést šanci na mír, skončilo ale dřív, než začalo. Moskva trvala na maximalistických požadavcích – území, zbraně i slib, že Kyjev nikdy nevstoupí do NATO.

Spojené státy zrušily chystaný budapešťský summit prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Podle deníku Financial Times k tomu došlo proto, že se ruská strana odmítla vzdát svých maximalistických požadavků vůči Ukrajině.

Moskva chtěla územní ústupky i garanci, že Kyjev nevstoupí do NATO

Jen několik dní po telefonátu, v němž se Trump s Putinem dohodli na schůzce v Budapešti, dorazil z Moskvy do Washingtonu dopis ruského ministerstva zahraničí. Ten zdůrazňoval, že je nutné jednat o tom, co Putin označuje za „základní příčiny“ invaze na Ukrajinu — tedy o územních ústupcích Kyjeva, omezení ukrajinské armády a zárukách, že země nikdy nevstoupí do NATO.

Americký prezident Donald Trump
Lavrovův postoj rozhovory zhatil

Rozhodnutí o zrušení summitu padlo po telefonátu mezi ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a šéfem americké diplomacie Markem Rubiem. Podle zdrojů Financial Times Rubio po rozhovoru informoval Trumpa, že Rusko nejeví žádnou ochotu k reálným jednáním.

Už dříve američtí diplomaté pochybovali, zda má smysl pokračovat v dialogu, pokud Moskva nezmění svůj postoj. Lavrov během zářijového setkání s Rubiem v New Yorku opakoval nepravdivá tvrzení o „nacistech“ na Ukrajině, což jednání dále zkomplikovalo.

Trump po telefonátu s Putinem ztratil trpělivost

Ačkoli Trump po telefonátu z 16. října označil rozhovor s Putinem za „velmi produktivní“, podle zdrojů jej rozčílilo, že Putin se chlubil údajnými vojenskými úspěchy ruské armády u Kupjansku a na řece Oskil. Po tomto hovoru Trump zpochybnil dodávky střel Tomahawk Ukrajině, protože by podle něj mohly vést k eskalaci konfliktu.

O den později při jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě Trump naléhal na ústupky vůči Rusku. Podle Financial Times byla atmosféra napjatá – americký prezident rozhazoval mapy Ukrajiny a prohlašoval, že „má těchto map plné zuby“.

Po zrušení summitu Washington přitvrdil

Krátce po zrušení plánovaného summitu v Budapešti Trump opět zvýšil tlak na Moskvu. Jeho administrativa uvalila sankce na dvě největší ruské ropné společnosti a prezident kritizoval Putina za to, že „testuje jaderné zbraně místo mírových jednání“.

Moskva se snaží přesvědčovat, že pokrok z předchozího setkání na Aljašce zmařila právě Ukrajina a její spojenci. Podle Financial Times ale Spojené státy ukončily srpnový summit předčasně, když Putin odmítl Trumpův mírový plán, požadoval další území a pustil se do dlouhého historického výkladu.

Putin byl po neúspěchu frustrovaný

„Putin byl po schůzce s Trumpem frustrovaný, protože nedokázal prezidenta přimět, aby situaci chápal z ruského pohledu,“ uvedl Peter Schroeder, bývalý člen americké národní zpravodajské rady. Podle něj se Trump sice stále nebrání dalším jednáním s Ruskem, ale jen za podmínky, že by skutečně mohla vést k posunu směrem k míru.

