Přechod na elektřinu bolí. Zisk Audi klesl o čtvrtinu
Německá automobilka Audi hlásí prudký pokles zisku. Přechod na elektromobily je dražší, než čekala. K tomu se přidávají problémy v Číně a americká cla, která zatěžují koncern Volkswagen miliardovými náklady.
Německý výrobce luxusních vozů Audi znovu zhoršil celoroční výhled zisku. Za první tři čtvrtletí letošního roku firmě klesl provozní zisk o 25,5 procenta na 1,56 miliardy eur (asi 38 miliard korun). Automobilka, která je podobně jako Škoda Auto součástí koncernu Volkswagen, to oznámila na svém webu.
Cla v USA a slabá Čína
Pod značku Audi spadají mimo jiné Bentley, Lamborghini a Ducati. Celý koncern v současnosti zatěžují americká dovozní cla, protože Audi – na rozdíl od konkurenta BMW – nevyrábí přímo ve Spojených státech. Marže navíc klesají kvůli nákladnému přechodu na elektromobilitu a ochlazení čínského trhu, který patří k hlavním odbytištím značky.
Mateřský Volkswagen ve třetím čtvrtletí vykázal značnou ztrátu. Podle vyjádření firmy ji způsobily dodatečné celní platby v řádu miliard eur a změna strategie značky Porsche.
Odhad marže klesl
Audi nyní očekává, že jeho provozní marže se letos bude pohybovat mezi čtyřmi až šesti procenty, zatímco dosud předpokládala pět až sedm procent. Výhled tržeb na letošní rok však společnost ponechala beze změny.
Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Informovala o tom podle agentury DPA burzovní společnost Deutsche Börse. Vyřazení z indexu DAX je další ranou pro firmu Porsche, která se potýká s poklesem zisků a tržeb i s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Pád legendy. Porsche už není součástí akciové elity
Trhy
„Chceme být japonskou alternativou německé velké trojky," říká šéf českého Lexusu Jakub Květoň. Za sedm let narostl prodej Lexusů v Česku více než osminásobě. V rozhovoru pro Newstream.cz mluví o novém modelu ES, přístupu k elektromobilitě i o tom, proč showroom není místo, kde by měl zákazník čekat.
Šéf českého Lexusu Jakub Květoň: Češi věří hybridům, s elektromobily zatím váhají
Leaders
Porsche, kdysi symbol výkonu a luxusu, teď bojuje s tvrdou realitou trhu. Slabé prodeje v Číně, Trumpova cla, zpomalený přechod na elektromobily i historicky nejnižší ziskové marže přetavily skvělou značku v rizikový titul.
Když zlaté logo nestačí. Porsche zápasí o důvěru investorů
Trhy
