Týden tradera: Fed se postavil Trumpovu tlaku
Americká centrální banka zvýšila úroky navzdory tlaku Donalda Trumpa a akciové trhy po počátečním poklesu zamířily vzhůru. Index S&P 500 se vrátil k hranici 7700 bodů. Výrobci čipů však zažili opačný vývoj: obavy ze zpomalení vývoje umělé inteligence poslaly jejich akcie prudce dolů.
Minulý týden patřil na finančních trzích centrálním bankám. Největší pozornost poutal americký Fed, od kterého se očekávalo zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu. To také přišlo. Přestože dražší peníze obvykle akciím příliš nesvědčí, tentokrát investoři rozhodnutí přijali příznivě. Po prvotním poklesu následoval růst a index S&P 500 se vrátil k hranici 7700 bodů.
V sázce totiž nebyla jen výše úroků, ale také důvěryhodnost a nezávislost americké centrální banky. Prezident Donald Trump v posledních měsících opakovaně dával najevo, že si přeje výrazně nižší sazby. Fed tak čelil důležité zkoušce, zda při rozhodování o měnové politice upřednostní svůj inflační cíl před politickým tlakem.
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Fed zvýšil sazby jednomyslně. Další krok může přijít ještě letos
Americká centrální banka jednomyslně zvýšila základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Šlo o první zvýšení od července 2023. Aktuální medián prognóz členů Fedu navíc počítá s dalším zvýšením o čtvrt procentního bodu do konce roku 2026.
Předseda Fedu Kevin Warsh zdůraznil, že cílem je omezit dosavadní podporu ekonomiky a vrátit inflaci ke dvěma procentům. Upozornil přitom, že ceny řady zboží a služeb v posledních šesti až dvanácti měsících rostly v anualizovaném vyjádření o více než tři procenta.
Rozhodnutí zároveň prohloubilo spor s Trumpem, který požaduje sazby na úrovni jednoho procenta nebo ještě níže. Prezident Fed po zasedání znovu kritizoval, uvedl však, že Warshovi nadále důvěřuje.
Trhy po Warshově kroku ocenily především signál, že Fed je připraven pokračovat v boji proti inflaci i přes tlak Bílého domu. Právě to mohlo přispět k růstu amerických akcií po jejich počátečním oslabení.
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Obavy ze zpomalení AI zasáhly výrobce čipů
Zatímco zvýšení sazeb investory nakonec uklidnilo, debata o budoucnosti umělé inteligence vyvolala na trhu s technologickými akciemi nervozitu. Šéfové několika předních AI společností, včetně Anthropicu, OpenAI a xAI, vyzvali kvůli rostoucím bezpečnostním rizikům ke zpomalení vývoje této technologie.
Investoři začali zvažovat, co by takový scénář znamenal pro firmy dodávající čipy a další vybavení datových center. Pomalejší rozvoj AI by totiž mohl omezit tempo výstavby nových center i nákupy výpočetní infrastruktury.
Nejvýrazněji se obavy promítly do akcií výrobců polovodičů. Nvidia oslabila o 3,4 procenta, Micron ztratil více než pět procent a akcie Broadcomu i AMD klesly o více než čtyři procenta. Celý polovodičový index PHLX odepsal 5,9 procenta.
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