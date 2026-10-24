Partneři projektu
newstream.cz Politika „Podkopává to víru v dobré úmysly.“ Pavel kritizuje noční hlasování o koncesionářských poplatcích

„Podkopává to víru v dobré úmysly.“ Pavel kritizuje noční hlasování o koncesionářských poplatcích

Petr Pavel
ČTK
ČTK, fry
Sledovat newstream.cz na Googlu

Prezident Petr Pavel se vložil do vyhroceného sporu o zrušení koncesionářských poplatků. Neočekávané zařazení návrhu a noční víkendové hlasování podle něj podkopávají víru v dobré úmysly jeho předkladatelů a vyvolávají vážné pochybnosti o jejich záměrech. Hlava státu zároveň vyzvala koalici i opozici ke zklidnění situace a požaduje, aby případným zásadním změnám ve financování České televize a Českého rozhlasu předcházela široká debata.

Prezident Petr Pavel se znepokojením sleduje spor ve Sněmovně kolem zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Kritizoval především způsob, jakým se návrh dostal na program a jak o něm poslanci následně hlasovali.

„Neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování o tak závažné změně podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů,“ uvedl Pavel na síti X. Média veřejné služby přitom označil za jeden ze základních pilířů české demokracie.

Demonstrace na Malostranském náměstí

Překotné rušení koncesionářských poplatků je krajně neobvyklé a nemá věcný důvod, tvrdí expertka

Politika

Spor o zrušení koncesionářských poplatků dál sílí. Mediální odbornice Marína Urbániková kritizuje rychlost, s jakou koalice ANO, SPD a Motoristů návrh prosazuje, a varuje, že financování České televize a Českého rozhlasu přímo ze státního rozpočtu může oslabit jejich politickou nezávislost. Za problematické považuje i to, že vláda podle ní změnu dostatečně věcně nezdůvodnila.

ČTK, fry

Přečíst článek

Pavel žádá návrat k věcné debatě

Prezident reagoval na vyhrocené noční jednání Sněmovny, po kterém opozice obvinila vládní většinu z nerespektování dlouholetých parlamentních zvyklostí. Premiér Andrej Babiš naopak tvrdí, že opozice spor využívá k eskalaci situace v zemi, a vyzval ji, aby přestala podle jeho slov „lhát, strašit, vyvolávat nenávist a rozdělovat společnost“.

Pavel apeloval na obě strany politického sporu. „Žádám, aby politici utišili emoce a vrátili se k věcné debatě, aby dodržovali zavedená sněmovní pravidla a aby obnovili základní respekt mezi koalicí a opozicí,“ napsal. Od politiků požaduje podle svých slov demokratické chování a důstojnost.

Nedělní debata

Konec koncesionářských poplatků je blíž. Sněmovna zažila dvacetihodinovou bitvu

Politika

Vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků prošel po téměř dvacetihodinovém jednání prvním čtením. Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla opoziční pokusy předlohu zamítnout či vrátit k přepracování. Česká televize a Český rozhlas by nově dostávaly peníze přímo ze státního rozpočtu, zároveň by ale měly k dispozici méně prostředků než letos.

ČTK, fry

Přečíst článek

„Nelze unáhleně dělat kroky, které nepůjde navrátit“

Výhrady prezidenta se netýkají pouze atmosféry ve Sněmovně. Zásadní změně financování České televize a Českého rozhlasu by podle něj měla předcházet široká odborná i veřejná diskuse.

„Nelze unáhleně dělat kroky, které nepůjde navrátit. Opakuji, že média musí mít v každém ohledu jasné záruky nezávislosti v oblasti obsahové i finanční,“ uvedl Pavel.

Prezident připomněl, že Česko podle něj patří k několika zemím střední a východní Evropy, kde dobře funguje vedle sebe systém médií veřejné služby a soukromých médií. Pokud chtějí politici tento stav měnit, měli by podle Pavla postupovat se znalostí věci, promyšleně a transparentně.

Související

Demonstrace v Brně

„Babiš končí, tak kope.“ Tisíce lidí v Brně protestovaly kvůli ČT a rozhlasu

Politika

ČTK, Jiří Frydlewicz

Přečíst článek
Radim Fiala (SPD)

Michal Nosek: Poplatky zmizí, účet zůstane. Vláda si chce vzít média do rozpočtu

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Koprovka, gyoza a pařížské bohémství. V pražské ZEMi si to překvapivě sedlo

Enjoy

Petra Martínková

Přečíst článek
Vědec

Nechcete to slyšet: pokud chce šéf inovaci, měl by vám hrozit vyhazovem, naznačuje reprezentativní výzkum

Názory

Josef Tuček

Přečíst článek