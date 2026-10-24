„Podkopává to víru v dobré úmysly.“ Pavel kritizuje noční hlasování o koncesionářských poplatcích
Prezident Petr Pavel se vložil do vyhroceného sporu o zrušení koncesionářských poplatků. Neočekávané zařazení návrhu a noční víkendové hlasování podle něj podkopávají víru v dobré úmysly jeho předkladatelů a vyvolávají vážné pochybnosti o jejich záměrech. Hlava státu zároveň vyzvala koalici i opozici ke zklidnění situace a požaduje, aby případným zásadním změnám ve financování České televize a Českého rozhlasu předcházela široká debata.
Prezident Petr Pavel se znepokojením sleduje spor ve Sněmovně kolem zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Kritizoval především způsob, jakým se návrh dostal na program a jak o něm poslanci následně hlasovali.
Se znepokojením sleduji vyhrocenou situaci v Poslanecké sněmovně. Žádám, aby politici utišili emoce a vrátili se k věcné debatě, aby dodržovali zavedená sněmovní pravidla a aby obnovili základní respekt mezi koalicí a opozicí. Žádám o demokratické chování a důstojnost. Totéž, věřím, od politiků očekává veřejnost. Způsob projednávání tak důležitého zákona – tedy jeho neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování – podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů. Dlouhodobě zastávám názor, že média veřejné služby patří mezi základní pilíře naší demokracie a každé velké změně má předcházet široká odborná i veřejná diskuse. Nelze unáhleně dělat kroky, které nepůjde navrátit. Opakuji, že média musí mít v každém ohledu jasné záruky nezávislosti v oblasti obsahové i finanční. Česká republika patří mezi jednu z mála zemí střední a východní Evropy, kde funguje velmi dobře systém veřejné služby a soukromých médií. Pokud chtějí politici tento stav změnit, měli by to dělat se znalostí, kvalitně, promyšleně a transparentně.— Petr Pavel (@prezidentpavel) October 24, 2026
„Neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování o tak závažné změně podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů,“ uvedl Pavel na síti X. Média veřejné služby přitom označil za jeden ze základních pilířů české demokracie.
Spor o zrušení koncesionářských poplatků dál sílí. Mediální odbornice Marína Urbániková kritizuje rychlost, s jakou koalice ANO, SPD a Motoristů návrh prosazuje, a varuje, že financování České televize a Českého rozhlasu přímo ze státního rozpočtu může oslabit jejich politickou nezávislost. Za problematické považuje i to, že vláda podle ní změnu dostatečně věcně nezdůvodnila.
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Politika
Spor o zrušení koncesionářských poplatků dál sílí. Mediální odbornice Marína Urbániková kritizuje rychlost, s jakou koalice ANO, SPD a Motoristů návrh prosazuje, a varuje, že financování České televize a Českého rozhlasu přímo ze státního rozpočtu může oslabit jejich politickou nezávislost. Za problematické považuje i to, že vláda podle ní změnu dostatečně věcně nezdůvodnila.
Pavel žádá návrat k věcné debatě
Prezident reagoval na vyhrocené noční jednání Sněmovny, po kterém opozice obvinila vládní většinu z nerespektování dlouholetých parlamentních zvyklostí. Premiér Andrej Babiš naopak tvrdí, že opozice spor využívá k eskalaci situace v zemi, a vyzval ji, aby přestala podle jeho slov „lhát, strašit, vyvolávat nenávist a rozdělovat společnost“.
Pavel apeloval na obě strany politického sporu. „Žádám, aby politici utišili emoce a vrátili se k věcné debatě, aby dodržovali zavedená sněmovní pravidla a aby obnovili základní respekt mezi koalicí a opozicí,“ napsal. Od politiků požaduje podle svých slov demokratické chování a důstojnost.
Vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků prošel po téměř dvacetihodinovém jednání prvním čtením. Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla opoziční pokusy předlohu zamítnout či vrátit k přepracování. Česká televize a Český rozhlas by nově dostávaly peníze přímo ze státního rozpočtu, zároveň by ale měly k dispozici méně prostředků než letos.
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Politika
Vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků prošel po téměř dvacetihodinovém jednání prvním čtením. Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla opoziční pokusy předlohu zamítnout či vrátit k přepracování. Česká televize a Český rozhlas by nově dostávaly peníze přímo ze státního rozpočtu, zároveň by ale měly k dispozici méně prostředků než letos.
„Nelze unáhleně dělat kroky, které nepůjde navrátit“
Výhrady prezidenta se netýkají pouze atmosféry ve Sněmovně. Zásadní změně financování České televize a Českého rozhlasu by podle něj měla předcházet široká odborná i veřejná diskuse.
„Nelze unáhleně dělat kroky, které nepůjde navrátit. Opakuji, že média musí mít v každém ohledu jasné záruky nezávislosti v oblasti obsahové i finanční,“ uvedl Pavel.
Prezident připomněl, že Česko podle něj patří k několika zemím střední a východní Evropy, kde dobře funguje vedle sebe systém médií veřejné služby a soukromých médií. Pokud chtějí politici tento stav měnit, měli by podle Pavla postupovat se znalostí věci, promyšleně a transparentně.