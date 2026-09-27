Týden tradera: Americká ekonomika šlape až příliš dobře. Trhy z toho začínají nervóznět
Americké akcie během týdne navázaly na předchozí růst, z nových maxim ale rychle ustoupily. Investory znervózňuje návrat výnosu desetiletých amerických dluhopisů nad 5,10 procenta, silná ekonomická data i možné omezení vývozu nafty z USA. Do centra pozornosti se zároveň dostávají vysoké valuace technologických firem před očekávaným listopadovým IPO společnosti Anthropic.
Americké akcie během týdne nejprve pokračovaly v růstu z předchozích dní a posunuly se na nová maxima, následně ale část zisků rychle odevzdaly. Index S&P 500 se vrátil blíže k hranici 7700 bodů. Na trhu znovu převážily obavy z vysokých úrokových sazeb, drahých energií a možných komplikací v mezinárodním obchodě.
Jedním z hlavních varovných signálů je návrat výnosu desetiletých amerických státních dluhopisů nad 5,10 procenta. Současně sice došlo k určitému uklidnění na trhu s ropou, investoři ale sledují možné restrikce na vývoz nafty z USA. Právě kombinace vysokých výnosů a drahých energií může představovat problém zejména pro růstový a technologický segment trhu.
Nejslavnější fastfoodový řetězec světa na domácím americkém trhu strádá a snaží se své zákazníky i investory uklidnit novým menu. To mnohem víc než doposud sází na kuřecí maso. Důvod je přitom prozaický - peníze.
Pekelně drahé hovězí nutí McDonald’s měnit strategii. Peče kuřata
Trhy
Nejslavnější fastfoodový řetězec světa na domácím americkém trhu strádá a snaží se své zákazníky i investory uklidnit novým menu. To mnohem víc než doposud sází na kuřecí maso. Důvod je přitom prozaický - peníze.
Americká ekonomika šlape až příliš dobře
Nová předběžná data PMI (index nákupních manažerů, který ukazuje vývoj aktivity ve výrobě a službách – pozn. red.) ukázala, že americká ekonomická aktivita zůstává velmi silná. Výrobní PMI vzrostl na 57 bodů z předchozích 53,9 bodu, zatímco trh čekal 53,6 bodu. PMI služeb se zvýšil na 58,7 bodu z 56,5 bodu a rovněž výrazně překonal očekávání na úrovni 55,8 bodu.
Obě hodnoty se tak nacházejí hluboko nad hranicí 50 bodů, která odděluje růst od poklesu ekonomické aktivity. Pro investory je to ale dvojsečný signál. Silná ekonomika potvrzuje odolnost firem i poptávky, zároveň však zvyšuje riziko, že inflační tlaky vydrží déle a úrokové sazby zůstanou vysoko.
Právě to se odráží na dluhopisovém trhu. Vyšší výnosy představují problém zejména pro vysoce oceněné technologické společnosti, jejichž valuace stojí na očekávání silného budoucího růstu. Čím dražší jsou peníze, tím větší tlak na taková ocenění může přijít.
Nevyhnutelný demografický vývoj spolu s rostoucí atraktivitou a dostupností akcií zvyšují finanční gramotnost Čechů. K zájmu o investice přispívá i fakt, že mnohé indexy jsou na historických maximech. „Výsledky největších amerických firem ve druhém kvartálu letošního roku dosáhly nejlepších hodnot za posledních pět let,“ říká Pavel Peterka, hlavní ekonom investiční společnosti XTB.
Peterka z XTB: Zájem o celosvětové akciové indexy roste
Trhy
Nevyhnutelný demografický vývoj spolu s rostoucí atraktivitou a dostupností akcií zvyšují finanční gramotnost Čechů. K zájmu o investice přispívá i fakt, že mnohé indexy jsou na historických maximech. „Výsledky největších amerických firem ve druhém kvartálu letošního roku dosáhly nejlepších hodnot za posledních pět let,“ říká Pavel Peterka, hlavní ekonom investiční společnosti XTB.
Další nervozitu přidává americká nafta
Do situace vstupuje také možnost omezení vývozu nafty ze Spojených států. USA zvažují zákaz exportu této suroviny, přičemž jedním z motivů má být snaha Donalda Trumpa před volbami do Kongresu chránit domácí spotřebitele před vysokými cenami dieselu. Takový krok by ale zároveň znamenal další zásah do mezinárodního obchodu v době, kdy trhy už řeší dopady konfliktů v Íránu a na Ukrajině.
Další obchodní omezení by mohla zvýšit nejistotu právě ve chvíli, kdy americká ekonomika čelí vysokým úrokovým sazbám a drahým komoditám. Závěr roku tak může přinést kombinaci rizik, která by mohla výrazněji dolehnout na finanční trhy i světovou ekonomiku.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Anthropic se chystá na burzu
Vedle makroekonomiky se pozornost investorů přesouvá také k technologickému sektoru. Očekávané IPO společnosti Anthropic se posunulo na listopad, aby firma získala více času na zveřejnění výsledků za třetí čtvrtletí. Silná čísla mají investorům ukázat stabilitu společnosti i její pozici vůči konkurenci, včetně nedávno představeného modelu Astra od OpenAI.
Anthropic
v jednotlivých letech a hlavních milnících · mld. USD
Stále větší otázkou jsou ale samotné valuace největších technologických firem. OpenAI, Anthropic a SpaceX dohromady dosahují hodnoty přibližně 5,2 bilionu dolarů. Do toho přibývá další konkurence, například nová aplikace společnosti Meta, která se stala nejstahovanější aplikací v USA.
Právě rostoucí konkurence a extrémně vysoká ocenění otevírají otázku, zda současné valuace odpovídají dlouhodobému výdělečnému potenciálu těchto firem. Pokud některé z očekávaných technologických IPO ukáže, že investoři nejsou ochotni vysoká ocenění akceptovat, mohl by to být pro celý AI segment výrazný problém.