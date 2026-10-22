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newstream.cz Trhy Netflix ztrácí tah a investoři ho trestají

Netflix ztrácí tah a investoři ho trestají

Netlix ztrácí tempo
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc
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Akcie největší streamovací služby světa od začátku roku strádají. Na jejich kondici se negativně podepisuje prohra boje o studio Warner Bros., ale také neschopnost přinášet převratná díla. I proto dostala část klíčových lidí padáka a nahradili je noví hráči. Bude to však stačit?

Mohl by to být docela dobrý test pro každého. Jaký film nebo seriál z produkce Netflixu z posledních měsíců si na první dobrou vybavíte? Upřímně, nejspíš to nebude žádné dílo, protože Netflix již dlouho nedokázal přijít s něčím, co by se zásahem vyrovnalo hitům jako Stranger Things nebo Squid Game. A pro největší streamovací službu světa, která se musí potýkat s čím dál silnější konkurencí, to je zásadní problém.

Reakcí na to má být čistka mezi klíčovými osobnostmi zodpovídajícími právě za výrobu, během níž se musela poroučet například šéfka obsahu streamovací služby Bela Bajaria nebo šéf filmové divize Dan Lin. Vyhazov pak dostala celkem tisícovka lidí, zhruba šest procent všech zaměstnanců Netflixu, což představuje největší propouštění v dosavadní historii firmy.

To o stavu firmy podle investorů vypovídá víc než výsledky za třetí kvartál, které nabídly vlastně mimořádně silná čísla: tržby narostly o 12 procent na téměř 13 miliard dolarů, rostl také zisk a výrazný přírůstek si připsala také provozní marže, která aktuálně činí téměř 35 procent, zatímco vloni za stejné období činila 28 procent.

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Zpomalení růstu

Jenomže ani na tato slibná čísla investoři nereagovali nijak pozitivně a akcie den po oznámení výsledků odepsaly zhruba pět procent a pohybují se na úrovni kolem 65 dolarů.

Oproti začátku roku to je výrazný propad a akcie Netlixu jen letos odepsaly téměř 30 procent. Proti letošnímu vrcholu, kterého akcie dosáhly v polovině dubna na úrovni 107 dolarů, to je propad ještě výrazně vyšší.

Postupný propad ceny akcií Netflixu konvenční optikou souvisí zejména se zpomalováním růstu tržeb služby zejména z reklamy a také s pomalejším nárůstem nových platících zákazníků, a to zejména v domovských Spojených státech. I proto se firma na nepříznivý vývoj snaží reagovat jednak propouštěním, jednak výměnou na klíčových kreativních postech.

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Bolestivá prohra

Jenomže pak tu je ještě jiné možné vysvětlení. Netflix totiž vloni v prosinci oznámil, že se domluvil s vedením studia Warner Bros., že je odkoupí. Tehdy šlo o částku kolem 80 miliard dolarů, což by se sice výrazně podepsalo na zadlužení společnosti a tlaku na cashflow, ale Netflix by tím získal jednu z největších databází licencovaných postav a franšíz, které jsou na světě k dispozici. A jako streamovací služba, která vlastní obsah začala vytvářet až v roce 2013, by tak získala ohromné množství obsahu, který by mohla divákům nabídnout.

Jenomže pak se do příběhu Warner Bros. vložil David Ellison, tehdy relativně čerstvý vlastník studia Paramount, s tím, že by Warner Bros. chtěl. A vzhledem k tomu, že jeho otec, zakladatel Oraclu Larry Ellison, patří k velkým podporovatelům Donalda Trumpa, právě americký prezident se o prodej Warner Bros. začal zajímat. Následovala velká právní i finanční bitva, která skončila teprve před několika týdny, kdy spojení Paramountu a Warner Bros. posvětily poslední úřady. Vzniklé nové studio dostalo název Skydance a s jeho akciemi se již také čile obchoduje.

Netflix z celé tahanice sice získal několik miliard jako kompenzaci za odstoupení od smlouvy. Ale z dlouhodobé perspektivy mu to spíš ublíží, jak se již nyní ukazuje.

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