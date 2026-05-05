Audi varuje před Trumpovými cly. Automobilce hrozí stovky milionů eur navíc
Trumpova hrozba vyšších cel na evropská auta začíná dopadat na německé automobilky. Audi ze skupiny Volkswagen varuje, že případné zvýšení amerických dovozních cel z 15 na 25 procent by mohlo výrazně zatížit jeho letošní výsledky. Uvedla to agentura Bloomberg.
Německá automobilka sice potvrdila celoroční výhled, zároveň ale upozornila, že v něm zatím nezohledňuje dopady eskalující války v Íránu ani možnost vyšších amerických dovozních cel. Trump chce zvýšit cla na evropská auta z 15 na 25 procent, což vnáší další nejistotu hlavně mezi exportně závislé německé značky.
„Riziko cel je samozřejmě stále velmi čerstvé a v tuto chvíli ještě nepotvrzené,“ uvedl podle Bloombergu finanční ředitel Audi Jürgen Rittersberger. Firma podle něj možný dopad teprve vyhodnocuje. „Je ale jasné, že by to byla výrazná zátěž pro naši výkonnost,“ dodal.
Podle analýzy Bloomberg Intelligence by zvýšení amerických cel o deset procentních bodů mohlo Audi přinést dodatečné náklady ve výši 444 milionů eur, tedy zhruba 10,8 miliardy korun. Značka nyní vyrábí modely pro americký trh v Evropě a Mexiku, takže by na ni vyšší tarify dopadly přímo.
Slabá Čína
Audi zároveň řeší slabší prodeje v Číně, která pro značku dříve patřila k hlavním motorům růstu a zisku. Šéf automobilky Gernot Döllner se snaží firmu nastartovat k obratu, mimo jiné prostřednictvím nové značky elektromobilů určené pro čínský trh.
Automobilka zároveň hledá další úspory. Podle Rittersbergera chce mimo jiné snížit složitost produktového portfolia. Audi už omezilo kapacity v německých továrnách a pokračuje v plánech na propouštění tisíců zaměstnanců.
Posílení v USA
Na americkém trhu chce značka posílit pomocí nového modelu Q9, svého největšího SUV. Vůz má konkurovat modelům, jako jsou Mercedes GLS nebo Cadillac Escalade. Vyrábět se ale bude na Slovensku, a případné vyšší americké clo by se ho proto také týkalo.
Audi přitom už několikrát odložilo rozhodnutí o zahájení výroby ve Spojených státech. Šéf Volkswagenu Oliver Blume dříve uvedl, že skupina si nemůže dovolit zároveň platit vysoká cla a masivně investovat do nových výrobních kapacit.
Německý automobilový koncern Volkswagen vstoupil do letošního roku se slabšími výsledky, zatímco jeho česká značka Škoda Auto naopak výrazně posílila a patřila k hlavním tahounům skupiny.
Volkswagen už v USA vlastní továrnu v Tennessee a buduje závod v Jižní Karolíně pro značku Scout Motors. Audi dříve naznačilo, že výroba v tomto závodě by mohla být jednou z možností. Konkurenti BMW a Mercedes-Benz už ve Spojených státech vlastní továrny mají.
Skupina značek Audi, kam patří také Lamborghini, Bentley a motocykly Ducati, letos cílí na provozní marži šest až osm procent. V prvním čtvrtletí dosáhla návratnost 4,2 procenta.
Rittersberger přesto uvedl, že zůstává ohledně splnění letošního výhledu optimistický. Pomoci má vlna nových modelů, která by měla podpořit prodeje, i absence jednorázových nákladů, které loni zatížily marže.
