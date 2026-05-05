newstream.cz

Audi varuje před Trumpovými cly. Automobilce hrozí stovky milionů eur navíc

Trumpova hrozba vyšších cel na evropská auta začíná dopadat na německé automobilky. Audi ze skupiny Volkswagen varuje, že případné zvýšení amerických dovozních cel z 15 na 25 procent by mohlo výrazně zatížit jeho letošní výsledky. Uvedla to agentura Bloomberg.

Německá automobilka sice potvrdila celoroční výhled, zároveň ale upozornila, že v něm zatím nezohledňuje dopady eskalující války v Íránu ani možnost vyšších amerických dovozních cel. Trump chce zvýšit cla na evropská auta z 15 na 25 procent, což vnáší další nejistotu hlavně mezi exportně závislé německé značky.

„Riziko cel je samozřejmě stále velmi čerstvé a v tuto chvíli ještě nepotvrzené,“ uvedl podle Bloombergu finanční ředitel Audi Jürgen Rittersberger. Firma podle něj možný dopad teprve vyhodnocuje. „Je ale jasné, že by to byla výrazná zátěž pro naši výkonnost,“ dodal.

Podle analýzy Bloomberg Intelligence by zvýšení amerických cel o deset procentních bodů mohlo Audi přinést dodatečné náklady ve výši 444 milionů eur, tedy zhruba 10,8 miliardy korun. Značka nyní vyrábí modely pro americký trh v Evropě a Mexiku, takže by na ni vyšší tarify dopadly přímo.

Audi zároveň řeší slabší prodeje v Číně, která pro značku dříve patřila k hlavním motorům růstu a zisku. Šéf automobilky Gernot Döllner se snaží firmu nastartovat k obratu, mimo jiné prostřednictvím nové značky elektromobilů určené pro čínský trh.

Automobilka zároveň hledá další úspory. Podle Rittersbergera chce mimo jiné snížit složitost produktového portfolia. Audi už omezilo kapacity v německých továrnách a pokračuje v plánech na propouštění tisíců zaměstnanců.

Na americkém trhu chce značka posílit pomocí nového modelu Q9, svého největšího SUV. Vůz má konkurovat modelům, jako jsou Mercedes GLS nebo Cadillac Escalade. Vyrábět se ale bude na Slovensku, a případné vyšší americké clo by se ho proto také týkalo.

Audi přitom už několikrát odložilo rozhodnutí o zahájení výroby ve Spojených státech. Šéf Volkswagenu Oliver Blume dříve uvedl, že skupina si nemůže dovolit zároveň platit vysoká cla a masivně investovat do nových výrobních kapacit.

Škoda Auto táhne Volkswagen. Elroq a Enyaq patří mezi nejprodávanější elektromobily v Evropě

Německý automobilový koncern Volkswagen vstoupil do letošního roku se slabšími výsledky, zatímco jeho česká značka Škoda Auto naopak výrazně posílila a patřila k hlavním tahounům skupiny.

Volkswagen už v USA vlastní továrnu v Tennessee a buduje závod v Jižní Karolíně pro značku Scout Motors. Audi dříve naznačilo, že výroba v tomto závodě by mohla být jednou z možností. Konkurenti BMW a Mercedes-Benz už ve Spojených státech vlastní továrny mají.

Skupina značek Audi, kam patří také Lamborghini, Bentley a motocykly Ducati, letos cílí na provozní marži šest až osm procent. V prvním čtvrtletí dosáhla návratnost 4,2 procenta.

Rittersberger přesto uvedl, že zůstává ohledně splnění letošního výhledu optimistický. Pomoci má vlna nových modelů, která by měla podpořit prodeje, i absence jednorázových nákladů, které loni zatížily marže.

Hunterbrook srazil akcie CSG. Analytici přesto věří v růst o 116 procent

Akcie Czechoslovak Group po zprávě platformy Hunterbrook odepsaly v Amsterodamu téměř čtvrtinu hodnoty. Komentář hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy upozorňuje, že Hunterbrook není běžné médium, ale kontroverzní model spojující investigativní texty s finančními sázkami na pokles akcií. Případ španělského Viscofanu přitom ukazuje, že podobné propady se mohou časem zcela smazat.

Platformu Hunterbrook, jejíž včerejší zpráva stojí za pádem akcií tuzemské zbrojovky Czechoslovak Group, označují kritici za „hedgeový fond maskovaný jako zpravodajský server“, který senzacechtivě využívá veřejné informace k manipulaci trhu pro vlastní obohacení. Akcie Czechoslovak Group včera na burze v Amsterodamu odepsaly mimořádných 24,4 procenta.

Zakladatelé Hunterbrooku nevěří, že investigativní žurnalistika sama o sobě může být v éře sociálních sítí ještě výdělečná, avšak i tak se na ní snaží vydělávat. Jinak. Svérázně. S rizikem potenciálního střetu zájmů.

Jedna část platformy, Hunterbrook Media, totiž publikuje investigativní články o možných pochybeních burzovně obchodovaných firem. Druhá část, sesterský hedgeový fond Hunterbrook Capital, následně zaujímá finanční pozice (často takzvaně „shortuje“ neboli sází na pokles akcií) na základě těchto informací ještě před jejich zveřejněním.

A jak nařčení Hunterbrooku obstávají v testu časem?

Španělský příklad

Například loni v říjnu Hunterbrook shodil akcie španělského výrobce klobásových střívek Viscofan. Nařkl jej z porušování zásad bezpečnosti práce v jeho závodě v Illinois. Akcie španělské firmy tehdy během dne spadly až o 18 procent, nejvýrazněji za sedm let. Od té doby se ale plně zotavily a dnes jsou výše než před zveřejněním zprávy od Hunterbrooku.

Je-li „kauza Viscofan“ vodítkem také v případě Czechoslovak Group, i akcie tuzemské zbrojovky se maximálně během několika měsíců zotaví nad úroveň před zveřejněním zprávy od Hunterbrooku.

Ostatně, podle konsensu analytiků jsou nyní akcie Czechoslovak Group druhé nejvíce podhodnocené mezi zhruba 400 největších burzovně obchodovaných firem Evropy. Do roka a do dne by měly podle konsensu analytiků, jak jej zachycuje agentura Bloomberg, zhodnotit o zhruba 116 procent.

Ceny stříbra kolabují. Jenomže za rok mohou být úplně jinde

Cenné kovy po měsících neuvěřitelného růstu výrazně propadly. Zlato proti vrcholu z ledna odepsalo již více než 15 procent, stříbro pak kleslo o více než třetinu. A i další vývoj je značně nejistý, protože převažujícím sentimentem na trhu je nyní prodej těchto komodit. Zejména stříbro ale zároveň v očích řady investorů může představovat celkem zajímavý investiční příběh.

I ta sladká Belgie. Německo obkličují projaderné země

Jak si můžeme myslet, že v Česku postavíme nové jaderné reaktory, když naším sousedem je silné a vlivné protiatomové Německo? Podobná otázka nebyla před deseti, patnácti lety ničím zvláštním. Dnešní stav se od té doby liší jako noc a den. Německo postupně „obkličují" sousední země, které se staly advokáty jádra. A v Berlíně nakonec budou mnozí docela rádi, píše v prvním díle seriálu „Energie a politika" novinář a analytik Jan Žižka.

Nájemné v Česku opět zdražilo. Největší skok hlásí Liberec a Ostrava

Nájmy v Česku na začátku roku znovu zdražily. Podle Deloitte rostly téměř ve všech krajských městech, nejvíc v Liberci, zatímco Praha dál drží nejvyšší cenovou hladinu. Data Bezrealitky ale ukazují opačný trend a naznačují, že růst nájmů už začíná narážet na možnosti domácností.

Nájemné v prvním čtvrtletí vzrostlo oproti konci loňského roku o 2,1 procenta. Metr čtvereční se tak v České republice v průměru pronajímal za 339 korun. Mezičtvrtletně nájemné rostlo ve všech krajských městech kromě Karlových Varů, Pardubic a Olomouce. Nejvíce zdražilo v Liberci, a to o 8,5 procenta na 294 korun za metr čtvereční, vyplývá z dat Deloitte Rent Indexu.

„Začátek roku tradičně přináší vyšší aktivitu na trhu s nájemním bydlením. Aktuální data našeho indexu ukazují, že oproti konci minulého roku nabírají letos nájmy opět růstové tempo, které však není plošné ani překotné. Výrazně se projevují lokální faktory a specifika jednotlivých regionů,“ uvedl ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví v Deloitte Petr Hána.

Kromě Liberce byl větší mezičtvrtletní růst nájmů zaznamenán v Ostravě, kde ceny v prvních třech měsících v roce vzrostly o 4,2 procenta na 249 korun za metr čtvereční. Více než tříprocentní nárůst nájmů nastal v Plzni, Jihlavě a Českých Budějovicích. O více než dvě procenta pak nájmy zdražily ve Středočeském kraji, v Hradci Králové a v Ústí nad Labem. Naopak v Karlových Varech nájmy mezičtvrtletně zlevnily o dvě procenta a v Pardubicích o procento.

Praha zůstává ve vedení

Průměrné částky za nájmy v České republice výrazně zvedaly ceny v Brně a hlavně v Praze. Ve všech ostatních krajských městech byly nájmy nižší, než byl průměr v celé zemi. V Brně nájmy vzrostly o procento na 396 korun za metr čtvereční. V Praze zdražily oproti konci loňského roku o 1,5 procenta na 466 korun za metr čtvereční. „Praha dlouhodobě vykazuje vyšší cenovou hladinu než zbytek republiky, ale současně i relativní stabilitu. V atraktivních lokalitách se ceny přirozeně drží vysoko,“ dodal Hána.

Nejvyšší nájemné bylo tradičně v centrálních částech hlavního města. V Praze 1 se metr čtvereční pronajímal za 505 korun a v Praze 2 za 491 korun. Mezičtvrtletně vzrostly nájmy nejvýše v Praze 5, a to o 2,9 procenta na 459 korun za metr čtvereční. Naopak minimální růst o 0,2 procenta zaznamenaly Praha 3 a Praha 7. Nájemné se tam pohybovalo zhruba mezi 480 a 490 korunami za část plochy.

Podle dat Deloitte tvoří téměř 64 procent celého nájemního trhu byty v cihlových domech. V těch nájemné mezičtvrtletně vzrostlo o 2,4 procenta na průměrných 340 korun za metr čtvereční. Byty v panelových domech tvořily přibližně 22 procent nabídky a jejich nájemné se v průměru zvýšilo o procento na 289 korun za metr čtvereční. Byty v developerských projektech, které představovaly zhruba 14 procent všech nabídek, zdražily 0,7 procenta na 408 korun za metr čtvereční.

Mezičtvrtletní růst cen nájemného ale například nepotvrzují data realitní platformy Bezrealitky.cz. Podle té nájmy v prvním čtvrtletí naopak klesly o dvě procenta a průměrně se tak metr čtvereční pronajímal za 365 korun. Ceny nájmů tak podle Bezrealitky přestávají růst a začínají spíše stagnovat. Růst cen totiž začal narážet na limity domácností.

