Nokia překvapila trh. Zisk překonal odhady díky boomu kolem AI
Nokia překonala ve třetím čtvrtletí očekávání trhu a těží z boomu investic do datových center pro umělou inteligenci. Upravený provozní zisk vzrostl na 605 milionů eur, tedy zhruba 14,7 miliardy korun, a tržby o deset procent na 5,2 miliardy eur, přibližně 126,3 miliardy korun. Firma zároveň dál přesměrovává byznys od tradičních telekomunikačních sítí k AI infrastruktuře, optickým sítím a datovým centrům.
Nokia ve třetím čtvrtletí překonala odhady analytiků, když jí pomohla rostoucí poptávka po síťovém vybavení pro datová centra. Upravený provozní zisk dosáhl 605 milionů eur, zhruba 14,7 miliardy korun, zatímco konsenzus analytiků sestavený agenturou Bloomberg počítal se 454 miliony eur, tedy přibližně 11 miliardami korun. Tržby vzrostly meziročně o deset procent na 5,2 miliardy eur, zhruba 126,3 miliardy korun, a rovněž mírně překonaly očekávání trhu.
Růst táhli především zákazníci z oblasti umělé inteligence a cloudu. Nokia zároveň dodala část dříve nasmlouvaného vybavení pro datová centra. Přesto její akcie ve čtvrtek ráno v Helsinkách oslabily zhruba o jedno procento, protože investoři obecně omezovali sázky na evropské firmy spojené s AI. Koš těchto titulů sestavovaný UBS klesl o 2,9 procenta.
Před dvaceti lety by to znělo absurdně. Nokia dnes nahrazuje Volkswagen mezi padesáti předními burzovními tituly eurozóny. Německá automobilka po 15 letech vypadla z indexu Euro Stoxx 50, její akcie se pohybují poblíž šestnáctiletého minima a investoři jí nevěří, že drahou restrukturalizaci zvládne bez dalších ztrát. Vyřazení z indexu může tlak na akcie ještě zesílit.
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Trhy
Před dvaceti lety by to znělo absurdně. Nokia dnes nahrazuje Volkswagen mezi padesáti předními burzovními tituly eurozóny. Německá automobilka po 15 letech vypadla z indexu Euro Stoxx 50, její akcie se pohybují poblíž šestnáctiletého minima a investoři jí nevěří, že drahou restrukturalizaci zvládne bez dalších ztrát. Vyřazení z indexu může tlak na akcie ještě zesílit.
Nokia sází na AI a datová centra
Generální ředitel Justin Hotard chce z datových center udělat nový motor růstu firmy v době, kdy tradiční telekomunikační zákazníci investují do 5G pomaleji. Nokia proto pokračuje v restrukturalizaci a zároveň rozšiřuje aktivity v optických a IP sítích. Náklady na restrukturalizaci letos mohou dosáhnout až 1,1 miliardy eur, tedy přibližně 26,7 miliardy korun, oproti dříve očekávaným 800 milionům eur, zhruba 19,4 miliardy korun.
Součástí změny strategie je také loňská koupě společnosti Infinera. Nokia očekává, že její integraci dokončí do konce roku 2026 a získá díky ní nákladové synergie ve výši 200 milionů eur, tedy přibližně 4,9 miliardy korun. Segment optických a IP sítí by pak mohl v roce 2027 vyrůst až o 30 procent.
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Nedostatek čipů tlačí na ceny
Boom AI infrastruktury ale zároveň vytváří tlak na dodavatelské řetězce. Některých komponent, například paměťových čipů, je nedostatek a ceny rostou. Známky předzásobování zákazníků vidí také Nokia. Tržby její divize mobilní infrastruktury vzrostly meziročně o pět procent na 2,9 miliardy eur, přibližně 70,4 miliardy korun, a překonaly průměrný odhad analytiků ve výši 2,8 miliardy eur, zhruba 68 miliard korun.
Nokia zároveň rozšiřuje výrobní kapacity pro optické sítě a do konce měsíce chce naplno spustit druhý závod v kalifornském San Jose. Firma také spolupracuje s Nvidií na mobilních sítích využívajících její pokročilé čipy. Nokia tak sází na scénář, v němž se výpočetní výkon umělé inteligence nebude soustředit jen v datových centrech, ale postupně se přesune i přímo do komunikačních sítí.