Týden tradera: Hrozba stagflace visí ve vzduchu

Týden tradera: Hrozba stagflace visí ve vzduchu

Kryštof Míšek
Minulý týden byl pro finanční trhy klíčový. Výsledky zveřejňovaly největší technologické firmy, zasedal americký Fed a výrazně se řešil i vývoj konfliktu na Blízkém východě. Navzdory tomu se úroveň amerických akcií zásadně nezměnila – hlavní index S&P 500 zůstává nad hranicí 7100 bodů.

Ve středu zasedala americká centrální banka. Neobvykle rozdělený Federální rezervní systém ponechal základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,5 až 3,75 procenta. Tvůrci měnové politiky přitom zvažují dopady přetrvávající inflace a zároveň čekají na blížící se změnu ve vedení instituce. Šlo možná o jedno z posledních zasedání pod vedením předsedy Jeromea Powella, Výbor pro operace na volném trhu (FOMC) však podle očekávání trhů ke změně sazeb nepřistoupil.

Zásadní byl tentokrát jiný moment – rostoucí rozdělenost uvnitř Fedu. Přibývá bankéřů, kteří nesouhlasí s komunikací naznačující možnost dalšího snižování sazeb. Tak výrazná neshoda panovala naposledy v říjnu 1992, kdy čtyři členové Fedu zaujali odlišný postoj ke komunikaci centrální banky.

Jerome Powell sice pravděpodobně skončí v čele Fedu, ale v instituci zůstane a spolu s ním i relativně „jestřábí“ pohled na měnovou politiku. Kevin Warsh může převzít předsednictví, nicméně by vedl instituci, která je rozdělená a stále velmi citlivá na inflační rizika. Fed navíc čelí silnému politickému tlaku. Prezident Donald Trump prosazuje nižší sazby, zatímco Powell i část regionálních prezidentů dávají najevo, že nechtějí působit jako instituce ustupující politickým požadavkům. Výsledkem může být ještě opatrnější komunikace a ochota vyčkávat déle, aby si Fed udržel kredibilitu.

Na komoditních trzích mezitím znovu prudce rostla cena ropy. Ropa Brent se dostala nad 120 dolarů za barel, tedy na nejvyšší úrovně od roku 2022. Impulzem byly zprávy, že americká armáda bude informovat prezidenta Donalda Trumpa o možných krocích vůči Íránu, což zvýšilo obavy z další eskalace konfliktu. Trump zároveň podle dostupných informací odmítl návrh Teheránu a potvrdil, že Spojené státy zachovají námořní blokádu.

Trhy tak začínají počítat s tím, že konflikt může mít dopad nejen v krátkém horizontu, ale i v celoročním výhledu. Nad ekonomikou se z více důvodů začíná rýsovat hrozba stagflace.

Vítězové a poražení v AI

Vedle makroekonomických témat zůstává klíčovým faktorem také vývoj v technologickém sektoru. Nejde jen o samotné výsledky firem, ale především o to, jak zvládají investice do umělé inteligence. Právě zde se začínají rýsovat první vítězové i poražení.

Mezi vítěze aktuálně patří Alphabet. Firma potvrzuje, že její masivní investice do umělé inteligence a cloudu začínají nést konkrétní výsledky. Cloudová divize vykázala silný růst a překonala očekávání trhu, přičemž poptávka po AI řešeních výrazně akceleruje. Alphabet zároveň reportoval výrazný nárůst backlogu, tedy nasmlouvaných, ale zatím nevyfakturovaných služeb, což naznačuje silnou budoucí poptávku. Pozitivně se vyvíjejí i spotřebitelské AI produkty, například Gemini, a akcie firmy na výsledky reagovaly růstem.

Naopak Meta čelí výrazně většímu skepticismu investorů. Společnost sice masivně navyšuje kapitálové výdaje, které mohou dosahovat až zhruba 145 miliard dolarů ročně, zatím však nedokáže přesvědčivě prokázat návratnost těchto investic. Trh tak začíná jasně rozlišovat mezi firmami, které z AI boomu skutečně profitují, a těmi, které zatím především investují bez viditelného efektu.

Investiční kolos posílil: Berkshire zvýšila zisk o miliardy

Greg Abel
ČTK
ČTK
ČTK

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway, kterou vybudoval legendární investor Warren Buffett, v prvním čtvrtletí více než zdvojnásobila čistý zisk na 10,1 miliardy dolarů (zhruba 210 miliard korun) ze 4,6 miliardy dolarů před rokem. Oznámila to firma.

Provozní zisk se zvýšil o 18 procent na 11,35 miliardy dolarů, ačkoli na výsledky některých divizí měla negativní dopad ekonomická nejistota. Firma považuje provozní zisk za lepší ukazatel výkonů podniku než čistý zisk. Ten zahrnuje také nerealizované zisky či ztráty u hodnoty investic, takže prochází značnými výkyvy.

Woodstock pro kapitalisty

Pětadevadesátiletého Buffetta na začátku letošního roku v čele společnosti Berkshire vystřídal Greg Abel, který do té doby působil jako místopředseda správní rady podniku.

Třiašedesátiletý Abel dnes poprvé řídil výroční valnou hromadu akcionářů společnosti Berkshire. Ta se v minulosti pod Buffettovým vedením postupně stala téměř kultovním setkáním, kterému se začalo přezdívat Woodstock pro kapitalisty.

Skupina Berkshire Hathaway sídlí v Omaze v americkém státě Nebraska a ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě firem známých po celém světě. Buffett firmu řídil od roku 1965 a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.

Máme brát Trumpa vážně? Většinu svých hrozeb nedotáhl do konce, ukazují data

Donald Trump
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Hrozby, které hýbou Evropou, ale často končí jen u slov. Americký prezident Donald Trump znovu tlačí na Německo – vyššími cly i stažením vojáků. Statistiky ale ukazují, že většinu svých obchodních výhrůžek po návratu do úřadu nenaplnil.

Německý kancléř Friedrich Merz začátkem týdne pronesl, že Írán u jednacího stolu ponižuje Ameriku, načež ještě před koncem toho samého týdne poznává hněv oné údajně ponížené Ameriky, resp. jejího prezidenta. Donald Trump včera pohrozil, že v příštím týdnu zvedne clo na osobní i nákladní auta z EU z 15 na 25 procent, přičemž dnes jeho administrativa oznámila, že z Německa stáhne přibližně 5000 amerických vojáků.

Zmíněné zvýšení cla na auta by poškodilo hlavně německé značky jako Mercedes nebo Audi, takže se vskutku nelze ubránit domněnce, že Trump se jak hrozbou zvýšení cel, tak stažením vojáků mstí za Merzova slova.

Nenaplněné hrozby

Co se týče hrozby cel, není ovšem zdaleka vyloučeno, že Trump jí ještě odvolá. Valnou většinu svých dosavadních hrozeb v oblasti cel a mezinárodního obchodu totiž nenaplnil. Agentura Bloomberg spočetla, že Trump od svého znovuzvolení v listopadu 2024 vyřkl celkem 59 takových hrozeb (viz graf níže). Z nich však pouze 8, tedy necelých 14 procent, se dočkalo plného naplnění v praxi. Další dvě pak byly naplněny částečně.

Trump drtivou většinu svých dosavadních hrozeb v oblasti cel a mezinárodního obchodu nenaplnil Bloomberg

Dále, možné naplnění 11 z Trumpových pohrůžek nyní podléhá přezkumu jeho administrativou, takže není jisté, zda budou naplněny. K tomu 23 hrozeb nebylo dosud uvedeno do praxe, přičemž tři byly zneplatněny a tucet jich byl stažen. Trump tak nedokázal – a to ani zčásti – naplnit zhruba 83 procent svých hrozeb.    

