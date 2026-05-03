Týden tradera: Hrozba stagflace visí ve vzduchu
Minulý týden byl pro finanční trhy klíčový. Výsledky zveřejňovaly největší technologické firmy, zasedal americký Fed a výrazně se řešil i vývoj konfliktu na Blízkém východě. Navzdory tomu se úroveň amerických akcií zásadně nezměnila – hlavní index S&P 500 zůstává nad hranicí 7100 bodů.
Ve středu zasedala americká centrální banka. Neobvykle rozdělený Federální rezervní systém ponechal základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,5 až 3,75 procenta. Tvůrci měnové politiky přitom zvažují dopady přetrvávající inflace a zároveň čekají na blížící se změnu ve vedení instituce. Šlo možná o jedno z posledních zasedání pod vedením předsedy Jeromea Powella, Výbor pro operace na volném trhu (FOMC) však podle očekávání trhů ke změně sazeb nepřistoupil.
Zásadní byl tentokrát jiný moment – rostoucí rozdělenost uvnitř Fedu. Přibývá bankéřů, kteří nesouhlasí s komunikací naznačující možnost dalšího snižování sazeb. Tak výrazná neshoda panovala naposledy v říjnu 1992, kdy čtyři členové Fedu zaujali odlišný postoj ke komunikaci centrální banky.
Česko a sousední Polsko jdou podobnou cestou transformace ekonomik ze socialistických režimů k vyspělému hospodářství. V lecčems se ale liší, a každý ze zvolených modelů už ukázal své silné i slabé stránky. Vývoj české a polské ekonomiky v analýze srovnává student České zemědělské univerzity Josef Pechar, analýza je součástí jeho diplomové práce.
ANALÝZA: Za deset let mohou být Poláci klidně bohatší než Češi
Money
Česko a sousední Polsko jdou podobnou cestou transformace ekonomik ze socialistických režimů k vyspělému hospodářství. V lecčems se ale liší, a každý ze zvolených modelů už ukázal své silné i slabé stránky. Vývoj české a polské ekonomiky v analýze srovnává student České zemědělské univerzity Josef Pechar, analýza je součástí jeho diplomové práce.
Jerome Powell sice pravděpodobně skončí v čele Fedu, ale v instituci zůstane a spolu s ním i relativně „jestřábí“ pohled na měnovou politiku. Kevin Warsh může převzít předsednictví, nicméně by vedl instituci, která je rozdělená a stále velmi citlivá na inflační rizika. Fed navíc čelí silnému politickému tlaku. Prezident Donald Trump prosazuje nižší sazby, zatímco Powell i část regionálních prezidentů dávají najevo, že nechtějí působit jako instituce ustupující politickým požadavkům. Výsledkem může být ještě opatrnější komunikace a ochota vyčkávat déle, aby si Fed udržel kredibilitu.
Na komoditních trzích mezitím znovu prudce rostla cena ropy. Ropa Brent se dostala nad 120 dolarů za barel, tedy na nejvyšší úrovně od roku 2022. Impulzem byly zprávy, že americká armáda bude informovat prezidenta Donalda Trumpa o možných krocích vůči Íránu, což zvýšilo obavy z další eskalace konfliktu. Trump zároveň podle dostupných informací odmítl návrh Teheránu a potvrdil, že Spojené státy zachovají námořní blokádu.
Trhy tak začínají počítat s tím, že konflikt může mít dopad nejen v krátkém horizontu, ale i v celoročním výhledu. Nad ekonomikou se z více důvodů začíná rýsovat hrozba stagflace.
Investoři se začínají obávat, zdali se stamiliardové výdaje na umělou inteligenci někdy otočí do zisku. První obětí těchto pochybností je společnost Meta Platforms, jíž klesají akcie a jež kvůli AI investicím bude masivně propouštět. Naopak výrazně rostou výdaje společnosti Alphabet, která se stává největším investorem do AI světa, vypočítal list Financial Times.
725 miliard dolarů. Tolik letos plánují velké firmy nasypat do AI
Trhy
Investoři se začínají obávat, zdali se stamiliardové výdaje na umělou inteligenci někdy otočí do zisku. První obětí těchto pochybností je společnost Meta Platforms, jíž klesají akcie a jež kvůli AI investicím bude masivně propouštět. Naopak výrazně rostou výdaje společnosti Alphabet, která se stává největším investorem do AI světa, vypočítal list Financial Times.
Vítězové a poražení v AI
Vedle makroekonomických témat zůstává klíčovým faktorem také vývoj v technologickém sektoru. Nejde jen o samotné výsledky firem, ale především o to, jak zvládají investice do umělé inteligence. Právě zde se začínají rýsovat první vítězové i poražení.
Mezi vítěze aktuálně patří Alphabet. Firma potvrzuje, že její masivní investice do umělé inteligence a cloudu začínají nést konkrétní výsledky. Cloudová divize vykázala silný růst a překonala očekávání trhu, přičemž poptávka po AI řešeních výrazně akceleruje. Alphabet zároveň reportoval výrazný nárůst backlogu, tedy nasmlouvaných, ale zatím nevyfakturovaných služeb, což naznačuje silnou budoucí poptávku. Pozitivně se vyvíjejí i spotřebitelské AI produkty, například Gemini, a akcie firmy na výsledky reagovaly růstem.
Naopak Meta čelí výrazně většímu skepticismu investorů. Společnost sice masivně navyšuje kapitálové výdaje, které mohou dosahovat až zhruba 145 miliard dolarů ročně, zatím však nedokáže přesvědčivě prokázat návratnost těchto investic. Trh tak začíná jasně rozlišovat mezi firmami, které z AI boomu skutečně profitují, a těmi, které zatím především investují bez viditelného efektu.