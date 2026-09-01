Tajný plán na přežití Volkswagenu má 147 stran. Čtyři továrny mají padnout
Volkswagen se chystá k jednomu z nejtvrdších zásahů ve své historii. Vedení automobilového koncernu chce podle tajného interního dokumentu ukončit výrobu ve čtyřech německých závodech a dál výrazně snižovat náklady. O plánu má na konci týdne jednat dozorčí rada.
Krize Volkswagenu se dál prohlubuje a vedení sahá k dosud nejradikálnějšímu řešení. Podle tajného dokumentu má skončit výroba ve čtyřech německých závodech, ve hře jsou i další desítky tisíc pracovních míst.
Výroba v závodech v Emdenu a Zwickau má podle dokumentu skončit v roce 2031, v Hannoveru o rok později a v Neckarsulmu v roce 2034. Vyplývá to z interního materiálu připraveného pro dozorčí radu, který získal německý ekonomický týdeník WirtschaftsWoche. Informaci následně potvrdila také agentura Reuters. Volkswagen se k obsahu dokumentů pro dozorčí radu odmítl vyjádřit.
Dozorčí rada automobilky má o dalším směřování koncernu jednat v pátek 4. září. Na stole přitom nejsou jen plány managementu. Podle Reuters se střetávají tři konkurenční návrhy restrukturalizace a proti dalšímu zavírání továren a rušení pracovních míst ostře vystupují odbory.
Tajný dokument popisuje Volkswagen v kritickém stavu
Materiál s názvem „Zpráva ke koncepčnímu rozhodnutí“ má podle WirtschaftsWoche 147 stran a vznikal od konce loňského roku za účasti managementu Volkswagenu, poradenské společnosti Boston Consulting Group a dalších konzultantů.
Dokument podle německého listu obsahuje mimořádně tvrdou analýzu současného stavu automobilky. Poukazuje především na vysoké náklady, nadbytečné výrobní kapacity a strategické nedostatky koncernu.
„Stávající obchodní modely a struktury již nestačí k dlouhodobému zajištění konkurenceschopnosti a ziskovosti koncernu Volkswagen,“ uvádí podle WirtschaftsWoche interní materiál. Jedním z cílů restrukturalizace má být také stabilizace ratingu Volkswagenu, a tím i nákladů na získávání kapitálu a refinancování.
WirtschaftsWoche rozsah chystaných změn popisuje jako přestavbu koncernu, která může být svým rozsahem v hospodářské historii výjimečná. Podle listu může jít zároveň o jednu z posledních příležitostí, jak automobilku dostat z nynější krize.
Čtyři německé továrny nemají budoucnost po roce 2030
Ohrožení továren v Emdenu, Zwickau, Hannoveru a Neckarsulmu není úplnou novinkou. Generální ředitel Oliver Blume už dříve zaměstnancům připustil, že automobilka pro tyto závody zatím nedokáže najít konkurenceschopné využití pro období po roce 2030.
Ještě v červenci přitom zdůrazňoval, že uzavření závodů není preferovaným řešením a Volkswagen se bude snažit hledat jiné možnosti. Ve hře byla například spolupráce se zbrojním průmyslem nebo výroba modelů čínských partnerů Volkswagenu přímo v Evropě.
Volkswagen se chystá na další bolestivou fázi restrukturalizace. Šéf největší evropské automobilky Oliver Blume varuje, že situace je „více než kritická“ a firma musí výrazně snížit náklady, aby zůstala konkurenceschopná. Ve hře je podle Reuters zrušení až dalších 50 tisíc pracovních míst i vyčlenění některých divizí. Mateřskou společnost Škody Auto tlačí čínská konkurence, slabší zisky v Číně i americká cla.
Šéf Volkswagenu: Situace je více než kritická, musíme řezat hlouběji
Leaders
Volkswagen se chystá na další bolestivou fázi restrukturalizace. Šéf největší evropské automobilky Oliver Blume varuje, že situace je „více než kritická“ a firma musí výrazně snížit náklady, aby zůstala konkurenceschopná. Ve hře je podle Reuters zrušení až dalších 50 tisíc pracovních míst i vyčlenění některých divizí. Mateřskou společnost Škody Auto tlačí čínská konkurence, slabší zisky v Číně i americká cla.
Nový interní dokument ale podle WirtschaftsWoche poprvé stanovuje konkrétní harmonogram ukončení výroby. Emden a Zwickau mají skončit v roce 2031, Hannover v roce 2032 a Neckarsulm v roce 2034.
Finanční ředitel koncernu Arno Antlitz v pondělí upozornil, že pokud by Volkswagen nadbytečné výrobní kapacity neomezil a čtyři ohrožené závody pokračovaly v současném režimu, znamenalo by to pro skupinu trvalou nákladovou nevýhodu kolem 1,5 miliardy eur ročně.
Ve hře jsou další desetitisíce pracovních míst
Uzavírání továren je pouze jednou částí mnohem rozsáhlejší restrukturalizace. Volkswagen již dříve odsouhlasil rušení zhruba 50 tisíc pracovních míst napříč skupinou včetně značek Audi a Porsche. Blume následně připustil, že kvůli vysokým nákladům může být teoreticky nutné odstranit dalších přibližně 50 tisíc pozic.
Celkově by se tak změny mohly dotknout až 100 tisíc pracovních míst ve skupině. Konkrétní rozsah dalších škrtů ale zatím nebyl rozhodnut.
Volkswagen patří k největším zaměstnavatelům v Německu. V tamních závodech zaměstnává přes 280 tisíc lidí, celosvětově má přibližně 663 tisíc zaměstnanců a více než stovku výrobních závodů.
Odbory hrozí tvrdým odporem
Plány vedení už vyvolaly ostrou reakci zaměstnanců a odborového svazu IG Metall. Jeho představitel Thorsten Groeger varoval, že pokud se management pokusí znovu otevřít již dohodnutý restrukturalizační balík, narazí na odpor zaměstnanců napříč závody.
Páteční jednání dozorčí rady tak může přerůst v jeden z největších vnitřních střetů v novodobé historii Volkswagenu. V dozorčí radě mají silnou pozici nejen zástupci akcionářů, ale také zaměstnanci a spolková země Dolní Sasko.
Blume rozsáhlé škrty zdůvodňuje kombinací několika problémů. Volkswagen zatěžují vysoké výrobní náklady v Německu, slabší prodeje na klíčovém čínském trhu, rostoucí konkurence čínských automobilek i náklady související s americkými cly. Podle šéfa koncernu má Volkswagen ve srovnání s konkurenty výraznou nákladovou nevýhodu.
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Škody Auto se plán zatím přímo netýká
Součástí koncernu Volkswagen je také mladoboleslavská Škoda Auto. Ta už v červenci uvedla, že připravovaná restrukturalizace skupiny nemá přímý dopad na její aktivity.
Hlavní bojiště se nyní soustředí především na německé závody. Páteční hlasování dozorčí rady přitom nemusí přinést definitivní rozhodnutí. Podle zdrojů Reuters jsou pozice vedení, odborů a dalších klíčových hráčů stále značně vzdálené.
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