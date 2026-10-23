Ultimátum pro Volkswagen. Jestli nenastanou změny, jdeme stávkovat, vzkazují odbory
Napětí mezi Volkswagenem a německými odbory dál roste. IG Metall dal automobilce čas do konce října, aby stáhla oznámení o zrušení mzdové dohody. Pokud koncern neustoupí, odbory chtějí připravit stávkovou akci, která by mohla začít od 1. ledna.
Odborový svaz IG Metall přitvrdil vůči Volkswagenu a pohrozil stávkami od ledna. Koncern má podle odborářů do konce října stáhnout oznámení o zrušení mzdové dohody. Pokud se tak nestane, spor se může posunout k otevřenému střetu se zaměstnanci.
„Dáváme společnosti lhůtu do konce října, aby oznámení o zrušení stáhla,“ uvedl Thorsten Gröger z IG Metall. „V opačném případě se spustí rozsáhlý proces, který – a to chci jasně zdůraznit – připraví půdu pro stávkovou akci ve společnosti Volkswagen,“ dodal.
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Zprávy z firem
Mladoboleslavská automobilka by mohla nabízet i jiné produkty než auta. V rozhovoru pro Newstream to uvedl Holger Peters, člen představenstva odpovědný za finance, IT a právní záležitosti, který momentálně dočasně zastává i post předsedy představenstva. Jednou z možností je podle něj poskytování datových a cloudových služeb i českým firmám, které potřebují bezpečnou infrastrukturu. Jak na Škodu Auto dopadne záchranný plán koncernu Volkswagen? A co bude s tolik diskutovanou Fabií?
Odbory chtějí vysvětlení, vedení další úspory
Dnes má pokračovat druhé jednání mezi odbory a vedením Volkswagenu o budoucnosti kolektivní smlouvy z roku 2024. Jedno z jejích ustanovení umožňuje kterékoliv straně vyvolat nové jednání, pokud se podle jejího názoru zásadně změnily podmínky, za nichž byla dohoda uzavřena.
Odboráři se na tuto klauzuli odvolali už v polovině září poté, co dozorčí rada Volkswagenu schválila další úsporná opatření. Požadují jasnou odpověď, zda a jak automobilka dodrží závazky z kolektivní smlouvy. Vedení naopak chce vysvětlit, proč už dříve dohodnuté úspory podle něj nestačí.
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Názory
Volkswagen přenáší svoji krizi na úspěšnější Škodu Auto. Škoda má více než dvojnásobnou marži oproti celému koncernu, její zaměstnanci by ale v důsledku zmrazení mezd čelili reálnému propadu výdělků zhruba o deset procent
Volkswagen chystá největší restrukturalizaci ve své historii
Německý koncern čelí vysokým nákladům, nadbytečným kapacitám, sílící čínské konkurenci i americkým clům. Za první tři čtvrtletí mu odbyt klesl o devět procent zhruba na šest milionů vozů. Dozorčí rada proto minulý měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii firmy.
Volkswagen plánuje do konce desetiletí zrušit po celém světě až 100 tisíc pracovních míst a omezit počet modelů. Ve hře je také uzavření čtyř závodů v Německu. Škoda Auto opakovaně uvedla, že transformační plán koncernu nemá na její aktivity přímý dopad.
Volkswagen už na konci září oznámil, že přezkoumá budoucí mzdovou dohodu s IG Metall a k 31. prosinci vypoví několik stávajících kolektivních smluv. Chce si tím vytvořit větší prostor pro plánované snižování počtu zaměstnanců. Odbory krok označily za velké zklamání a už tehdy varovaly, že spor může vyústit ve stávky. Ty by mohly začít 1. ledna, kdy vyprší současné příměří.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.