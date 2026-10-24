„Babiš končí, tak kope.“ Tisíce lidí v Brně protestovaly kvůli ČT a rozhlasu
Brněnské náměstí Svobody zaplnily tisíce lidí, kteří protestovali proti chystanému zrušení koncesionářských poplatků a převodu financování České televize a Českého rozhlasu na stát. Demonstranti varovali před oslabením nezávislosti veřejnoprávních médií a kritizovali také způsob, jakým koalice ANO, SPD a Motoristů návrh ve Sněmovně prosazuje. Spor se dál vyostřuje: zaměstnanci ČT a ČRo chystají stávku a opozice se chce obrátit na Ústavní soud i Evropskou komisi.
Několik tisíc lidí dorazilo v sobotu odpoledne na brněnské náměstí Svobody, aby vyjádřilo nesouhlas s plánovanými změnami ve financování České televize a Českého rozhlasu. Účastníci přišli podpořit nezávislost médií veřejné služby a na transparentech se objevovaly nápisy jako „Média nedáme“, „Babiš končí tak kope“ nebo „Média nemají patřit politikům“. Protest svolal spolek Milion chvilek.
FOTOGALERIE: Lidé zaplnili náměstí Svobody v Brně
Pořadatelé tvrdí, že nejde jen o technickou změnu financování, ale o zásah, který může ovlivnit vztah veřejnoprávních médií k politické moci. „Dnes platíme my, a proto se nás média nemusí bát. Zítra bude platit vláda. A kdo platí, ten poroučí,“ uvedla za Milion chvilek Marija Wazi. Podle ní budou občané média platit dál, jen prostřednictvím daní, zatímco o výši jejich rozpočtů bude rozhodovat stát.
Spor o ČT a rozhlas míří do ulic
Napětí kolem návrhu vzrostlo po nočním jednání Sněmovny, kde vládní poslanci ve 4:36 poslali novelu do druhého čtení. Opozice neprosadila její zamítnutí ani vrácení vládě k přepracování a avizovala, že proti ní bude bojovat dál. Kritizuje také způsob, jakým koalice projednávání prosadila, a kvůli tomu se chce obrátit na Ústavní soud a Evropskou komisi.
Protesty přitom nekončí v Brně. Milion chvilek svolal další demonstraci na nedělní odpoledne na pražské Staroměstské náměstí. Do sporu se zapojili i zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu, kteří na úterý 3. listopadu vyhlásili celodenní stávku.
Prezident Petr Pavel se vložil do vyhroceného sporu o zrušení koncesionářských poplatků. Neočekávané zařazení návrhu a noční víkendové hlasování podle něj podkopávají víru v dobré úmysly jeho předkladatelů a vyvolávají vážné pochybnosti o jejich záměrech. Hlava státu zároveň vyzvala koalici i opozici ke zklidnění situace a požaduje, aby případným zásadním změnám ve financování České televize a Českého rozhlasu předcházela široká debata.
„Podkopává to víru v dobré úmysly.“ Pavel kritizuje noční hlasování o koncesionářských poplatcích
Politika
Prezident Petr Pavel se vložil do vyhroceného sporu o zrušení koncesionářských poplatků. Neočekávané zařazení návrhu a noční víkendové hlasování podle něj podkopávají víru v dobré úmysly jeho předkladatelů a vyvolávají vážné pochybnosti o jejich záměrech. Hlava státu zároveň vyzvala koalici i opozici ke zklidnění situace a požaduje, aby případným zásadním změnám ve financování České televize a Českého rozhlasu předcházela široká debata.
ČT má přijít o miliardu, rozhlas o 400 milionů
Podle návrhu má Česká televize v příštím roce dostat ze státního rozpočtu 5,74 miliardy korun, tedy o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Vedení ČT už návrh označilo do značné míry za likvidační. Český rozhlas by měl získat 2,065 miliardy korun, přibližně o 400 milionů méně.
Spor o zrušení koncesionářských poplatků dál sílí. Mediální odbornice Marína Urbániková kritizuje rychlost, s jakou koalice ANO, SPD a Motoristů návrh prosazuje, a varuje, že financování České televize a Českého rozhlasu přímo ze státního rozpočtu může oslabit jejich politickou nezávislost. Za problematické považuje i to, že vláda podle ní změnu dostatečně věcně nezdůvodnila.
Překotné rušení koncesionářských poplatků je krajně neobvyklé a nemá věcný důvod, tvrdí expertka
Politika
Spor o zrušení koncesionářských poplatků dál sílí. Mediální odbornice Marína Urbániková kritizuje rychlost, s jakou koalice ANO, SPD a Motoristů návrh prosazuje, a varuje, že financování České televize a Českého rozhlasu přímo ze státního rozpočtu může oslabit jejich politickou nezávislost. Za problematické považuje i to, že vláda podle ní změnu dostatečně věcně nezdůvodnila.