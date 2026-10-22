Meta roste dvouciferným tempem. Akcie vyskočily a Zuckerberg dál sází miliardy na AI
Meta ve třetím čtvrtletí výrazně zrychlila růst. Tržby společnosti vyskočily meziročně o 26 procent na 64,6 miliardy dolarů a překonaly očekávání trhu, zatímco čistý zisk se více než ztrojnásobil. Firma zároveň chystá nový druh akcií, který jí má usnadnit financování nákladných investic do umělé inteligence, aniž by Mark Zuckerberg přišel o kontrolu nad koncernem.
Americká technologická společnost Meta Platforms má za sebou silné třetí čtvrtletí. Tržby meziročně zvýšila o 26 procent na 64,60 miliardy dolarů, tedy zhruba 1,4 bilionu korun, a překonala odhady analytiků. Čistý zisk dosáhl 9,86 miliardy dolarů a proti stejnému období předchozího roku vzrostl o 264 procent. Tak výrazný nárůst ale souvisí také s mimořádně nízkou srovnávací základnou, protože předchozí rok zatížila jednorázová daňová položka. Přestože zisk prudce vzrostl, očekávání analytiků nenaplnil.
Hlavním motorem hospodaření zůstává reklama. Podle analytika Portu Marka Pokorného Meta vydělává více díky tomu, že dokáže reklamu lépe cílit. „Naše investice se vyplácejí, naše hlavní podnikatelská činnost je silná a všude pozorujeme dynamický růst,“ uvedl šéf společnosti Mark Zuckerberg.
Boom umělé inteligence dál přelévá obrovské peníze k technologickým miliardářům. Zhruba stovka nejbohatších lidí z technologického sektoru si od začátku roku polepšila o rekordních 18,4 bilionu korun. Tahounem jsou především americké technologické akcie.
Miliardáři letos chudnou. Daří se hlavně hochům ze Silicon Valley
Trhy
Boom umělé inteligence dál přelévá obrovské peníze k technologickým miliardářům. Zhruba stovka nejbohatších lidí z technologického sektoru si od začátku roku polepšila o rekordních 18,4 bilionu korun. Tahounem jsou především americké technologické akcie.
Meta chystá nové akcie. Ve hře jsou miliardové investice do AI
Mateřská společnost Facebooku, Instagramu a WhatsAppu zároveň oznámila změnu své akciové struktury. V lednu příštího roku chce vytvořit nové kmenové akcie třídy C bez hlasovacího práva. V praxi má jít o rozštěpení akcií v poměru 2:1.
Podle agentury Reuters si Zuckerberg od tohoto kroku slibuje především snazší financování dalších akvizic a možnost lépe udržet klíčové zaměstnance. Současně mu má nová struktura pomoci zachovat kontrolu nad firmou v době, kdy technologické společnosti v Silicon Valley výrazně zvyšují investice do umělé inteligence.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Investoři poslali akcie vzhůru
Trh výsledky přijal pozitivně a akcie Mety po jejich zveřejnění posilovaly o více než čtyři procenta. Investory neodradila ani zpráva, že soud v Novém Mexiku firmě uložil zaplatit 25 miliard dolarů, tedy zhruba 540 miliard korun, za nakládání s daty.
Podle analytika XTB Ondreje Greguše investoři ocenili především růst reklamního byznysu a silný výhled tržeb, a to navzdory vysokým výdajům na umělou inteligenci. Meta tak dál ukazuje, že dokáže financovat nákladný závod v AI z velmi silného reklamního byznysu.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.