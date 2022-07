Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let

S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za květen a červen dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku je nejvyšší od roku 1993, na Slovensku od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu od ropné krize na přelomu let 1973 a 1974. Turecká inflace dokonce v červnu dosáhla 24letého maxima ve výši 78 procent. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě.

Téměř ve všech zemích hrají hlavní roli zdražující energie a pohonné hmoty, druhou nejvíce postiženou kategorií jsou potraviny. Na oboje začaly mít vliv dopady ruské invaze na Ukrajinu, omezení exportu obilí z Ukrajiny a protiruské sankce západního světa uvalené na Moskvu. Vliv má i narušený dodavatelský řetězec kvůli proticovidovým opatřením týkající se například čipů.

Česko čeká inflace až 17 procent

Meziroční inflace v Česku v květnu stoupla na 16 procent z dubnových 14,2 procenta. Proti loňskému květnu nejvíce zdražily bydlení, potraviny a pohonné hmoty, uvedl Český statistický úřad. Z analýzy společnosti Portu vyplývá, že inflace v ČR byla v květnu devátá nejvyšší v Evropě a 26. nejvyšší ve světě.

Přehled míry inflace v květnu (červnu) ve vybraných evropských zemích, EU, eurozóně a v USA:

země inflace v procentech nejvíce od Turecko 78,6 (červen) října 1998 Rusko 17,1 2. nejvyšší od roku 2002 ČR 16,0 prosince 1993 Polsko 15,6 (červen) října 1997 Slovensko 12,6 června 2000 Maďarsko 10,7 x Španělsko 10,2 (červen) roku 1985 V. Británie 9,1 března 1982 EU 8,8 x USA 8,6 prosince 1981 eurozóna 8,6 (červen) od zavedení eura 1. ledna 1999 Německo 7,6 (červen) ropné krize v zimě 1973/1974 (druhá nejvyšší) Francie 6,5 (červen) počátku 90. let Švýcarsko 3,4 (červen) roku1993

zdroj: ČTK, národní statistické úřady

Růst inflace přitom bude podle ekonomů ještě pokračovat, což povede ke snížení kupní síly obyvatel a k poklesu tržeb obchodníků a spotřeby. Podle analytiků budou ceny dále růst a inflace bude kulminovat ve třetím čtvrtletí až kolem 17 procent.

Spotřebitelské ceny na Slovensku v květnu zrychlily tempo růstu, míra inflace tak vystoupila na 12,6 procenta a dosáhla maxima od června roku 2000. Spotřebitelské ceny stouply dvouciferným tempem už třetí měsíc v řadě, v dubnu inflace činila 11,8 procenta, uvedl slovenský statistický úřad.

Maďaři se potýkali s květnovou inflaci ve výši 10,7 procenta, což je oproti dubnu nárůst o 1,2 procentního bodu. Míra inflace v Polsku v červnu podle předběžných údajů vystoupila z 13,9 procenta na 15,9 procenta. Inflace je tak nyní v Polsku nejvyšší za čtvrt století a vliv na ni má zejména růst cen komodit kvůli válce na Ukrajině.

Tempo meziročního růstu spotřebitelských cen v Německu se v červnu podle předběžné zprávy Destatisu kleslo ze 7,9 procenta na 7,6 procenta. Květnová míra byla maximem od první ropné krize na přelomu let 1973 a 1974. „Od začátku války na Ukrajině citelně vzrostly zejména ceny energií, které mají značný vliv na vysokou míru inflace. Ceny energií se v květnu 2022 zvýšily o 38,3 procenta ve srovnání s loňským květnem," uvedl ke květnovým číslům německý statistický úřad Destatis.

Spotřebitelské ceny ve Švýcarsku v červnu vzrostly meziročně o 3,4 procenta, nejvíce za 29 let a mnohem více, než čekali ekonomové. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil švýcarský statistický úřad. Poprvé od roku 2008 inflace překročila hranici tří procent. Centrální banka proto minulý měsíc poprvé po 15 letech zvýšila základní úrokovou sazbu. Navzdory růstu však zůstává inflace ve Švýcarsku výrazně nižší než v mnoha sousedních evropských zemích.

Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v květnu nečekaně zrychlil a z dubnových 8,3 procenta se dostal na 8,6 procenta. Uvedlo to americké ministerstvo práce. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň od prosince 1981 a je vyšší, než čekali analytici. K dalšímu růstu inflace nejvíce přispěly výdaje za bydlení, benzin a jídlo.

Meziroční míra inflace v Rusku v květnu klesla na 17,10 procenta z dvacetiletého maxima 17,83 procenta v dubnu. Vyplývá to z údajů ruského statistického úřadu. Ruská ekonomika se nyní potýká s problémy v důsledku sankcí, které na Rusko kvůli jeho útoku na Ukrajinu uvalují západní i další země.

Rekordmanem je Turecko

Rekordmanem v Evropě je Turecko, kde v červnu míra inflace vystoupila na 78,6 procenta, nejvýše od roku 1998. Prudký nárůst cen byl do značné míry způsoben propadem turecké liry, která během jednoho roku ztratila vůči dolaru téměř polovinu své hodnoty, V květnu činila inflace 73,50 procenta, v dubnu 69,97 procenta.

Míra inflace v Evropské unii v květnu opět překonala rekord a vystoupila na 8,8 procenta. Dosud nejvyšší hodnotu z dubna převýšila o sedm desetin procentního bodu, oznámil evropský statistický úřad Eurostat. Růst cen i nadále způsobují především dražší energie a nedostatek některých komodit.

Nejnižší inflaci z členských zemí v květnu zaznamenaly Francie a Malta (shodně 5,8 procenta) následované Finskem (7,1 procenta). Nejvýše dosáhl meziroční růst cen v Estonsku (20,1 procenta), Litvě (18,5 procenta) a Lotyšsku (16,8 procenta). Česko je čtvrté.

Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v červnu zrychlil na 8,6 procenta, zatímco v květnu byla míra inflace na 8,6 procenta. Ve svém rychlém odhadu to uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Inflace v zemích používajících euro se tak vyšplhala na další rekord, nejvýrazněji se zvýšily ceny energií. Rychlý odhad neobsahuje data za celou Evropskou unii.

Evropská centrální banka proto již avizovala, že od července po letech zvýší základní sazbu ze současné nuly.