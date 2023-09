Riziko recese v USA roste, tvrdí investiční ředitelé z BlackRock a Amundi

„I přesto, že se konsensus mezi investory a analytiky letos výrazně posunul od recesního scénáře, investiční ředitelé Rick Reider (BlackRock) a Vincent Mortier (Amundi) si myslí, že recese je naopak pravděpodobnější,“ píše ve svém komentáři analytik BHS Timur Barotov.

Riziko recese v USA roste, tvrdí investiční ředitelé dvou předních správců aktiv. To je v kontrastu s tím, co jsme mohli slyšet od vládních představitelů a rostoucího počtu investorů, kteří věří, že zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem (Fed) ekonomiku výrazně nepoškodí. Americká ekonomika je zatím značně odolná vůči agresivnímu zvyšování úrokových sazeb Fedu.

Nyní se však podle předních investičních ředitelů společností BlackRock (Rick Rieder) a Amundi (Vincent Mortier) objevují trhliny, a to zejména na trhu práce. BlackRock je podle nedávných údajů největším americkým investičním správcem na světě, s aktivy pod správou překračující 9,4 bilionu dolarů. Amundi je největším investičním správcem v Evropě s 2,1 biliony dolarů pod správou.

Není otázka jestli, ale kdy přijde recese

Pravděpodobnost recese je podle Mortiera velmi vysoká. Otázkou podle něj je, jak hluboká a jak dlouhá bude, spíše, než zda vůbec bude. Dynamika ve Spojených státech je podle něj horší, než co si přiznává konsensus. Mortier očekává, že pokles ekonomické aktivity přijde na konci letošního nebo na začátku příštího roku.

Rieder také uvedl, že v posledních týdnech začal být ohledně stavu americké ekonomiky pesimističtější. I když si myslí, že se USA vyhnou vážné recesi, zpomalení podle něj již začalo. Jeho postoj přitom byl značně odlišný v první polovině roku, kdy vývoj americké ekonomiky u něj vyvolával nadšení. Ale teď je situace podle něj odlišná, a to i přesto, že lidé již většinou odepsali recesní scénář.

Reider vidí hmatatelné známky zpomalení a argumentuje, že recesi nelze odepsat. Oba podložili svoje tvrzení oslabujícím trhem práce v USA. V srpnu tam totiž nezaměstnanost vzrostla o 0,3 procenta na 3,8 procenta což je první výraznější nárůst za dlouhou dobu. Ačkoli někteří argumentují, že tento růst byl zapříčiněn především větším přílivem Američanů na pracovní trh s tím, jak jim dochází úspory z pandemie.

Fed už možná přestane utahovat

Zatímco počet nově vytvořených pracovních míst poslední měsíc byl vyšší, než se předpokládalo, celkové údaje za předchozí dva měsíce byly revidovány směrem dolů. Slabší pracovní trh podle Mortiera je známkou oslabující spotřebitelské aktivity, což ve výsledku vyvolá tlak na firemní marže, které budou nuceny snižovat ceny svých výstupů, aby si udržely konkurenceschopnost. Dodává, že rozvahy podniků se budou zhoršovat s tím, jak společnosti vyčerpávají své hotovostní rezervy a budou muset refinancovat za vyšších úrokových sazeb. Mortier také poukázal na vysokou úroveň amerického vládního dluhu, která omezuje možnosti amerických úřadů zvýšit podporu ekonomiky.

Oba investiční správci jsou tak nyní nadváženi americkými státními dluhopisy v přesvědčení, že Fed již možná skončil se zvyšováním sazeb. Dluhopisům se obyčejně v období ekonomické recese daří dobře, neboť poptávka po nich je v tomto období vysoká. Ovšem otazníkem je, zda Fed skutečně již skončil se zvedáním úrokových sazeb. Pokud ne, dluhopisy nemusejí být zatím vhodnou investiční destinací. Tito správci také odhadují, že americký dolar již bude spíše oslabovat. Amundi shortuje dolar, i když Mortier připustil, že se jedná o rizikovou sázku, neboť americký dolar může nyní být vnímán jako útočiště ve světle odolávající ekonomiky. Krácení dolaru je tedy sázka na oslabující americkou ekonomiku.