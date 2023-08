Čínou obchází strašidlo deflace. Tamních klesajících cen by se měl obávat i svět

Klesající ceny jsou vždy dobrou zprávou pro spotřebitele, ne tak pro celou ekonomiku. Známky deflace jsou v Číně čím dál víc převládající, což zvyšuje tlak na Peking, aby znovu nastartoval růst, anebo riskoval, že upadne do ekonomické pasti, z níž by bylo těžké uniknout, napsal deník The Wall Street Journal.

Zatímco zbytek světa se potýká s inflací, Číně hrozí, že zažije dlouhé období poklesu cen, které – pokud zapustí dlouhodobější kořeny – by mohlo pohltit firemní zisky, oslabit spotřebitelské výdaje a zvýšit nezaměstnanost. Účinky deflace by se rozšířily po celém světě, uvolnily by ceny některých produktů, které země jako USA nakupují od Číny, ale také by svět připravily o důležitou čínskou poptávku po surovinách a spotřebním zboží a vytvořily další problémy, uvedl The Wall Street Journal.

Ceny účtované odběratelům čínskými továrnami, které vyrábějí produkty od oceli přes cement až po chemikálie, už měsíce klesají, v červnu to bylo meziročně o 5,4 procenta. Spotřebitelské ceny mezitím stagnovaly – inflace v červnu dosáhla nuly –, přičemž ceny některého zboží včetně cukru, vajec, oblečení a domácích spotřebičů nyní meziměsíčně klesají kvůli slabé poptávce.

Japonské varování z 90. let

Většina ekonomů se zatím domnívá, že Čína se pravděpodobně vyhne hlubokému a trvalému období deflace. Její ekonomika roste, i když pomalu, a vláda představila řadu malých stimulačních opatření, která by mohla pomoci více. Začátkem července viceguvernér centrální Čínské lidové banky Liou Kuo-čchiang odmítl obavy, že Čína sklouzává k deflaci. Někteří ekonomové ale vidí znepokojivé paralely mezi současnou svízelnou situací Číny a zkušeností Japonska, které se v 90. letech potýkalo s deflací a stagnujícím růstem.

Globální ekonomice by dlouhodobější deflace v Číně mohla pomoci zchladit inflaci jinde, včetně v USA, protože její továrny tvoří velký podíl na produkci světového zboží. Na druhé straně by však záplava ještě levnějšího čínského vývozu na globální trhy mohla vytlačit konkurenční vývozce z jiných zemí a snížit pracovní místa a investice v těchto ekonomikách.

Trh deflaci podceňuje, míní experti

Deflační období v Číně by také pravděpodobně znamenalo slabší čínskou poptávku po potravinách, energiích a surovinách ve světě, což by snížilo příjmy dotyčných ekonomik z exportu do Číny. „Trh podceňuje deflační dopad na globální ekonomiku,“ řekl hlavní ekonom pro Asii banky HSBC v Hongkongu Frederic Neumann.

Vzhledem k tomu, že globální ceny energií a potravin v posledních měsících rovněž klesly, ekonomové očekávají, že průměrné spotřebitelské ceny v Číně zůstanou v příštích měsících téměř na stejné úrovni, nebo klesnou. Kromě potravin a oděvů už také klesly ceny elektromobilů, neboť čínské automobilky i americká Tesla v posledních měsících kvůli konkurenčnímu boji snížily prodejní ceny ve snaze získat větší podíl na přeplněném trhu.

Riziko pro Čínu spočívá v tom, že deflace bude zřejmě delší, než se očekávalo. Klesající prodejní ceny mají tendenci stlačovat výdaje spotřebitelů, protože ti mají zase tendence kupovat méně a čekat na ještě lepší nabídku, což roztáčí sestupnou cenovou spirálu. Čím déle deflace potrvá, tím závažnější budou její účinky. Mimo jiné to znamená, že zisky a příjmy firem budou klesat a společnosti tak budou propouštět, aby si nahradily klesající marže.

