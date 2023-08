Inflace v eurozóně zůstane v příštích letech nad cílem ECB, tvrdí experti

Inflace v eurozóně by měla klesat o něco výrazněji, než se předpokládalo. V příštích dvou letech by se však měla dál držet nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky. Vyplývá to podle agentury DPA z výsledků průzkumu institutu ZEW mezi 125 odborníky na finanční trh.

Experti nyní podle průzkumu očekávají, že průměrná inflace v eurozóně se v příštím roce sníží na 3,3 procenta z letošních 5,5 procenta. V roce 2025 pak počítají s poklesem na 2,5 procenta. V květnu přitom předpovídali, že průměrná inflace letos dosáhne 5,8 procenta a napřesrok bude činit 3,7 procenta.

„Poté, co v květnu poprvé nedošlo k nárůstu inflačních očekávání finančních expertek a expertů, zaznamenala tato očekávání v srpnu první znatelný pokles," uvedl výzkumný pracovník institutu ZEW Frank Brückbauer.

Evropská centrální banka loni v červenci v reakci na vzestup inflace zahájila zvyšování úrokových sazeb. Předtím základní sazbu několik let držela na rekordním minimu nula procent. Minulý měsíc banka zvýšila svou základní sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,25 procenta.

Statistický úřad Eurostat tento týden potvrdil, že inflace v eurozóně minulý měsíc klesla na 5,3 procenta z červnových 5,5 procenta. Loni v červenci přitom inflace dosahovala 8,9 procenta.