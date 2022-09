Lukáš Kovanda: Zpomalení inflace šokuje trh i Českou národní banku

Inflace poprvé od loňského června zpomaluje, což je poměrně nečekané. Uhlí či dřevo zdražují výrazněji než elektřina, neboť Češi se v obavě právě i z drahé elektřiny horečně předzásobují.

Meziroční inflace v Česku poprvé od června 2021 klesá. V srpnu totiž vykázala úroveň 17,2 procenta, zatímco v červenci to bylo 17,5 procenta. Trh přitom předpokládal v srpnu další růst, když počítal s inflací 17,7 procenta.

Česká národní banka ve své aktuální prognóze počítá se srpnovou inflací dokonce 19,3 procenta. Skutečná inflace tak za tímto odhadem zaostává o více než dva procentní body. To bude pro většinu bankovní rady České národní banky další – a pádný – argument pro to, aby na měnověpolitickém zasedání v tomto měsíci opět nedošlo k jakémukoli zvýšení úrokových sazeb.

Benzin zlevňuje, uhlí zdražuje

Inflace výrazně zaostala za očekáváním také ohledně své meziměsíční dynamiky. Hladina spotřebitelských cen totiž mezi červencem a srpnem stoupla jen o 0,4 procenta, nejméně od loňského prosince. Trh přitom počítal s meziměsíčním růstem 0,8 procenta.

Za zmírněním meziroční i meziměsíční inflace stojí zásadním způsobem pokles cen pohonných hmot. Ty v srpnu meziměsíčně zlevnily o takřka deset procent.

Prudký vzestup velkoobchodních cen elektřiny a plynu k nedávným historickým rekordům se do konečných cen propisuje pozvolna, například z důvodu fixací, takže jeho plný efekt se v inflaci ještě teprve projeví. Meziměsíčně v srpnu zdražovala daleko více tuhá paliva (uhlí, dřevo) než plyn či elektřina, což souvisí s předzásobováním se lidí před nadcházející topnou sezonou. Chtějí se tak zajistit proti právě dramaticky zdražujícím plynu a elektřině.

Inflace bude klesat až příští rok

Tuhá paliva ovšem citelně zdražují také meziročně, o bezmála 46 procent. Jejich cenový růst tudíž překonává zdražení elektřiny, jejíž cena vzrostla meziročně o necelých 35 procent. Plyn zdražil o více než 61 procent.

Za celý letošní rok vykáže inflace úroveň 16,6 procenta. Neboť pro příští měsíce je třeba počítat s jejím poměrně stabilním vývojem. Meziročně bude nadále vysoká, v blízkosti nynějších hodnot, avšak už nikoli zrychlující, a to i z důvodu rostoucí základny meziročního srovnání. Půjde tedy o chůzi po „stolové hoře“, z níž ukazatel meziroční inflace výrazněji sestoupí v příštím roce.

