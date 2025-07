Volkswagen ukončil výrobu v čínské fabrice, odkud sjížděly i škodovky

Závod ve městě Nan-ťing se uzavírá kvůli slábnoucí poptávce po automobilech se spalovacím motorem.

Německý automobilový koncern Volkswagen a jeho čínský partner SAIC ukončili výrobu v čínském závodě ve městě Nan-ťing kvůli slábnoucí poptávce po automobilech se spalovacím motorem, závod bude uzavřen. Agentuře AFP to dnes řekl mluvčí Volkswagenu. V závodě se vyráběly také vozy Škoda. Je to vůbec poprvé, kdy Volkswagen úplně zavírá závod v Číně.

Mluvčí tak potvrdil zprávu, kterou předním přinesl německý list Handelsblatt. Definitivní uzavření má být postupné a bude dokončeno ve druhé polovině roku. Zbývající výroba bude přesunuta do sousedního závodu ve městě I-čeng.

„Skupina Volkswagen a její partneři ve společném podniku urychlují transformaci směrem k elektrickým, inteligentním a propojeným vozům,“ řekl mluvčí. Dodal, že řada závodů společného podniku SAIC Volkswagen je v současné době přestavována nebo již byla přestavěna na výrobu elektromobilů. Zdroj z podniku agentuře AFP řekl, že důvodem zastavení výroby a uzavření byla městská poloha závodu, která ztížila možnosti přestavy a rozšiřování kvůli výrobě elektromobilů. Volkswagen dodal, že urychluje přechod na elektromobily a výrobní síť pro tuto strategii je v zemi optimalizovaná.

Čína je největším automobilovým trhem světa. Prodej elektromobilů v zemi značně roste, což nutí k reakci evropské společnosti, které se tradičně specializují na výrobu vozů se spalovacím motorem.

Volkswagen trápí již několik let pokles prodeje v Číně kvůli nabídce elektromobilů od místních konkurentů, jako je BYD. Ve středu Volkswagen uvedl, že mu za pololetí klesly dodávky vozů v Číně o více než dvě procenta. Je to však méně než v prvním pololetí loni, kdy se dodávky snížily o 7,4 procenta.

Továrna v Nan-ťingu zahájila výrobu v roce 2008. Podle údajů firmy dosáhl závod v roce 2011 roční výrobní kapacity 300.000 vozů. V posledních letech se tam vyráběly například modely VW Passat a Škoda Superb a Kamiq. Škoda Auto ve své zprávě za rok 2024 uvedla, že v Číně loni její celková produkce činila 15 200 vozů.

