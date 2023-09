AKTUALIZOVÁNO: Česko druhé „nejlepší” v EU. Vyšší inflaci má jen Orbánovo Maďarsko

Míra inflace v Evropské unii v srpnu klesla na 5,9 procenta z červencové hodnoty 6,1 procenta. Ve své zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat. Nejvyšší mělo s hodnotou 14,2 procenta Maďarsko, druhá nejhorší byla Česká republika, kde inflace dosáhla 10,1 procenta. Tyto dvě země jsou zároveň v EU jediné, kde byla inflace v srpnu nad deseti procenty.

Reklama

Proti červenci ceny v EU vzrostly, a to o půl procenta. Před rokem, tedy v srpnu 2022, byla v celé EU míra inflace na 10,1 procenta. V Maďarsku činila 18,6 procenta a v České republice 17,1 procenta. V eurozóně byla před rokem inflace na 9,1 procenta.

Nejnižší inflaci má Dánsko

Nejnižší míru inflace mělo v srpnu letošního roku Dánsko, kde podle metodiky Eurostatu činila 2,3 procenta. Následují Španělsko a Belgie (obě 2,4 procenta). Naopak nejvyšší inflaci měly již zmíněné Maďarsko a Česká republika, třetí nejvyšší inflace byla na Slovensku, a to 9,6 procenta.

Inflace v EU v srpnu 2023 zdroj: Eurostat

V patnácti členských zemích srpnová inflace proti červenci klesla, v jedné zůstala beze změny a ve zbylých jedenácti se zvýšila.

Čechům by měly zlevnit potraviny. Jestli ne, tak si někdo mastí kapsu, míní analytici Zprávy z firem Ceny zemědělských výrobců v Česku v srpnu meziročně klesly o 16,4 procenta. Pro spotřebitele je to příznivá zprava - trend cen v zemědělství se obvykle projeví i v konečných cenách v obchodech. ČTK Přečíst článek

„Žádné dramatické skoky dolů se neodehrály, protože podobně jako u nás, tak i ve zbytku Evropy přestává fungovat kouzlo srovnávacího základu,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. I když navíc bude inflace v EU i eurozóně dál klesat díky srovnávacímu základu, na dvouprocentní cíl Evropské centrální banky (ECB) se podle něj pravděpodobně ani v roce 2024 nedostanou. „Aby k tomu došlo, musel by se asi stát zázrak na energetickém trhu nebo by ekonomika EU musela vstoupit do vleklé recese,“ podotkl.

Hrozba opět se zvyšující inflace je stále ve hře

ECB měla předběžná čísla o inflaci už dispozici, takže její poslední zvýšení sazeb bylo naprosto logickým krokem. „Toho, čeho by se však měla obávat nadále, je migrující inflace. Zatímco v energiích se situace zklidnila, totiž začaly vzlínat ceny ve službách. Scénář přetrvávající zvýšené inflace tak zůstává i nadále ve hře,“ míní.

Michl: Sazby rychle nesnížíme, příští rok ale inflace spadne ke dvěma procentům Money V první polovině příštího roku čeká Česká národní banka (ČNB) nízkou inflaci kolem dvou procent, uvedl její guvernér Aleš Michl v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Odmítl brzké snižování úrokových sazeb centrální banky v příštích měsících. ČTK Přečíst článek

Česká inflace je hned po Maďarsku podle Eurostatu druhou nejvyšší v rámci celé EU, ačkoliv podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila v srpnu 8,5 procenta. „Důvodem tohoto rozdílu jsou především ceny nemovitostí. Ty nám českou inflaci díky svému letošnímu vývoji srážejí dolů, avšak do harmonizované inflace se nezapočítávají. Proto pak v harmonizovaném koši mají vyšší podíl rychle zdražující potraviny a energie, takže takto počítaná inflace vypadá pro ČR podstatně hůř,“ vysvětluje Dufek.

V zemích eurozóny míra inflace klesla z 5,3 na 5,2 procenta. To je mírné zlepšení proti předběžné zprávě zveřejněné koncem srpna, podle které srpnová inflace činila 5,3 procenta. Předběžná zpráva data za celou EU neobsahovala. V srpnu k celkové inflaci v eurozóně nejvíce přispěly ceny služeb, a to podílem 2,41 procentního bodu. Následovala kategorie potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 1,98 bodu.

Jaká je inflace ve světě? Padaly rekordy staré desítky let Money S vysokou inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě, a v řadě zemí hlásili v posledním roce dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let. Centrální banky proto zvedaly či stále zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Inflace klesá. Ale stále je čtyřikrát vyšší, než je cíl ČNB Názory Inflace klesá už jen nepatrně, je stále čtyřikrát vyšší než cíl České národní banky a letos už výrazněji neklesne. Nahoře ji drží vysoké ceny energií a odeznívající efekt vysoké srovnávací základny loňského roku, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek