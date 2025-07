Prague Lions mají růstový plán jak z Wall Street. Exbankéř do nich pumpuje miliony dolarů

Americký fotbal v Česku dlouho stál ve stínu hokeje i tradičního fotbalu. To se teď mění. Prague Lions míří do play-off prestižní ELF, lákají hvězdy Super Bowlu a chtějí se propojit s NFL, nejlepší ligou světa. Klíčovou roli v tomto plánu sehrává majitel klubu Mason Parker, bývalý vysoce postavený bankéř Deutsche Bank, který neváhá do klubu napumpovat miliony dolarů. Praha může podle něj ve hře se šišatým míčem zářit nejen napříč Evropou.

Ještě loni vyhráli Prague Lions jen jeden zápas. Letos mají už čtyři výhry ze šesti a naposledy deklasovali Frankfurt Galaxy 37:16 na jejich hřišti. „Forma přichází ve správný moment. Chceme být respektovaným týmem, který není jen do počtu,“ říká majitel klubu Mason Parker.

Cílem letošní sezony není podle něj jen zlepšená bilance, ale také budování kultury, která přitáhne hráče i fanoušky. Parkerovi a jeho investičním partnerům stačila jedna sezona, aby zlepšili reputaci klubu, který dlužil i hráčům na výplatách, a nasměrovali jej na dráhu finančně soběstačného klubu.

„Hráči dostávají včas zaplaceno, cestují pohodlně, mají kvalitní zázemí i týmové oblečení. To není v evropském americkém fotbalu samozřejmost,“ dodává Parker.

Liga roste. A s ní i Lions

European League of Football má 16 týmů napříč kontinentem a její ambice jsou čím dál vyšší. Kluby najímají trenéry s NFL zkušenostmi – Prague Lions mají v týmu například Pat Rulea, účastníka tří Super Bowlů, a bývalého hráče NFL Darqueze Denarda jako obranného kouče.

„Chceme, aby americký fotbal v Evropě zaujal podobnou pozici, jakou má fotbal v USA – třetí nejpopulárnější sport. V Česku nemusíme překonat fotbal ani hokej, ale stát se silnou trojkou by byl obrovský úspěch,“ říká Parker.

Fanoušci přibývají s každým zápasem

Na domácí zápasy na stadionu Viktoria Žižkov chodí 1000 až 1200 lidí. Cílem je podle Parkera zdvojnásobení návštěvnosti a přesun do většího stadionu. Aktuálně se řeší stěhování na hřiště vršovických Bohemians Praha. „Jednou se třeba přestěhujeme i do nové arény Sparty na Strahově,“ zasní se Parker.

Klub během zápasového dne nabízí celodenní program – s fan zónou, aktivitami pro děti i pivní zahrádkou. „Skákací hrad pro děti a točené pivo pro tatínky je nejlepší kombinace,“ směje se Parker. Zápasy běží na televizních stanicích po celé Evropě, včetně OnePlay v Česku nebo ProSieben v Německu. Probíhají i jednání o vysílání ve Spojených státech, kde je zatím možné zápasy sledovat přes streamovací službu DAZN.

Kolik ten cirkus stojí

Dva týmy ELF už mají oficiální partnerství s NFL – Rhein Fire se Seattle Seahawks a Paris Musketeers s New Orleans Saints. Prague Lions chtějí být další na řadě. „Jednáme. Taková spolupráce by nás vystřelila do úplně jiné ligy,“ přiznává Parker.

Roční provoz Lions vyjde na 1,5 milionu eur. Část nákladů pokrývají příjmy ze vstupenek, merche a sponzoringu. V budoucnu by měly tyto tři složky tvořit třetiny rozpočtu, přičemž TV práva mají být čistým ziskem – podobně jako v NFL.

Hodnota týmu? „Dnes bych Prague Lions ocenil na vyšší jednotky milionů eur. Silnější kluby už mají hodnotu i 40 milionů. A my tam míříme,“ říká exbankéř.

Parker chce vybudovat plně profesionální režim s víceletými smlouvami. Pokud klub udrží aktuální tempo, může se z něj stát evropská značka s americkým dosahem – a možná jednou i součást NFL světa.

