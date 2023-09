Inflace v USA v srpnu zrychlila růst na 3,7 procenta. Nejvíce za déle než rok

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v srpnu zrychlilo na 3,7 z červencových 3,2 procenta. Ve své zprávě to uvedlo americké ministerstvo práce. Nárůst inflace je větší, než očekávali analytici. Zároveň je to největší nárůst za déle než rok. Vyšší jsou ceny energií i mnoha výrobků. Takzvaná jádrová inflace vyšla ale nižší, než se čekalo. To by podle analytiků mohlo americkou centrální banku (Fed) přimět, aby ponechala příští středu úrokové sazby beze změny.

Loni se inflace vyšplhala na 9,1 procenta

Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali srpnovou inflaci v průměru na 3,6 procenta. V meziměsíčním srovnání se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,6 procenta po růstu o 0,2 procenta v červenci.

Jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny energií a čerstvých potravin, stoupla o 0,3 procenta meziměsíčně a o 4,3 procenta meziročně. Ekonomové její růst odhadovali na 0,2 procenta, respektive 4,3 procenta. Meziroční nárůst byl nejslabší od září 2021. Představitelé Fedu věnují větší pozornost jádrové inflaci, protože poskytuje lepší představu o tom, kam inflace v dlouhodobém horizontu směřuje.

Loni v červnu se meziroční míra inflace v USA vyšplhala až na 9,1 procenta, byla tak nejvýše za více než 40 let. Fed se snaží dostat inflaci pod kontrolu prostřednictvím zvyšování úrokových sazeb, které zahájil loni v březnu. Jeho základní sazba od té doby stoupla o více než pět procentních bodů. V červenci Fed základní úrokovou sazbu zvýšil o čtvrt procentního bodu do pásma 5,25 až 5,50 procenta. Základní úrok se tak nachází na nejvyšší úrovni od roku 2001.

Český statistický úřad (ČSÚ) v pondělí oznámil, že meziroční růst spotřebitelských cen v České republice v srpnu zpomalil na 8,5 z červencových 8,8 procenta. Česká národní banka (ČNB) od loňského června drží svou základní úrokovou sazbu na sedmi procentech.

