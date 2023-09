Peking přitvrdil v protikorupčním tažení. Si Ťin-pching chce oživit ekonomiku, šíření strachu ale způsobí opak

Čínský prezident Si Ťin-pching a vládní aparát Pekingu letos spustil největší protikorupční tažení za posledních devět let, které stálo místo stovky úředníků, zástupců armády i státních organizací. Cílem je vrátit důvěru Číňanů v ochabující ekonomiku a nastartovat její růst, ale ve výsledku to může znamenat opak, napsala agentura Bloomberg.

Na základě oficiálních zpráv Pekingu se zdá, že prezident Si Ťin-pching vede v letošním roce třífázovou kampaň proti korupci. Někteří pozorovatelé spekulují, že se čínský vůdce cítí ohrožen kvůli špatně fungující ekonomice. Ve skutečnosti by nový zásah mohl úkol oživit růst naopak velmi ztížit, uvedl Bloomberg.

Jedním z hlavních cílů je armáda

Prvním bod čistky, která sejmula i ministra obrany Li Šang-fua nebo velitele raketových sil Li Jü-čchaa, je zaměřen na odstranění „hniloby“ uvnitř vyššího velení Čínské lidové osvobozenecké armády, podotkl Bloomberg. Mizerné výsledky ruské armády při invazi na Ukrajině daly zřejmě Si Ťin-pchingovi důvod k obavám z podobné katastrofy, pokud bude muset poslat čínské síly do ostrého boje, zejména v souvislosti s výhrůžkami vůči Tchaj-wanu.

Druhá fáze, spuštěná v červenci, se zaměřuje na sektor zdravotnictví a údajně vedla k zadržení téměř 200 úředníků na nejvyšší manažerské úrovni, jako jsou ředitelé a straničtí šéfové státních nemocnic. Kampaň má pravděpodobně uklidnit hněv veřejnosti kvůli vysokým nákladům a špatným službám v sektoru, který je proslulý úplatky.

Úklid uvnitř komunistické strany

Zdá se však, že třetí bod, kterému se dosud v západních médiích nevěnuje příliš velká pozornost, má zřetelný politický program. Tato část represe se zaměřila na stranické a vládní úředníky napříč mnoha sektory a připomíná Si Ťin-pchingovu válku proti korupci před deseti lety, která mu pomohla porazit soupeře a upevnit moc.

Od začátku roku disciplinární komise čínské komunistické strany (CCDI) údajně zadržela 36 vysokých úředníků, včetně bývalého stranického šéfa regionu Kuej-čou a zástupce šéfa strany provincie Šan-si. Naproti tomu za celý rok 2019, rok před pandemií, bylo zadrženo pouze 20 vysokých úředníků. Si Ťin-pchingovi dozorci jsou na cestě k tomu, aby letos zadrželi více těchto stranických „tygrů“, než bylo dosud rekordních 38 v roce 2014 při vrcholu prvního protikorupčního tažení.

Exemplární tresty nezabraly

Taková horlivost vyvolává otázky jak o účinnosti prezidentova předchozího úsilí, tak o jeho současných motivech. Dalo by se očekávat, že Čínská komunistická strana bude mnohem méně zkorumpovaným prostředím deset let poté, co Si Ťin-pching učinil z bojů ústřední část své agendy. Pokud tolik vysoce postavených úředníků stále bere obrovské úplatky, znamená to, že tisíce předchozích zatčení udělaly jen malý dojem na kádry v celém systému, poznamenal Bloomberg.

Obnovené tažení by zároveň mohlo být známkou Si Ťin-pchingových obav z ochabující čínské ekonomiky, která narušila jeho image silného a kompetentního vůdce. Nejpozoruhodnější je, že podle údajů poskytnutých CCDI bylo více než 60 procent potrestaných vysoce postavených úředníků zadrženo od května, kdy se ukázalo, že čínskému postpandemickému oživení dochází dech.

Strach vyvolá pasivitu úředníků

To může být čistá náhoda. Nicméně nové čistky poslouží jako varování pro ty, kteří by se mohli odvážit zpochybnit Si Ťin-pchingovu autoritu a řízení ekonomiky. Zároveň mohou také vést k širšímu rozčarování v čínském komunistickém státě a podlomit Siovy snahy o oživení růstu.

Úředníci v čínském systému, kteří si jsou akutně vědomi svých pracovních rizik, obvykle reagují na takové zátahy tak, že se všem rizikům pečlivě vyhýbají. Obávají se, že snahy podnítit investice a povzbudit bohaté obchodníky by mohly vyvolat podezření, že jsou motivováni osobním ziskem. Na druhou stranu, pokud nic neudělají, je menší šance, že přitáhnou pozornost stranických dozorců.

Takové chování averze k riziku nemusí být až takový problém, když se ekonomice daří relativně dobře, jako v letech 2013-2014, kdy vrcholila první Si Ťin-pchingova kampaň proti korupci. Dnes však čínští podnikatelé trpí krizí důvěry. Pokud se má vrátit, bude to vyžadovat aktivní podporu vládních úředníků. A pokud by strach úředníkům bránil poskytnout jim i legitimní pomoc, ekonomika zůstane pomalá.

Zvrtnout by se tak mohla i restrukturalizace zadluženého čínského realitního sektoru, pokud by se místní úředníci báli, že pomoc insolventním developerům v čele se ztrátovou Country Garden by je mohla dostat do vězení. Ačkoli Si může sklízet krátkodobé úspěchy tím, že odstraní jakékoli problémy s jeho vládou, mohl by zaplatit vysokou cenu za vleklou ekonomickou stagnaci. Vzhledem k tomu, že čínská ekonomika naléhavě potřebuje oživení, měl by Si Ťin-pching osvobodit své úředníky a ne je nechat žít v neustálém strachu, že jim někdo zaklepe na dveře, uzavřel Bloomberg.