Češi si stěžují na inflaci. V Turecku je pětkrát vyšší

Míra inflace v Turecku se v říjnu znovu zvýšila, v meziročním srovnání se dostala na 85,5 procenta ze zářijové hodnoty 83,5 procenta. Oznámil to turecký statistický úřad. Ceny se v Turecku prudce zvyšují už asi rok, před dvěma lety byla míra inflace nad 11 procenty. Nyní je na dalším maximu za 24 let.

Reklama

Pro srovnání - meziroční míra inflace v České republice činila v září 18 procent. V meziměsíčním srovnání se ceny v Turecku zvýšily o 3,5 procenta.

Tempo růstu cen ukazují především ceny výrobců. Ty se v říjnu meziročně zvýšily o 157,7 procenta. Výrobní ceny se pak s časovým posunem promítají do cen pro koncové zákazníky.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za červen a červenec dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku byla v září nejvyšší od prosince 1993. Na Slovensku je nejvýše od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu nejvyšší za posledních 70 let, v eurozóně od zavedení eura v roce 1999. Turecká inflace dokonce v říjnu dosáhla 24letého maxima ve výši 85,5 procenta. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

V Turecku se na vysoké míře inflace podílí více faktorů. Stojí za ní už delší dobu slabá lira, která zdražuje dovážené zboží. Zásobování komplikují problémy dodavatelských řetězců, částečně kvůli válce na Ukrajině pak stoupají i ceny energií a surovin.

Turecká centrální banka na rozdíl od jiných centrálních bank nebojuje proti vysoké inflaci zvyšováním úrokových sazeb. Základní úrokovou sazbu naopak za poslední rok několikrát snížila.

Fed zvýšil sazby na 15letý rekord. Jak odpoví ČNB? Money Americká centrální banka (Fed) podle očekávání opět zvýšila úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Její základní sazba se tak dostala do rozpětí 3,75 až čtyři procenta, tedy na nejvyšší úroveň za téměř 15 let. Banka nicméně naznačila, že v budoucnosti by mohla úroky zvyšovat méně výrazně. Již zítra bude o sazbách rozhodovat také Česká národní banka. ČTK Přečíst článek