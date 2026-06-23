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newstream.cz Politika Opozice stojí za Pavlem. Spor o summit NATO podle ní způsobil slabý Babiš

Opozice stojí za Pavlem. Spor o summit NATO podle ní způsobil slabý Babiš

Petr Pavel a Andrej Babiš
ČTK
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Opozice se staví za Petra Pavla ve sporu o summit NATO. Kompetenční žalobu označuje za logický krok a viní premiéra Andreje Babiše, že kvůli tlaku koaličních partnerů nechal konflikt s Hradem dojít až k Ústavnímu soudu.

Opoziční politici se postavili za prezidenta Petra Pavla ve sporu o českou delegaci na červencový summit NATO v Ankaře. Podání kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu označují za správný a logický krok. Vinu za vyhrocení sporu dávají vládě a premiérovi Andreji Babišovi, který podle nich ustoupil tlaku Motoristů a SPD.

Kabinet v pondělí potvrdil, že prezident Pavel nebude součástí české delegace. Misi na summit NATO má vést premiér Babiš. Prezident na rozhodnutí vlády reagoval podáním kompetenční žaloby, jak už dříve avizoval.

Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba na rozhodnutí kabinetu doplatí celé Česko. Na síti X uvedl, že stále existuje prostor, aby premiér své rozhodnutí přehodnotil.

Prezident Pavel žene spor s Babišem k Ústavnímu soudu

Politika

Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o jeho účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pavel rozhodnutí vlády vyloučit ho z delegace považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Podle Hradu jde také o omezení ústavních pravomocí hlavy státu.

ČTK

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Ostrá kritika zazněla také od předsedy ODS Martina Kupky. „Kompetenční žaloba je logický krok, ke kterému hlavu státu dovedlo špatné rozhodnutí současné vlády. Je ostudou premiéra, že naši zemi zavedl do situace, kdy se odmítá dohodnout s prezidentem na tak jednoduché věci, jakou je složení delegace na summit NATO,“ uvedl Kupka.

Za ostudu slabého premiéra označil i to, že spor bude Ústavní soud řešit jen dva týdny před aliančním summitem. Babiš je podle Kupky ve vleku Motoristů a poškozuje zájmy země.

Podobně mluví i předseda lidovců Jan Grolich. Podle něj měl být spor vyřešen nejpozději před měsícem. „Za celou tu trapnost kolem a to, že se to řeší na poslední chvíli před summitem NATO u soudu, je zodpovědná vláda a premiér. Divím se, že to dopustí ve chvíli, kdy se přepisuje bezpečnostní situace v Evropě,“ napsal na síti X.

Fiala: Konflikt je zbytečný a hloupý

Expremiér Petr Fiala označil konflikt za zcela zbytečný a hloupý. Podle něj jej rozpoutali Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. „Je mezinárodní ostudou pro Česko, že cestu hlavy státu na summit NATO bude muset řešit Ústavní soud,“ uvedl Fiala.

Poslanec TOP 09 Marek Ženíšek míní, že Babiš měl šanci ukázat, že o jeho rozhodnutích nerozhodují lídři menších koaličních stran. „Neudělal to, protože je slaboch. Výsledkem je, že na summitu NATO možná poprvé nebude ČR zastupovat její vrchní velitel ozbrojených sil, který jet může. Ostuda,“ napsal.

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Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.

Dalibor Martínek

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Prezidentův krok chápe také předseda STAN Vít Rakušan. Podle něj je potřeba, aby bylo jasno v základních principech fungování demokracie. „Byť bych byl samozřejmě raději, kdyby různí ministři a neministři Babišovy vlády dokázali zkrotit svá uražená ega a spor s prezidentem takto nevyhrotili,“ uvedl Rakušan.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil prezidentovo rozhodnutí za věc principu. „Prezidentovi ve výkonu funkce nemá bránit zhrzený Macinka a jím vydíratelný premiér. A je fakt ostudné, že to tato vláda nechala dojít až do této fáze,“ napsal na síti X.

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SpaceX po raketovém IPO padá. Za tři dny smazala téměř 13 bilionů

SpaceX
ČTK
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Akcie SpaceX po rekordním IPO tvrdě couvají. Firma za tři dny smazala přes 600 miliard dolarů, tedy více než 12,7 bilionu korun, a trh začíná řešit její plánované zadlužení kvůli ambicím v umělé inteligenci.

Akcie SpaceX pokračují ve výprodeji. Podle agentury Bloomberg titul klesl třetí den v řadě poté, co společnost vedená Elonem Muskem oznámila první prodej dluhopisů s investičním ratingem. Ten má být součástí rozsáhlého zadlužování, kterým chce firma financovat své ambice v AI.

Smazáno přes 600 miliard dolarů

V pondělí akcie SpaceX odepsaly 16 procent a uzavřely na 154,60 dolaru, tedy zhruba 3281 korunách. To byla nejnižší hodnota od prvního obchodního dne firmy na burze. Za tři dny titul ztratil 23 procent a smazal více než 600 miliard dolarů, tedy přes 12,7 bilionu korun, tržní hodnoty. Kapitalizace SpaceX se nyní drží těsně nad dvěma biliony dolarů, v přepočtu zhruba 42,4 bilionu korun.

„Prodejci mají znovu navrch. Každý na světě, kdo to chtěl koupit, už to koupil,“ uvedl Michael O’Rourke, hlavní tržní stratég společnosti JonesTrading.

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Volatilita provází SpaceX od prvních dnů obchodování po rekordním IPO za 75 miliard dolarů, tedy přibližně 1,59 bilionu korun. Podle Bloombergu šlo o typický vývoj u nových burzovních titulů s nízkým objemem volně obchodovaných akcií a vysokým zájmem drobných investorů. První den bylo k obchodování dostupných jen 4,2 procenta všech akcií.

I po pondělním propadu ale SpaceX zůstává šestou největší společností světa. Její akcie jsou stále asi 15 procent nad upisovací cenou 135 dolarů, tedy zhruba 2865 korun.

SpaceX · NASDAQ: SPCX

SpaceX

Akcie v tomto týdnu

Akcie SpaceX po silné post-IPO rally výrazně oslabily. I po aktuálním výprodeji ale zůstávají nad upisovací cenou 135 dolarů za akcii.

Aktuálně $154,60 23. 6. 2026 · 08:40 UTC
Vývoj od začátku obchodování do teď
IPO → prudká rally → následný výprodej
Od IPO +14,5 %
$202 $170 $135 IPO vrchol po debutu teď $135 ~$202 $154,60
IPO cena $135 upisovací cena při vstupu na burzu
Za 3 dny −23 % pokles po výrazné rally
Tržní hodnota −$600 mld. smazáno během výprodeje
Co ukazuje křivka

Křivka zachycuje celý dosavadní příběh akcie: start na IPO ceně 135 dolarů, prudký růst po debutu až zhruba k 202 dolarům a následný pokles na aktuálních 154,60 dolaru. I přes výprodej je titul stále asi 14,5 % nad upisovací cenou.

Zdroj: tržní datový feed, Bloomberg, Reuters. Křivka je zjednodušená vizualizace vývoje od IPO po aktuální kotaci a neslouží jako investiční doporučení.

Konglomerát zaměřený na vesmírný byznys, satelity a umělou inteligenci se podle Bloombergu snaží z první emise dluhopisů získat nejméně 20 miliard dolarů, tedy zhruba 424,4 miliardy korun. Firma zároveň oznámila mnohamiliardovou dohodu o poskytování výpočetních kapacit startupu Reflection AI.

Investoři SpaceX sledují také v širším kontextu závodu o umělou inteligenci. Po únorové akvizici Muskovy xAI se z firmy stal jeden z klíčových ukazatelů nálady na trhu před možnými IPO konkurentů Anthropic a OpenAI. Obě společnosti chtějí vstoupit na burzu už letos a jejich očekávané valuace se mají pohybovat kolem jednoho bilionu dolarů, tedy zhruba 21,2 bilionu korun.

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Retailový zájem o SpaceX byl podle Vanda Research nejsilnější ze všech IPO v nedávné historii. Drobní investoři během prvních pěti seancí nakoupili akcie za 405 milionů dolarů, tedy asi 8,6 miliardy korun. Minulý týden podle dat nakoupili více akcií SpaceX než všech titulů ze skupiny Magnificent Seven dohromady. 

První analytické pokrytí akcií SpaceX přišlo od KeyBanc Capital Markets s doporučením „sector weight“, tedy zhruba neutrálním hodnocením. Analytici vedení Michaelem Leshockem uvedli, že SpaceX má zůstat lídrem v kosmických startech a souvisejících oblastech, velká část dlouhodobé hodnoty je ale podle nich už v ceně akcií započtena.

SpaceX podle nich dál nabízí významné možnosti disruptivního růstu. Současné ocenění už je ale podle KeyBanc odráží a poměr rizika a výnosu působí vyváženě.

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Budějovická bude vypadat jinak. DBK zůstane, u metra se prověřuje i „mrakodrap“

Jak bude vypadat Budějovická?
Penta Residential, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Okolí metra Budějovická čeká velká proměna. Mezinárodní soutěž Nová Budějárna má z dnešního nepřehledného „bazénu“ vytvořit nové centrum Prahy 4 s bydlením, službami, zelení a veřejným prostorem. Obchodní dům DBK má zůstat součástí lokality, ve hře je ale i „mrakodrap“.

Budějovická se může v příštích letech výrazně proměnit. Společnosti Penta Real Estate a DBK Praha ve spolupráci s hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 4 vyhlásily mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž Nová Budějárna. Jejím cílem je najít budoucí podobu území o rozloze zhruba 40 tisíc metrů čtverečních mezi ulicemi Budějovická, Olbrachtova, Poláčkova a Antala Staška.

Dnes jde o jedno z nejdůležitějších míst jižní části Prahy. Je tu stanice metra C, obchodní centrum DBK, kancelářské budovy, autobusové vazby, pěší pohyb i silná automobilová doprava. Přesto lokalita dlouhodobě trpí tím, že se v ní špatně orientuje a chybí jí srozumitelné centrum. Symbolem tohoto stavu je takzvaný „bazén“, snížený prostor u metra Budějovická, který lidé využívají spíš jako průchod než jako náměstí.

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Petra Nehasilová

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Bydlení, služby, zeleň i výškové budovy

Zadání soutěže počítá s tím, že v území vznikne živější městská struktura. Přibýt má především bydlení, služby, obchody, lepší veřejné prostory a více zeleně. Důležitou součástí bude také řešení pěší prostupnosti, dopravy a mikroklimatu.

Budějovická zároveň patří k lokalitám, kde Praha připouští prověřování výškových budov. To z ní dělá jedno z citlivějších rozvojových území města. Nejde jen o to, kolik metrů čtverečních se zde postaví, ale jak se nová zástavba zapíše do panoramatu Prahy, jak naváže na DBK a jak bude fungovat parter u metra.

Maria Gaľ Tkáčová

Urbanistka ze slavného studia Gehl: Praha má obrovskou kvalitu života. Teď ji musí promítnout i do nových čtvrtí

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Praha má řeku, kopce, výbornou veřejnou dopravu i živou kulturu ulic. Přesto se v ní podle Marii Gaľ Tkáčové z dánského studia Gehl Architects pořád vede zásadní otázka: plánujeme město podle mapy, nebo podle toho, jak v něm lidé skutečně žijí? „Nejdřív pozorujeme a sbíráme data. Až potom začínáme skicovat,“ říká.

Petra Nehasilová

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„Budějovická je jedním z nejvýznamnějších center jižní části Prahy a zároveň místem s mimořádným rozvojovým potenciálem. Patří navíc k několika málo lokalitám v Praze, kde je možné prověřovat výškové budovy,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Podle šéfa Penta Real Estate Davida Musila je Budějovická dnes za svým potenciálem. Cílem podle něj není postavit pouze nové bydlení, ale zpřehlednit veřejný prostor a dopravu v okolí metra. Penta zároveň připouští, že by právě zde ráda prověřila i výškovou budovu, například na místě bývalé centrály České spořitelny v Olbrachtově ulici.

DBK má zůstat součástí nové Budějovické

Důležitou součástí zadání je zachování obchodního domu DBK. Ten je s Budějovickou spojený víc než čtyři dekády a patří k nejvýraznějším architektonickým stopám druhé poloviny 20. století v Praze 4. Dům bytové kultury navrhla architektka Věra Machoninová. První návrhy vznikaly už na konci 60. let, samotná výstavba začala v roce 1972 a obchodní dům byl otevřen v roce 1981. Budova je charakteristická masivní hmotou, výrazným pláštěm z předrezavělé oceli a členitým vnitřním prostorem s eskalátory a posunutými podlažími.

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„Důležitou součástí zadání je zachování obchodního domu DBK, který je již více než čtyřicet let přirozeným centrem Budějovické a významnou součástí identity tohoto místa,“ říká Jan Tlačbaba, předseda dozorčí rady DBK Praha.

Osm ateliérů, osm pohledů na město

Do soutěže bylo pozváno osm architektonických týmů, tři české a pět zahraničních. České prostředí zastupují A8000, UNIT architekti a Pavel Hnilička Architects+Planners. Všechny tři kanceláře mají zkušenosti s většími městskými projekty, urbanismem a prací s veřejným prostorem. A8000 patří k zavedeným tuzemským ateliérům s širokým záběrem od architektury po strategické plánování, UNIT architekti jsou silní v urbanismu a územním rozvoji a ateliér Pavla Hniličky dlouhodobě řeší vztah mezi zahušťováním města, regulací výstavby a kvalitou veřejného prostoru.

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Architekt a urbanista Pavel Hnilička se spolu se s týmem podepsal pod podobu hned několika městských čtvrtí. Mimo jiné je autorem urbanismu Vítězného náměstí v Praze 6. „Zdravé město má hustotu zhruba 100 obyvatel na hektar. Takové město je udržitelné a nemusí ani růst do výšky,“ myslí si architekt.

Petra Nehasilová

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Zahraniční týmy přinášejí zkušenosti z velkých evropských transformací. Dánské COBE je známé rozvojem kodaňské čtvrti Nordhavn, ADEPT pracuje s dopravními uzly, veřejným prostorem a udržitelným městem, GINA Barcelona Architects navazuje na barcelonskou tradici práce s urbanismem a krajinou. Francouzské studio Hamonic + Masson & Associés má zkušenosti s bydlením, výškovou zástavbou a smíšenými městskými projekty, britské Howells zase s proměnou brownfieldů, například londýnským London City Island. Výběr týmů tak naznačuje, že Budějovická se nebude řešit jen jako soubor jednotlivých domů, ale jako nové městské centrum s dopravou, zelení, službami a veřejným prostorem.

Výsledek má být známý na konci roku

Soutěž proběhne formou dvoufázového soutěžního workshopu. První koncepty mají týmy odevzdat na konci léta. Do druhé fáze postoupí čtyři návrhy, které budou dále rozpracovány. Vítězný návrh má být známý na konci roku 2026. Do přípravy soutěže se zapojila také veřejnost. Obyvatelé okolí mohli předat podněty k dopravě, bezpečnosti, zeleni, veřejným prostorům i občanské vybavenosti. Tyto poznatky dostaly soutěžní týmy jako součást zadání. Začátek stavby se předpokládá v roce 2029.

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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