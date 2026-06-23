Opozice stojí za Pavlem. Spor o summit NATO podle ní způsobil slabý Babiš
Opozice se staví za Petra Pavla ve sporu o summit NATO. Kompetenční žalobu označuje za logický krok a viní premiéra Andreje Babiše, že kvůli tlaku koaličních partnerů nechal konflikt s Hradem dojít až k Ústavnímu soudu.
Opoziční politici se postavili za prezidenta Petra Pavla ve sporu o českou delegaci na červencový summit NATO v Ankaře. Podání kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu označují za správný a logický krok. Vinu za vyhrocení sporu dávají vládě a premiérovi Andreji Babišovi, který podle nich ustoupil tlaku Motoristů a SPD.
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Kabinet v pondělí potvrdil, že prezident Pavel nebude součástí české delegace. Misi na summit NATO má vést premiér Babiš. Prezident na rozhodnutí vlády reagoval podáním kompetenční žaloby, jak už dříve avizoval.
Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba na rozhodnutí kabinetu doplatí celé Česko. Na síti X uvedl, že stále existuje prostor, aby premiér své rozhodnutí přehodnotil.
Prezident má naši plnou podporu! Vláda v čele s Babišem a Macinkou postupuje naprosto bezprecedentně a nesmyslně. Doplatí na to celé Česko. Je proto dobře, že o celé věci rozhodne Ústavní soud.— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 23, 2026
Pořád je ještě čas aby pan Babiš své rozhodnutí přehodnotil.
Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o jeho účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pavel rozhodnutí vlády vyloučit ho z delegace považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Podle Hradu jde také o omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
Prezident Pavel žene spor s Babišem k Ústavnímu soudu
Politika
Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o jeho účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pavel rozhodnutí vlády vyloučit ho z delegace považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Podle Hradu jde také o omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
Ostrá kritika zazněla také od předsedy ODS Martina Kupky. „Kompetenční žaloba je logický krok, ke kterému hlavu státu dovedlo špatné rozhodnutí současné vlády. Je ostudou premiéra, že naši zemi zavedl do situace, kdy se odmítá dohodnout s prezidentem na tak jednoduché věci, jakou je složení delegace na summit NATO,“ uvedl Kupka.
Za ostudu slabého premiéra označil i to, že spor bude Ústavní soud řešit jen dva týdny před aliančním summitem. Babiš je podle Kupky ve vleku Motoristů a poškozuje zájmy země.
Podobně mluví i předseda lidovců Jan Grolich. Podle něj měl být spor vyřešen nejpozději před měsícem. „Za celou tu trapnost kolem a to, že se to řeší na poslední chvíli před summitem NATO u soudu, je zodpovědná vláda a premiér. Divím se, že to dopustí ve chvíli, kdy se přepisuje bezpečnostní situace v Evropě,“ napsal na síti X.
Kompetenční žaloba je chyba vlády. Normální by bylo tenhle spor vyřešit nejpozději před měsícem. Za celou tu trapnost kolem a to, že se to řeší na poslední chvíli před summitem NATO u soudu je zodpovědná vláda a premiér.— Jan Grolich (@JanGrolich) June 23, 2026
Divím se, že to dopustí ve chvíli, kdy se přepisuje…
Fiala: Konflikt je zbytečný a hloupý
Expremiér Petr Fiala označil konflikt za zcela zbytečný a hloupý. Podle něj jej rozpoutali Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. „Je mezinárodní ostudou pro Česko, že cestu hlavy státu na summit NATO bude muset řešit Ústavní soud,“ uvedl Fiala.
Konflikt, který rozpoutali Andrej Babiš a Petr Macinka s prezidentem, je zcela zbytečný a hloupý. Je mezinárodní ostudou pro Česko, že cestu hlavy státu na summit NATO bude muset řešit Ústavní soud.— Petr Fiala (@P_Fiala) June 23, 2026
Poslanec TOP 09 Marek Ženíšek míní, že Babiš měl šanci ukázat, že o jeho rozhodnutích nerozhodují lídři menších koaličních stran. „Neudělal to, protože je slaboch. Výsledkem je, že na summitu NATO možná poprvé nebude ČR zastupovat její vrchní velitel ozbrojených sil, který jet může. Ostuda,“ napsal.
Premiér měl šanci ukázat, že za jeho rozhodnutími nestojí Okamura, Macinka ani Turek. Neudělal to, protože je slaboch.— Marek Ženíšek (@zenisek_m) June 23, 2026
Výsledkem je, že na summitu NATO možná poprvé nebude ČR zastupovat její vrchní velitel ozbrojených sil, který jet může. Ostuda.
Kompetenční žalobu podporuji.
Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.
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Názory
Měsíce natahovaný spor o to, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, je u konce. Vláda prezidenta Pavla nepustila do delegace. Prezident ještě může spor protahovat pomocí kompetenční žaloby u Ústavního soudu, patrně však nikam nepoletí. Paradoxně, nejde o spor prezidenta a premiéra. Šlo o mocenský boj uvnitř vlády.
Prezidentův krok chápe také předseda STAN Vít Rakušan. Podle něj je potřeba, aby bylo jasno v základních principech fungování demokracie. „Byť bych byl samozřejmě raději, kdyby různí ministři a neministři Babišovy vlády dokázali zkrotit svá uražená ega a spor s prezidentem takto nevyhrotili,“ uvedl Rakušan.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil prezidentovo rozhodnutí za věc principu. „Prezidentovi ve výkonu funkce nemá bránit zhrzený Macinka a jím vydíratelný premiér. A je fakt ostudné, že to tato vláda nechala dojít až do této fáze,“ napsal na síti X.
Správný krok, tohle je věc principu. Prezidentovi ve výkonu funkce nemá bránit zhrzený Macinka a jím vydíratelný premiér.— Matěj Ondřej Havel (@m_o_havel) June 23, 2026
A je fakt ostudné, že to tato vláda nechala dojít až do této fáze. Tohle je Vaše vizitka, @AndrejBabis. pic.twitter.com/0iHgcswHuD