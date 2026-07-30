Pád SpaceX na burze zatím kopíruje Facebook. Čas na ředění ale ještě nepřišel
Akcie vesmírné společnosti SpaceX od prvního dne obchodování ztratily již téměř třetinu hodnoty a hrozí, že se podívají pod psychologickou hranici 100 dolarů. Přitom na vrcholu jejich cena vystřelila až nad 200 dolarů a chvíli byl SpaceX hodnotnější než Amazon i Microsoft. Nejočekávanější IPO dekády tak zatím vzbuzuje rozpaky. A může být i hůř.
Jestli se v posledních letech na akciových trzích někde zásadně projevil efekt FOMO, bylo to rozhodně při vstupu na burzu společnosti SpaceX Elona Muska a v následujících dnech. Očekávalo se, že valuace firmy bude rekordní, stejně tak i balík nového kapitálu, který firma uvolněním akcií získá. To všechno se stalo a SpaceX zaznamenal největší burzovní start historie.
Poptávka byla tak vysoká, že i v dalších dnech akcie rapidně rostla a přidávala deset až patnáct procent každý den. Řečí čísel to je jednoduché: ačkoli IPO cena akcie činila 135 dolarů, již při otevření burz cena vyskočila na 150 dolarů, první den pak akcie zavřela na 161 dolarech, což představovalo růst o 19 procent.
Vrchol akcie zaznamenala 16. června, tedy třetí obchodní den s akcií, kdy se její cena přehoupla nad 200 dolarů, čímž hodnota společnosti předehnala globální kolosy, jako byl Amazon či Microsoft. Následně se ale spustila vlna výprodejů a akcie zamířila dolů. Aktuálně se prodává na úrovni 112 dolarů, což oproti prvnímu obchodnímu dni představuje propad o 30 procent.
Elon Musk přišel o bilionářskou metu rychleji, než ji získal. Pokles akcií SpaceX srazil hodnotu jeho majetku pod 800 miliard dolarů, tedy zhruba 16,9 bilionu korun. Přesto zůstává s obrovským náskokem nejbohatším člověkem planety – druhý Larry Page má podle Bloombergu majetek za 297 miliard dolarů.
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Elon Musk přišel o bilionářskou metu rychleji, než ji získal. Pokles akcií SpaceX srazil hodnotu jeho majetku pod 800 miliard dolarů, tedy zhruba 16,9 bilionu korun. Přesto zůstává s obrovským náskokem nejbohatším člověkem planety – druhý Larry Page má podle Bloombergu majetek za 297 miliard dolarů.
Když opadl FOMO efekt
Co se stalo? Opadl efekt FOMO, který byl vyvolaný dílem očekáváními rekordního IPO, dílem vizemi Elona Muska, který má na kontě již několik mimořádně silných byznysových příběhů (Paypal, Tesla). Burzovní hantýrkou řečeno investoři „kupovali story“ a příliš nevnímali řadu problematických zpráv, které skeptiky utvrzovaly v tom, že v případě SpaceX jde o přehnaná očekávání a valuace neodpovídající fundamentům.
K takovým informacím patřily například problematické kontrolní mechanismy ve firmě, v níž běžní akcionáři mají mimořádně omezen hlasovací vliv. Důvodem je vysoký podíl, který v hlasovacích právech drží Elon Musk. Další komplikaci představují extrémně vysoké náklady, které SpaceX potřebuje pro realizaci vesmírných plánů. A konečně pár týdnů po IPO firma oznámila svou historicky první emisi dluhopisů. Ta potvrzuje mimořádně vysokou kapitálovou náročnost firmy, byť sama o sobě nemusí být důkazem akutního nedostatku hotovosti, protože podstatná část peněz měla refinancovat existující překlenovací úvěr.
Výsledkem je propad akcií o zmíněných 30 procent. Navíc propad akcií je v podstatě kontinuální od konce června.
Akcie SpaceX mají podle největšího optimisty na Wall Street potenciál vzrůst o více než 400 procent. Analytik Brian Gesuale ze společnosti Raymond James stanovil cílovou cenu na 800 dolarů, tedy zhruba 17 tisíc korun. Tržní hodnota firmy by se tím vyšplhala na 10,5 bilionu dolarů, v přepočtu více než 223 bilionů korun. Hlavním motorem růstu přitom nemají být rakety ani Starlink, ale umělá inteligence.
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Akcie SpaceX mají podle největšího optimisty na Wall Street potenciál vzrůst o více než 400 procent. Analytik Brian Gesuale ze společnosti Raymond James stanovil cílovou cenu na 800 dolarů, tedy zhruba 17 tisíc korun. Tržní hodnota firmy by se tím vyšplhala na 10,5 bilionu dolarů, v přepočtu více než 223 bilionů korun. Hlavním motorem růstu přitom nemají být rakety ani Starlink, ale umělá inteligence.
Propad Facebooku a jeho růst mezi legendy
I tak by byla chyba akcie SpaceX zatracovat. Ostatně příběhy hned několika dnes proslulých akcií měly po velkolepém IPO podobný průběh. Stojí za to připomenout burzovní start Facebooku (dnes Meta Platforms), který před 14 lety nabídl v podstatě podobně velkolepou show před, při i po IPO.
I Facebook ve své době byl nejočekávanějším IPO vůbec a také u této akcie se stalo, že krátce po IPO cena cenných papírů zkolabovala a čtyři měsíce po burzovní premiéře se akcie propadly o více než 50 procent. Trvalo déle než rok, než se akcie vrátila na úroveň IPO. A dnes patří Facebook mezi nejhodnotnější firmy světa s akcií, která se obchoduje mezi kolem 580 dolary.
Propad ceny akcií v řádu měsíců po IPO prožily i další slavné firmy, jako jsou Coinbase, Snap, Robinhood nebo Uber.
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Inspiruje se Musk Zuckerbergem?
Právě příběh Facebooku přitom může naznačit i další scénář akcií SpaceX. Tehdy se totiž na pádu akcií zásadně podepsaly tři faktory. Prvním byly technické problémy burzy Nasdaq, které nyní hrát roli již nebudou. Ale další dva vlivy se mohou opakovat. Investoři v roce 2012 po opadnutí FOMO efektu masivně přestali důvěřovat schopnosti Facebooku generovat dostatečné tržby a zisky. Mark Zuckerberg na to zareagoval a tehdy stále ještě skutečně sociální síť Facebook proměnil na jeden ze dvou největších mediálních domů světa, do něhož plynou desítky procent globálních reklamních rozpočtů (druhým hegemonem je Google).
Je otázka, jestli Elon Musk bude chtít jít touto cestou, a možnou odpověď nabízí jeho přístup k akcionářům Tesly. Těm Musk v jednu chvíli naznačoval, že Tesla možná nikdy zisků nedosáhne, ale je důležité být součástí změny.
Tesla se do zisku nakonec dostala, a to do poměrně velkého. A akcionáři byli spokojení. U Space X ale rychlá monetizace vesmírných inovací bude mnohem složitější, nicméně znovu platí, že Muskovy vize i v součinnosti s americkou vládou mohou potenciálně vynést ohromné zisky. Navíc provozovatel satelitního internetu Starlink, který je součástí SpaceX, je profitabilní.
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Kdy prodá Elon Musk část akcií?
Třetí vliv, který se na ceně akcií Facebooku projevil zejména na přelomu srpna a září 2012, pak byl konec takzvaného lock-upu, tedy lhůty, po kterou držitelé původních akcií nesměli své podíly prodat. Po uplynutí této lhůty se na trh dostane větší balík akcií, což vždy ovlivní cenu. U Facebooku krátce na to akcie dosáhly historického dna (4. září 2012 na úrovni 17,55).
A právě tento faktor může zásadně promlouvat do rozhodování stávajících držitelů akcií SpaceX, zdali je už čas začít ředit. Stávající akcionáři budou moci své podíly prodávat postupně. Prvním důležitý okamžik nastane dva dny po oznámení kvartálních výsledků společnosti. Tehdy bude moci první skupina dlouholetých podílníků začít obchodovat se svými akciemi. Po výsledcích se může automaticky uvolnit až 20 procent uzamčených akcií. Dalších deset procent by bylo možné prodat jen při splnění cenové podmínky, která nyní nevypadá realisticky (cena by musela být 30 procent nad IPO). V dalších měsících se budou uvolňovat další menší části akcií, výrazně větší balík se uvolní na podzim po oznámení výsledků za třetí kvartál.
Samotný Elon Musk, hlavní akcionář, pak své podíly může začít prodávat až po roce od IPO, tedy po 12. červnu příštího roku. Od března do srpna 2027 budou moci postupně prodávat také velcí zejména venture-kapitáloví investoři.
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