Postavili ji Švédové, reprezentovat měla socialistický luxus. Teď budou Kotvu rekonstruovat. Dopadne lépe než Máj?

Symbolicky na den padesátého výročí začne rekonstrukce obchodního domu Kotva. V části budovy budou kanceláře.

Měla své odpůrce, ale i zastánce. Faktem je, že obchodní dům Kotva, dnes už kulturní památka, patří k těm nejpovedenějším stavbám 70. let. Manželé Machoninovi dokázali „vměstnat“ dvaadvacet tisíc metrů čtverečních, Kotva byla největším obchodním domem v Československu a pátým největším v Evropě, na nepravidelnou parcelu a popasovat se s okolní zástavbou. Využili k tomu šestiúhelníkový půdorys.

Kotva, výkladní skříň československého socialismu, se prvním zákazníkům otevřela 10. února 1975. Slavnostní okamžik si nedali kromě davu lidí ujít ani tehdejší mocní, stuhu přestřihl šéf pražské organizace KSČ Antonín Kapek, kterému pomáhal ministr obchodu. Autoři nicméně na otevření chyběli, v roce 1975 už byli v nemilosti režimu.

Stavební práce prováděla švédská firma Siab, která stavěla i obchodní dům Máj.

Kotva se otevře v roce 2027

A zatímco v dobách své největší slávy ji denně navštívilo 75 tisíc tisíc zákazníků, její novodobá historie je méně veselejší. Kotva se v poslední době potýkala s konkurencí modernějších obchodních center. Její fungování navíc komplikovaly i soudní tahanice. V březnu 2005 Kotvu koupila irská společnost Markland, která ji začala renovovat, plány ale narušila hospodářská krize. V roce 2016 se majitelem stala Pražská správa nemovitostí (PSN) miliardáře Václava Skaly, od které ji v roce 2020 koupila společnost Generali Real Estate, která chráněný objekt začne rekonstruovat. Na návrhu obnovy se podílely i Věra Machoninová s dcerou Pavlou Kordovskou. Kotva je zavřená od loňského 1. února.

„Kotva nebyla jen obchodním domem, ale také příkladem odvážné a inovativní architektury. Naším cílem je vrátit tomuto prostoru jeho funkčnost a zároveň zachovat jeho estetickou hodnotu a historický odkaz,“ řekla šéfka projektového managementu pro střední a východní Evropu v Generali Real Estate Jana Vrábelová.

Součástí projektu je obnova okolí budovy. Vrábelová dodala, že kompletní schvalovací proces, včetně souhlasných stanovisek od orgánů státní správy, skončil loni v červenci. Na vypracování projektové dokumentace k revitalizaci spolupracovali kromě původních tvůrců návrhu také odbor památkové péče pražského magistrátu a Národní památkový ústav.

Rekonstrukce by podle Generali měla modernizovat interiéry a rozšířit využití objektu, který by podle návrhu měl mít šest pater obchodů a služeb a dvě patra kanceláří. Oprava počítá s výměnou pláště fasády tak, aby se zachovaly původní tvary budovy, včetně ikonických brutalistních betonových komunikačních věží a šestiúhelných struktur. Právě šestiúhelníkový plástvovitý rastr inspirovaný architektonickým strukturalismem je pro Kotvu typický.

Hotovo by mělo být v posledním čtvrtletí roku 2027.

