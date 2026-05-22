Nejkomplikovanější stavba Penty. Dospiva ukázal projekt, který vzniká těsně nad tunely

Penta a PSN zahájily výstavbu na Vinohradech.
Petra Nehasilová

Jedna z nejsledovanějších pražských parcel vstupuje do nové fáze. Penta a PSN zahájily stavbu Vinohradské 8, která má zacelit místo po Transgasu. Marek Dospiva mluví o technicky nejnáročnějším projektu Penty a o stavbě, kde se pracuje jen 75 centimetrů od železničních tunelů.

Na pražských Vinohradech se začíná psát další kapitola jednoho z nejcitlivějších developerských příběhů posledních let. Společnosti Penta Real Estate a PSN slavnostně zahájily výstavbu projektu Vinohradská 8, který vzniká na místě někdejšího Transgasu.

Nejde o běžný luxusní development. Parcela leží v mimořádně exponovaném místě, a to na začátku Vinohradské ulice, pár kroků od Václavského náměstí, vedle Českého rozhlasu a nad vinohradskými železničními tunely. Právě technická náročnost byla podle spoluzakladatele Penty Marka Dospivy jedním z důvodů, proč se do projektu spojili dva silní hráči.

„Výjimečný je v tom, že je technicky nejnáročnější. A protože to byl poměrně riskantní projekt, rádi jsme se spojili se silným partnerem, abychom si ta výrazná rizika rozdělili a zároveň sdíleli know-how, které nám pomohlo je překonávat,“ řekl Marek Dospiva, majitel skupiny Penta.

Sedmdesát pět centimetrů od tunelů

Technická složitost projektu není podle Dospivy jen developerská rétorika. Stavba vzniká v místě, kde musí projektanti i stavební firmy počítat se železniční infrastrukturou i provozem Českého rozhlasu.

„V některých místech základové desky jsme se dostávali na 75 centimetrů od kleneb vinohradských železničních tunelů. Opravdu to bylo poměrně přesné. S těžkou technikou jsme nesměli způsobit žádný problém,“ uvedl Dospiva.

Další komplikací je přímé sousedství Českého rozhlasu. Stavba musela podle něj splnit přísné podmínky, aby nedošlo k narušení vysílání. „Projekt má určitě jedno nej. Je to nejkomplikovanější věc, kterou teď stavíme,“ dodal Dospiva.

PSN: Zacelujeme díru ve městě

Pro PSN je partnerství s Pentou nejen způsobem, jak rozdělit riziko, ale také příležitostí podílet se na proměně mimořádně viditelného místa. Jednatel PSN Max Skala mluvil při zahájení s nadsázkou, která ale přesně vystihuje složitost celé stavby. „Nás strašně těší partnerství s Pentou, protože až ten parter spadne do tunelu, tak si to můžeme férově podělit,“ řekl Skala.

Za vtipem je podstatná věc. Vinohradská 8 není jen další adresa s prémiovými byty a kancelářemi. Vzniká v místě, které dlouho působilo jako jizva v městské struktuře. Investoři proto projekt popisují hlavně jako pokus o zacelení rozhraní mezi centrem Prahy a Vinohrady. „Myslím, že je skvělé, že tuhle díru ve městě konečně společně zacelíme. Bude tady bydlení, jaké Praha ještě nezažila, podnikání a kanceláře v nejvyšším standardu. Tohle místo i Praha celá si to zaslouží,“ uvedl Skala.

Dospiva označil projekt za „bránu do Vinohrad“ z centra Prahy. Právě proto podle něj investoři nechtěli přijmout první návrh jen jako technicky správné řešení, ale tlačili na architekty, aby projekt dál zlepšovali. „Na tomhle projektu nám záleželo. Společně jsme tlačili na architekta, aby projekt vylepšoval. Některé prvotní návrhy se nám dostatečně nelíbily, až se to ve finále opravdu povedlo,“ řekl Dospiva.

Umění jako součást projektu

Součástí projektu má být také umění. Penta tento přístup vyzkoušela už u jiných městských projektů a podle Dospivy nebylo nutné o něm PSN přesvědčovat. „Byla to příjemná náhoda, protože jsme nemuseli s naším partnerem vůbec vydávat energii na přesvědčování, že je potřeba do developerského projektu přinést umění. Skalovi mají k umění blízko, mají ho rádi,“ řekl Dospiva.

Podle něj už byla zahájena mezinárodní umělecká soutěž na výběr díla pro projekt. „Nebyl žádný problém vytvořit mezinárodní uměleckou soutěž na výběr kvalitního díla i pro tento projekt. Těšíme se na ni. V Masaryčce se to povedlo, takže věřím, že se to povede i tady a zkrášlíme architekturu ještě dobrým kusem umění,“ dodal.

Umění se tak stává součástí širší strategie velkých developerských projektů. Nejde jen o estetický doplněk. Pomáhá vytvořit značku místa, zvýšit jeho hodnotu a zároveň dodat projektu veřejnější rozměr. 

Praha 2 chce zeleň i příspěvek pro školství

Městská část Praha 2 projekt podporuje zejména kvůli tomu, že má podle ní dokončit dlouhodobě nedořešené místo na hraně Vinohrad. Místostarosta Jan Recman ocenil spolupráci s investory i vyjednané benefity pro městskou část.

„Konečně můžeme říct, že toto místo dojde proměny tak, jak si Vinohrady zaslouží. Je to místo s velkou historickou pamětí, historickou hodnotou a atmosférou,“ řekl Recman. Podle něj developer přispěl finanční částkou na oblast školství, konkrétně na rekonstrukci základní školy Smetanka. Vedla se také jednání o nefinančních plněních, například o zeleni a modrozelené infrastruktuře.

„Proběhla jednání o řadě nefinančních věcí, například o začlenění modrozelené infrastruktury. Když si všimnete vizualizací, střechy jsou plné zeleně, jsou zde navržené možnosti pro výsadbu stromů. Jsem rád, že všechny hlavní apely městské části budou v tomto projektu zohledněny,“ uvedl Recman.

Architekt: Chceme vrátit Vinohrady zpátky Vinohradům

Architektonický návrh připravil ateliér Jakub Cigler Architekti. Jan Hofman připomněl, že cesta k aktuální podobě projektu nebyla jednoduchá. „Pro nás je to poměrně dlouhý příběh. Museli jsme dvakrát vyhrát architektonickou soutěž, než jsme dospěli k originálnímu řešení,“ řekl Hofman.

Podle něj se architekti museli vypořádat nejen se složitou parcelou, ale také s pamětí místa. Původní Transgas byl solitérní komplex, který podle Hofmana okolí spíš rozděloval. „Ty solitární objekty původního Transgasu to místo určitým způsobem rozdělovaly. Názor na výstavbu takové individuální architektury v centru Prahy byl rozporuplný,“ řekl Hofman.

Nový projekt má podle něj naopak vycházet z logiky Vinohrad a vracet místu městskou kontinuitu. Za důležité považuje také to, že nejde jen o kancelářský projekt. Poměr mezi kancelářemi a byty je podle něj nastavený ve prospěch bydlení.

Praha má nový plán pro výstavbu. Počítá s prostorem pro 350 tisíc bytů

Reality

Praha zveřejnila finální podobu Metropolitního plánu, který má nahradit územní plán z roku 1999. Dokument určí, kde a v jakém rozsahu se bude ve městě stavět. Podle IPR počítá s prostorem pro 350 tisíc bytů, dopravními stavbami i velkými projekty typu Vltavské filharmonie. Kritici ale varují, že veřejnost i zastupitelé mají na prostudování málo času.

ČTK

Přečíst článek

Kousek Eiffelovy věže má nového majitele. Původní část točitého schodiště z roku 1889 se v Paříži vydražila za téměř 11 milionů korun, trojnásobek odhadované ceny. Kupující tak získal nejen kus oceli a nýtovaného plechu, ale i symbol Paříže, uvedla agentura Reuters.

Konstrukce byla přes 40 let v soukromé sbírce anonymního prodávajícího, napsal web stanice CNN.

Kupující, který byl přítomen v aukční síni, se stal majitelem 14schodové konstrukce z oceli a nýtovaného plechu vysoké 2,75 metru a vážící 1,4 tuny. Schodiště pochází z roku 1889, kdy byla tato památka na Martově poli v západní části Paříže dokončena. Vydražená částka je trojnásobek horní hranice odhadované hodnoty před prodejem, která se pohybovala mezi 120 tisíci až 150 tisíci eury.

„Když si koupíte kousek Eiffelovy věže, kupujete si kousek Paříže spolu se vší fantazií a symbolikou, kterou představuje,“ řekla Sabrina Dollaová, která je ředitelkou pro design ve stylu art deco v aukční síni Artcurial Paris. Právě tam se prodej uskutečnil.

Rozprodaná věž

Před 43 lety bylo celkem 160 metrů schodišť rozebráno na menší části a prodáno. Dnes jsou na jejich místě výtahy, které dopravují návštěvníky mimo jiné na nejvyšší, 276 metrů vysokou vyhlídkovou plošinu. Jedna část se v roce 2008 prodala soukromému kupci ze Spojených států za rekordních 550 tisíc eur. Další, přibližně tři až devítimetrové kusy schodiště, jsou po celém světě. Například u sochy Svobody v New Yorku či v zahradách nadace Joši v japonské prefektuře Jamanaši, případně v soukromých zahraničních sbírkách.

Části Eiffelovy věže si také odnesli sportovci z letních olympijských her konaných mezi 26. červencem a 11. srpnem 2024 v Paříži. Uprostřed každé zlaté, stříbrné a bronzové medaile byl zapracován kovový plíšek ve tvaru šestiúhelníku, jenž pochází z dřívějších rekonstrukcí památky.

Konstrukce 330 metrů vysoké památky trvala dva roky, dva měsíce a čtyři dny a byla dokončena 31. března 1889. Od svého vzniku do roku 1930 byla nejvyšší stavbou světa. Jejím autorem je francouzský inženýr Gustav Eiffel (1832-1923).

Stavebnictví může zdražení ropy doběhnout až se zpožděním, říká developer

Igor Bubeník
Corwin, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Napětí na Blízkém východě se už začíná promítat do cen některých materiálů navázaných na ropu. Ve stavebnictví se ale podobné dopady často projevují se zpožděním. Podle developera Corwin, který je dlouhodobě aktivní v Bratislavě a Ljubljani a nedávno vstoupil na pražský trh s projektem Dvory Vysočany, může výraznější růst cen přijít až na přelomu let 2026 a 2027. Za dlouhodobě největší problém českého trhu však firma označuje pomalé povolování staveb.

Začínáte už ve svých projektech pociťovat dopady napětí na Blízkém východě, zejména prostřednictvím cen ropy, dopravy nebo stavebních materiálů?

Začínáme to pociťovat u některých materiálů, které jsou přímo navázané na ropu. U nich může docházet k okamžitým výpadkům dodávek nebo nárůstu cen. Stavebnictví je však navazujícím odvětvím mnoha oborů, které ropu využívají, a růst cen se zde často projevuje se zpožděním. K výraznějšímu cenovému posunu proto může dojít až na přelomu let 2026 a 2027.

Které vstupy jsou pro vás v tuto chvíli nejcitlivější? Izolace, plasty, asfalt, ocel, doprava, energie, nebo spíše celková nejistota na trhu?

Pokud se bavíme o všech externích faktorech, tím nejdůležitějším je délka povolovacího řízení. V Praze byla výstavba dlouhodobě brzděna pomalým schvalováním stavebních povolení, což vedlo ke vzniku velkého bytového dluhu. Ačkoli se nyní věci začínají měnit k lepšímu, dlouhodobé zabrzdění výstavby způsobilo, že na trhu je momentálně nedostatek dodavatelů a ceny jsou vysoké. Je to klasický příklad toho, že špatná politika ve stavebnictví má dopady na roky až desetiletí.

Promítá se aktuální situace už do výběrových řízení? Jsou stavební firmy a subdodavatelé ochotni dávat pevné ceny, nebo se zkracuje platnost nabídek?

U některých dodavatelů určitě panují obavy z fixace cen. Máme dlouhodobě nastavené dodavatelské vztahy a část rizik se snažíme řídit dopředu. I tak ale platí, že u některých položek je tlak na ceny výrazný.

Počítáte u nových projektů s vyššími rezervami v rozpočtech kvůli geopolitickým rizikům a možné volatilitě cen?

Do budoucna bude určitě třeba počítat s růstem cen. I proto je klíčové urychlit povolovací proces, aby se z trhu odstranila nejistota a lidé se dostali k lepším cenám. Volatilita a nejistota na slovenském i českém trhu byly v posledních desetiletích spojeny právě s dlouhým schvalovacím procesem. Pokud dnes koupím pozemek a nevím, zda budu stavět za dva, pět nebo deset let, jen velmi těžko mohu plánovat rozpočet.

Dá se už dnes odhadnout, o kolik by současná situace mohla výstavbu prodražit, nebo je podle vás na podobné vyčíslení ještě příliš brzy?

Na podobné vyčíslení je ještě příliš brzy. Nevíme, kdy a jak současné konflikty skončí, případně zda nepřibudou další. Můžeme však očekávat, že ceny se budou meziročně zvyšovat klidně i o deset a více procent.

Budou případné vyšší náklady nést developeři ve svých maržích, nebo se nevyhnutelně promítnou do konečných cen bytů?

Development je odvětví s poměrně nízkými maržemi, často pouze na úrovni rozumného řízení rizik. To znamená, že developer má velmi omezený prostor, do jaké míry dokáže absorbovat růst cen stavebních materiálů. V posledních letech některé položky podražily o desítky procent. Pokud by developeři nezdražovali, znamenalo by to, že výstavba bude ztrátová, což není udržitelné.

Změnila zkušenost z covidu a války na Ukrajině způsob, jakým Corwin přistupuje k rizikům v dodavatelských řetězcích, nacenění staveb a plánování projektů?

Na Slovensku a ve Slovinsku došlo v období po covidu k situaci, kdy mnoho menších developerů zkrachovalo, protože nedokázali pokrýt skokový nárůst cen. Větší a kapitálově silnější firmy mají v takových situacích obvykle větší prostor rizika řídit, například díky delším vztahům s dodavateli nebo vlastnímu řízení staveb. V tomto období jsme měli rozestavěné projekty na Slovensku s 290 byty, 236 byty v Slovinsku a zároveň připravovali největší kancelářský development ve Slovinsku s 36 tisíci metry čtverečními plochy. Díky tomu, že již máme vybudované dodavatelské řetězce a zároveň jsme sami sobě generálním dodavatelem stavby, jsme byli schopni udržet ceny na úrovni, která zabránila přenesení nákladů na zákazníka nebo zpoždění stavby. Zkušenost z posledních let nám spíše potvrdila, že je důležité mít pod kontrolou dodavatelské vztahy, harmonogram i nacenění projektů co nejdříve. Zkušenosti z různých trhů se snažíme promítat do přípravy dalších projektů.

Kde je podle vás hranice, za kterou už kupující další zdražování nových bytů neunesou? Rozhodnou o tom spíše ceny samotné, nebo dostupnost hypoték?

Koupě bydlení je základní potřeba. Je to emocionální otázka a nepatří mezi věci, které se dají snadno odložit. Většinou proto rozhoduje, zda má klient schopnost daný byt financovat. Růst hypotečních sazeb nebo cena bytu, na kterou už nemůže získat hypotéku, jsou vždy rozhodujícím faktorem. Nakonec člověk potřebuje bydlet a najde způsob, jak získat finance, pokud to bude v jeho silách, i když se mu cena bude zdát vysoká. Skutečný problém může nastat, pokud se nezrychlí schvalování, nezracionalizují se normy a náklady budou dále růst. V takové situaci nebudeme moci ceny snižovat a na trhu zůstane jen velmi málo lidí, kteří si budou moci koupi bytu vůbec dovolit.

Igor Bubeník

Působí ve společnosti Corwin SK jako Head of Business Strategy. V minulosti se ve firmě věnoval také oblasti ESG a komunikace; veřejně vystupoval mimo jiné k tématům udržitelné architektury, městského developmentu a dopadů povolovacích procesů na bytovou výstavbu. Corwin se zaměřuje na rezidenční a komerční development, revitalizaci brownfieldů a udržitelné městské projekty.

