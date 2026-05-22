Nejkomplikovanější stavba Penty. Dospiva ukázal projekt, který vzniká těsně nad tunely
Jedna z nejsledovanějších pražských parcel vstupuje do nové fáze. Penta a PSN zahájily stavbu Vinohradské 8, která má zacelit místo po Transgasu. Marek Dospiva mluví o technicky nejnáročnějším projektu Penty a o stavbě, kde se pracuje jen 75 centimetrů od železničních tunelů.
Na pražských Vinohradech se začíná psát další kapitola jednoho z nejcitlivějších developerských příběhů posledních let. Společnosti Penta Real Estate a PSN slavnostně zahájily výstavbu projektu Vinohradská 8, který vzniká na místě někdejšího Transgasu.
Nejde o běžný luxusní development. Parcela leží v mimořádně exponovaném místě, a to na začátku Vinohradské ulice, pár kroků od Václavského náměstí, vedle Českého rozhlasu a nad vinohradskými železničními tunely. Právě technická náročnost byla podle spoluzakladatele Penty Marka Dospivy jedním z důvodů, proč se do projektu spojili dva silní hráči.
„Výjimečný je v tom, že je technicky nejnáročnější. A protože to byl poměrně riskantní projekt, rádi jsme se spojili se silným partnerem, abychom si ta výrazná rizika rozdělili a zároveň sdíleli know-how, které nám pomohlo je překonávat,“ řekl Marek Dospiva, majitel skupiny Penta.
Sedmdesát pět centimetrů od tunelů
Technická složitost projektu není podle Dospivy jen developerská rétorika. Stavba vzniká v místě, kde musí projektanti i stavební firmy počítat se železniční infrastrukturou i provozem Českého rozhlasu.
„V některých místech základové desky jsme se dostávali na 75 centimetrů od kleneb vinohradských železničních tunelů. Opravdu to bylo poměrně přesné. S těžkou technikou jsme nesměli způsobit žádný problém,“ uvedl Dospiva.
Další komplikací je přímé sousedství Českého rozhlasu. Stavba musela podle něj splnit přísné podmínky, aby nedošlo k narušení vysílání. „Projekt má určitě jedno nej. Je to nejkomplikovanější věc, kterou teď stavíme,“ dodal Dospiva.
Realitní trh se vrátil do normálu. Roste chuť lidí nakupovat, aktivnější jsou i developerské společnosti. V roce 2025 mají v plánu postavit tisíce bytů.
V Praze začnou stavět stovky nových bytů. Jak budou vypadat a kolik budou stát?
Reality
Realitní trh se vrátil do normálu. Roste chuť lidí nakupovat, aktivnější jsou i developerské společnosti. V roce 2025 mají v plánu postavit tisíce bytů.
PSN: Zacelujeme díru ve městě
Pro PSN je partnerství s Pentou nejen způsobem, jak rozdělit riziko, ale také příležitostí podílet se na proměně mimořádně viditelného místa. Jednatel PSN Max Skala mluvil při zahájení s nadsázkou, která ale přesně vystihuje složitost celé stavby. „Nás strašně těší partnerství s Pentou, protože až ten parter spadne do tunelu, tak si to můžeme férově podělit,“ řekl Skala.
Za vtipem je podstatná věc. Vinohradská 8 není jen další adresa s prémiovými byty a kancelářemi. Vzniká v místě, které dlouho působilo jako jizva v městské struktuře. Investoři proto projekt popisují hlavně jako pokus o zacelení rozhraní mezi centrem Prahy a Vinohrady. „Myslím, že je skvělé, že tuhle díru ve městě konečně společně zacelíme. Bude tady bydlení, jaké Praha ještě nezažila, podnikání a kanceláře v nejvyšším standardu. Tohle místo i Praha celá si to zaslouží,“ uvedl Skala.
Dospiva označil projekt za „bránu do Vinohrad“ z centra Prahy. Právě proto podle něj investoři nechtěli přijmout první návrh jen jako technicky správné řešení, ale tlačili na architekty, aby projekt dál zlepšovali. „Na tomhle projektu nám záleželo. Společně jsme tlačili na architekta, aby projekt vylepšoval. Některé prvotní návrhy se nám dostatečně nelíbily, až se to ve finále opravdu povedlo,“ řekl Dospiva.
Budova, která kdysi propojovala města, bude nově sloužit k bydlení. Historická ústředna na Žižkově projde přestavbou na nájemní dům s prémiovými službami a více než stovkou bytů.
Z ústředny luxusní nájemní dům. Historická budova na Žižkově projde proměnou
Reality
Budova, která kdysi propojovala města, bude nově sloužit k bydlení. Historická ústředna na Žižkově projde přestavbou na nájemní dům s prémiovými službami a více než stovkou bytů.
Umění jako součást projektu
Součástí projektu má být také umění. Penta tento přístup vyzkoušela už u jiných městských projektů a podle Dospivy nebylo nutné o něm PSN přesvědčovat. „Byla to příjemná náhoda, protože jsme nemuseli s naším partnerem vůbec vydávat energii na přesvědčování, že je potřeba do developerského projektu přinést umění. Skalovi mají k umění blízko, mají ho rádi,“ řekl Dospiva.
Podle něj už byla zahájena mezinárodní umělecká soutěž na výběr díla pro projekt. „Nebyl žádný problém vytvořit mezinárodní uměleckou soutěž na výběr kvalitního díla i pro tento projekt. Těšíme se na ni. V Masaryčce se to povedlo, takže věřím, že se to povede i tady a zkrášlíme architekturu ještě dobrým kusem umění,“ dodal.
Umění se tak stává součástí širší strategie velkých developerských projektů. Nejde jen o estetický doplněk. Pomáhá vytvořit značku místa, zvýšit jeho hodnotu a zároveň dodat projektu veřejnější rozměr.
„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma,“ říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.
„Chtěl bych postavit stadion Sparty,“ říká architekt, který dobývá Ameriku
Reality
„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma,“ říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.
Praha 2 chce zeleň i příspěvek pro školství
Městská část Praha 2 projekt podporuje zejména kvůli tomu, že má podle ní dokončit dlouhodobě nedořešené místo na hraně Vinohrad. Místostarosta Jan Recman ocenil spolupráci s investory i vyjednané benefity pro městskou část.
„Konečně můžeme říct, že toto místo dojde proměny tak, jak si Vinohrady zaslouží. Je to místo s velkou historickou pamětí, historickou hodnotou a atmosférou,“ řekl Recman. Podle něj developer přispěl finanční částkou na oblast školství, konkrétně na rekonstrukci základní školy Smetanka. Vedla se také jednání o nefinančních plněních, například o zeleni a modrozelené infrastruktuře.
„Proběhla jednání o řadě nefinančních věcí, například o začlenění modrozelené infrastruktury. Když si všimnete vizualizací, střechy jsou plné zeleně, jsou zde navržené možnosti pro výsadbu stromů. Jsem rád, že všechny hlavní apely městské části budou v tomto projektu zohledněny,“ uvedl Recman.
Náměstí Miloše Formana u hotelu Fairmont Golden Prague má projít proměnou za 150 milionů korun. Po kritice původní „kostky“ vybrali vlastníci hotelu v mezinárodní soutěži dánské studio ADEPT. Nový pavilon má vydělávat, ale také odstínit prostor od hluku Pařížské ulice.
Miliardáři opravili InterContinental za deset miliard. Teď přijde na řadu náměstí za 150 milionů
Reality
Náměstí Miloše Formana u hotelu Fairmont Golden Prague má projít proměnou za 150 milionů korun. Po kritice původní „kostky“ vybrali vlastníci hotelu v mezinárodní soutěži dánské studio ADEPT. Nový pavilon má vydělávat, ale také odstínit prostor od hluku Pařížské ulice.
Architekt: Chceme vrátit Vinohrady zpátky Vinohradům
Architektonický návrh připravil ateliér Jakub Cigler Architekti. Jan Hofman připomněl, že cesta k aktuální podobě projektu nebyla jednoduchá. „Pro nás je to poměrně dlouhý příběh. Museli jsme dvakrát vyhrát architektonickou soutěž, než jsme dospěli k originálnímu řešení,“ řekl Hofman.
Podle něj se architekti museli vypořádat nejen se složitou parcelou, ale také s pamětí místa. Původní Transgas byl solitérní komplex, který podle Hofmana okolí spíš rozděloval. „Ty solitární objekty původního Transgasu to místo určitým způsobem rozdělovaly. Názor na výstavbu takové individuální architektury v centru Prahy byl rozporuplný,“ řekl Hofman.
Nový projekt má podle něj naopak vycházet z logiky Vinohrad a vracet místu městskou kontinuitu. Za důležité považuje také to, že nejde jen o kancelářský projekt. Poměr mezi kancelářemi a byty je podle něj nastavený ve prospěch bydlení.
Praha zveřejnila finální podobu Metropolitního plánu, který má nahradit územní plán z roku 1999. Dokument určí, kde a v jakém rozsahu se bude ve městě stavět. Podle IPR počítá s prostorem pro 350 tisíc bytů, dopravními stavbami i velkými projekty typu Vltavské filharmonie. Kritici ale varují, že veřejnost i zastupitelé mají na prostudování málo času.
Praha má nový plán pro výstavbu. Počítá s prostorem pro 350 tisíc bytů
Reality
Praha zveřejnila finální podobu Metropolitního plánu, který má nahradit územní plán z roku 1999. Dokument určí, kde a v jakém rozsahu se bude ve městě stavět. Podle IPR počítá s prostorem pro 350 tisíc bytů, dopravními stavbami i velkými projekty typu Vltavské filharmonie. Kritici ale varují, že veřejnost i zastupitelé mají na prostudování málo času.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.