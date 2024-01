Proč se v Praze pomalu staví? Každý smí výstavbu blokovat a nenese zodpovědnost, říká developer

Nejenom legislativa, ale i to, že do stavebního procesu může vstoupit prakticky každý bez jakékoliv osobní zodpovědnosti, komplikuje stavění v Česku.

Praha, a nejenom ta, trpí radikálním nedostatkem bytů. Podle dat Institutu plánování rozvoje by metropole potřebovala, aby se každý rok postavilo zhruba devět tisíc nových bytů. To se dlouhodobě nedaří. Tempo výstavby navíc velmi výrazně zpomalilo. Obzvláště pak v posledním roce, což způsobila makroekonomická situace. Vysoké úroky zpomalily poptávku a zbrzdily výstavbu. Počet bytů, které v metropoli chybí, tak neustále narůstá.

Proč se v Praze a v tuzemsku obtížně staví? Nezpůsobuje to pouze složitá legislativa povolovacího procesu, nebo ekonomická situace. „Myslím si, že jedním z velkých problému je i to, že do procesu má možnost vstupovat hodně subjektů, a to bez jakékoliv zodpovědnosti,“ přibližuje situaci, která panuje na tuzemském realitním trhu, šéf developerské společnosti Penta Real Estate Petr Palička.

Ředitel jedné z největších tuzemských developerských společností popsal jeden z konkrétní případů z pražských Dejvic. Tam Penta Real Estate společně s firmou Kaprain zastavuje proluku. „Dokončujeme bytový dům na místě, kde původně měla stát administrativní budova. Stavba plně respektuje Engelův urbanismus. I tak jsme ale dva roky stáli na místě,“ popisuje Palička.

Proti výstavbě se totiž vzmohla vlna odporu, vznikla občanská iniciativa, která si nepřála, aby se v proluce stavělo, což velmi významně prodražuje výstavbu.

Zda výstavbu v Česku ulehčí nový stavební zákon je zatím „ve hvězdách“. Podle Petra Paličky se to nedá odhadnout, ukáže to teprve praxe.

„To, že vám do výstavby může každý vstoupit i v novém stavebním zákoně, ze starého právního řádu zůstává. Tento moment je v Česku velmi obtížné oslabit, aby to nebylo vnímáno jako zásah do občanských práv,“ dodává Palička.

„Každý by měl za svoje činy nést zodpovědnost. I finanční,“ uzavírá Palička.

Podcast Realitní Club s Petrem Paličkou vyjde již zítra ráno.

