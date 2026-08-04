Hvězdné IPO, tvrdý pád. SpaceX musí investorům dokázat, že není jen drahý sen
SpaceX čeká první velký test po burzovním debutu. Akcie firmy Elona Muska od červnového maxima spadly téměř o polovinu a investoři nyní vyhlížejí výsledky, které mají ukázat, zda se příběh kolem Starlinku, raketového byznysu a umělé inteligence dá obhájit i čísly. Podle agentury Bloomberg ale firmě situaci komplikuje extrémní ocenění i blížící se uvolnění akcií za více než 100 miliard dolarů.
SpaceX čeká první výsledková zpráva od vstupu na burzu a Wall Street ji sleduje jako jednu z hlavních událostí léta. Podle agentury Bloomberg ale není jisté, že výsledky dokážou zastavit pád akcií.
Firma Elona Muska vstoupila na burzu v červnu za 135 dolarů za akcii. První dny vypadaly jako triumf: titul vystřelil až na 225 dolarů. Od té doby ale akcie prudce oslabily. V pondělí uzavřely na 114,53 dolaru, tedy 15 procent pod cenou z primární veřejné nabídky a 49 procent pod maximem z 16. června. Z tržní hodnoty SpaceX se od vrcholu vymazal více než bilion dolarů.
Chybí jednoduché historické srovnání
Výsledky mají investorům nabídnout první velkou příležitost znovu posoudit, kolik má SpaceX skutečně stát. Problém je, že firma zatím není zisková a velká část jejího příběhu stojí na budoucnosti – na Starlinku, raketových startech, umělé inteligenci a dalších projektech, které se teprve mají naplno projevit.
„Tady a teď toho moc není,“ řekl Bloombergem citovaný Drew Cupps z Polen Capital, která ve SpaceX drží malou pozici. Podle něj u firmy chybí jednoduché historické srovnání, které by investorům pomohlo obhájit současnou cenu akcie.
Akcie vesmírné společnosti SpaceX od prvního dne obchodování ztratily již téměř třetinu hodnoty a hrozí, že se podívají pod psychologickou hranici 100 dolarů. Přitom na vrcholu jejich cena vystřelila až nad 200 dolarů a chvíli byl SpaceX hodnotnější než Amazon i Microsoft. Nejočekávanější IPO dekády tak zatím vzbuzuje rozpaky. A může být i hůř.
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Trhy
Akcie vesmírné společnosti SpaceX od prvního dne obchodování ztratily již téměř třetinu hodnoty a hrozí, že se podívají pod psychologickou hranici 100 dolarů. Přitom na vrcholu jejich cena vystřelila až nad 200 dolarů a chvíli byl SpaceX hodnotnější než Amazon i Microsoft. Nejočekávanější IPO dekády tak zatím vzbuzuje rozpaky. A může být i hůř.
Další tlak na titul může přijít už krátce po výsledcích. Dva dny poté vyprší první z období, během nichž nesměli raní investoři prodávat své akcie. Od 6. srpna se tak může na trh dostat až 911,5 milionu akcií SpaceX v hodnotě přes 100 miliard dolarů. Do konce roku se pak mohou uvolnit další miliardy akcií.
Analytici čekají, že SpaceX za druhé čtvrtletí vykáže ztrátu 24 centů na akcii při tržbách 6,8 miliardy dolarů. Odhady jsou ale nejisté, protože o byznysu firmy je zatím k dispozici jen málo informací. Za poslední měsíc analytici rozšířili své odhady ztráty o 18 procent.
Investoři proto nebudou sledovat jen samotná čísla. Klíčové budou komentáře vedení k pokroku ve Starlinku, raketovém byznysu a umělé inteligenci.
SpaceX přitom vstupuje do výsledků v době, kdy technologické firmy spojené s umělou inteligencí obecně ukazují silná čísla. Alphabet, Microsoft nebo Amazon dokázaly přesvědčit investory, že jejich obří kapitálové výdaje začínají dávat smysl. Akcie Amazonu a Microsoftu po výsledcích prudce posílily.
SpaceX
Akcie po rekordním IPO ztratily část počátečního nadšení investorů.
U SpaceX je ale otázka návratnosti investic ještě ostřejší. Firma má tržní hodnotu zhruba 1,5 bilionu dolarů, tedy více než Muskova Tesla, ale její finanční výsledky tomu zatím zdaleka neodpovídají. Analytici očekávají, že kapitálové výdaje SpaceX dosáhnou ve čtvrtletí 18,5 miliardy dolarů a za celý rok 2026 pak 45,5 miliardy dolarů.
Největším problémem zůstává ocenění. Akcie SpaceX se i po výprodeji obchodují přibližně za 448násobek očekávaného zisku na příštích 12 měsíců, což je nejvyšší násobek mezi firmami z indexu Nasdaq 100. Podle poměru ceny k očekávaným tržbám se obchodují za 26násobek, tedy mezi nejdražšími technologickými tituly.
Právě proto přibývá investorů, kteří sázejí na pokles. Podíl krátkých pozic vůči volně obchodovaným akciím SpaceX podle dat S3 Partners vzrostl na 34 procent z přibližně 18 procent před měsícem. Proti SpaceX už je více sázek na pokles než proti Tesle.
Akciové trhy letos lámou rekordy, Warren Buffett ale před rostoucí euforií varuje. Podle legendárního investora stále více připomínají kasino, v němž dlouhodobé investování vytlačují opce, pákové fondy a spekulace kolem umělé inteligence. „Je těžké najít skutečně výhodné investice, když všichni dávají přednost hazardu,“ řekl serveru CNBC.
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Trhy
Akciové trhy letos lámou rekordy, Warren Buffett ale před rostoucí euforií varuje. Podle legendárního investora stále více připomínají kasino, v němž dlouhodobé investování vytlačují opce, pákové fondy a spekulace kolem umělé inteligence. „Je těžké najít skutečně výhodné investice, když všichni dávají přednost hazardu,“ řekl serveru CNBC.
Wall Street zůstává optimistická
Wall Street ale zůstává většinově optimistická. Z 39 analytiků sledovaných Bloombergem jich 30 doporučuje akcie SpaceX kupovat. Někteří se drží velmi vysokých cílových cen: Raymond James čeká do 12 měsíců růst na 800 dolarů, Morgan Stanley má cílovou cenu 300 dolarů a tvrdí, že při ceně kolem 100 dolarů trh oceňuje byznys SpaceX v umělé inteligenci prakticky na nulu.
Analytici Bernsteinu dokonce upozorňují, že samotná čtvrtletní čísla nemusejí být rozhodující. Důležitější podle nich bude, jak sebevědomě management popíše další růst firmy a plány včetně orbitálních datových center.
Výsledky SpaceX tak mají dvojí význam. Mohou potvrdit, že Muskova kosmická firma má před sebou mnohabilionový příběh. Stejně tak ale mohou připomenout, že i po prudkém propadu jde pořád o jednu z nejdražších a nejvíce spekulativních sázek na trhu.
Do širší technologické euforie zapadá i Amazon, který poprvé překonal tržní hodnotu tři biliony dolarů a stal se teprve pátou firmou v historii, které se to podařilo.