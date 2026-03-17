Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Michal Nosek: Je Milion chvilek občanská síla, nebo aktivistický tlak, který štěpí Česko?

Michal Nosek: Je Milion chvilek občanská síla, nebo aktivistický tlak, který štěpí Česko?

Mikuláš Minář
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Spolek Milion chvilek pro demokracii dokázal mobilizovat statisíce lidí a vrátit protesty do centra veřejného dění. Zároveň ale čím dál víc působí jako symbol jednostranné politiky a prohlubující se nedůvěry mezi různými částmi společnosti. Je jeho role pro demokracii přínosem, nebo spíš důkazem, jak hluboko je Česko rozdělené?

Spolek Milion chvilek pro demokracii dnes už není jen občanskou iniciativou. Stal se symbolem hlubokého rozdělení české společnosti. A právě proto je potřeba mluvit o jeho roli otevřeněji a bez uhlazování.

Na jedné straně je fér uznat, že bez podobných iniciativ by demokracie zakrněla. Milion chvilek dokázal dostat statisíce lidí do ulic a připomenout, že veřejnost má právo, a někdy i povinnost, dát politikům jasně najevo nespokojenost. V době, kdy část společnosti rezignuje na veřejné dění, je tohle nepochybně důležitý signál. Ignorovat tuto energii by byla chyba.

Pozitiva končí

Jenže tím pozitivní výčet v podstatě končí. Dlouhodobě se ukazuje, že spolek není neutrálním hlasem „občanské společnosti“, ale fakticky reprezentuje konkrétní politický názorový proud. To samo o sobě není problém. Problém je, že se často prezentuje jako obecný hlas demokracie, čímž nepřímo delegitimizuje jiné postoje. Pro část veřejnosti pak jeho akce nepůsobí jako otevřený prostor pro diskusi, ale spíš jako moralizující manifestace jedné správné pravdy.

Ještě zásadnější je dopad na atmosféru ve společnosti. Místo aby podobné iniciativy pomáhaly hledat průnik mezi různými názory, často spíš posilují pocit „my versus oni“. Pro jedny jsou demonstranti hrdinové, pro druhé zmanipulovaný dav. A právě tahle dynamika, vzájemné podezírání, zpochybňování motivů, ztráta důvěry, je možná největším problémem současné české politiky. Milion chvilek ji sice nevytvořil, ale rozhodně ji pomáhá udržovat při životě.

Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii na podporu prezidenta Petra Pavla

Vlády se nemění na náměstích, ale ve volbách

Navíc se ukazuje i omezená efektivita těchto akcí. Velké demonstrace přitáhnou pozornost, ale reálný politický dopad bývá minimální. Vlády se nemění na náměstích, ale ve volbách. Pokud protesty nepřetaví energii do širší, dlouhodobé práce s veřejností, končí často jen jako silná, ale krátkodobá emoce.

Výsledkem je paradox. Milion chvilek je zároveň důkazem vitality občanské společnosti i symbolem její slepé uličky. Není zbytečný, ale není ani tak prospěšný, jak si jeho podporovatelé myslí. 

Milion chvilek rozděluje Česko. Jedni vidí demokracii, druzí manipulaci

V hodnocení akcí spolku Milion chvilek pro demokracii je česká společnost rozdělená. Voliči vládních stran si myslí, že účastníci akcí Milionu chvilek jsou podplaceni nebo jinak manipulováni. Naopak podporu má spolek u voličů opozičních stran, kteří akce považují za projev demokracie a zájmu veřejnosti o politiku. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median.

V sobotu by se mělo uskutečnit shromáždění na pražské Letné a názvem Nenecháme si ukrást budoucnost, kde chtějí demonstranti vyslovit nesouhlas s kroky stávající vlády ANO, SPD a Motoristů.

Demonstrace Milion chvilek na Staroměstském náměstí

Téměř třetina respondentů považuje akce Milionu chvilek za demokratický projev, podobný počet lidí v nich vidí projev zájmu veřejnosti o politiku. Pro 28 procent pak představují vyjádření nespokojenosti se současnou vládou. Podle 27 procent dotázaných však spolek zastupuje jen jednu část politického spektra a podle necelé pětiny lidí polarizuje společnost.

Rozdíl mezi voliči

Hodnocení akcí spolku Milionu chvilek pro demokracii se výrazně liší podle stranické preference voličů. „Výsledky naznačují výraznou polarizaci mezi opozičním a vládním táborem,“ uvedli autoři průzkumu. Podle 45 procent voličů SPD je spolek zmanipulován. Stejného mínění je 34 procent voličů ANO a 24 procent příznivců Motoristů.

Naopak mezi voliči opozičních stran se tento názor objevuje jen výjimečně. Mezi voliči Petra Pavla naprostá většina lidí odmítá zmanipulovanost spolku, o opaku je přesvědčeno 43 procent voličů Andreje Babiše (ANO).

Většina lidí se domnívá, že akce Milionu chvilek nepovedou ke změně vlády. Spolek by se podle mínění lidí neměl stát politickou stranou.

nst

Milion chvilek naposledy inicioval řadu shromáždění na podporu prezidentovi Petru Pavlovi. Šlo o reakci na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli tomu, že prezident odmítl jmenovat poslance strany Filipa Turka ministrem životního prostředí. Pozornost upoutal spolek především svou protestní akcí z léta roku 2019. Tehdy se na protestu proti tehdejší vládě Andreje Babiše (ANO) sešlo v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí.

Únorového on-line dotazování Medianu se zúčastnilo 1200 respondentů.

Lukašenko má v Bělorusku minimální podporu, tvrdí aktivista a nositel Nobelovy ceny Bjaljacki

Ales Bjaljacki
ČTK
nst
nst

Podpora autoritářského režimu prezidenta Alexandra Lukašenka je podle běloruského lidskoprávního aktivisty Alese Bjaljackého mezi obyvateli země minimální. Řekl to novinářům během své návštěvy Prahy. Bjaljacki, který patří mezi laureáty Nobelovy ceny míru za rok 2022, byl kvůli své činnosti opakovaně vězněn. Naposledy skončil za mřížemi v roce 2023 a na svobodu se dostal teprve před třemi měsíci.

Podle Bjaljackého se kvůli globálním krizím často zapomíná na situaci v Bělorusku, kde ale podle něj nadále pokračují tvrdé represe vůči odpůrcům režimu. Lidskoprávní organizace evidují nejméně 1150 politických vězňů a úřady podle něj stále zahajují nová trestní řízení z politických důvodů. „Represe pokračují a stále sledujeme nová zatčení,“ uvedl.

Aktivista připomněl také masové protesty po prezidentských volbách v roce 2020, kdy lidé vyšli do ulic požadovat odchod Lukašenka a nové svobodné volby. Demonstrace však bezpečnostní složky násilně potlačily. Tisíce lidí skončily ve vězení a mnoho dalších bylo nuceno odejít do exilu.

ČTK

Represe i na kulturní prostředí

Nezávislá média ani lidskoprávní organizace dnes podle něj v Bělorusku nemohou legálně fungovat. Většina z nich byla donucena přesunout svou činnost do zahraničí. V posledních týdnech se navíc represe podle Bjaljackého zaměřily i na kulturní prostředí. Úřady například označily běloruský PEN klub za extremistickou organizaci, což vedlo k zatýkání některých nezávislých nakladatelů či lidí působících v běloruském jazyce.

Bjaljacki zároveň upozornil na roli Běloruska ve válce Ruska proti Ukrajině. Podle něj je země hlavním vojensko-politickým spojencem Moskvy. Běloruský vojensko-průmyslový komplex podle něj pomáhá ruské armádě dodávkami zbraní a munice a běloruské území slouží také k výcviku ruských vojáků. Někteří političtí vězni jsou navíc podle něj nuceni ve věznicích pracovat například na výrobě zboží pro podniky spojené s vojenským průmyslem nebo šít vojenské uniformy.

Sám Bjaljacki byl podle svých slov propuštěn díky jednání amerických diplomatů s Lukašenkovým režimem. Ve vězení však stále zůstává řada jeho kolegů – právníků, novinářů i dalších aktivistů. Lukašenko podle něj naznačuje možnost výměny vězňů výměnou za zmírnění sankcí, které Západ na Bělorusko uvalil kvůli represím a podpoře ruské agrese proti Ukrajině.

ČTK

Během návštěvy Prahy se Bjaljacki setkává s představiteli občanské společnosti i politiky. Jednat má například s prezidentem Petrem Pavlem nebo ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Svoji cestu označil za příležitost upozornit na situaci v Bělorusku a poděkovat za podporu, kterou běloruská opozice a exilové organizace z Česka dlouhodobě dostávají.

„Budu pokračovat v tom, co jsem dělal dosud – bojovat za svobodné a nezávislé Bělorusko,“ dodal.

Ales Bjaljacki je dlouholetý běloruský lidskoprávní aktivista a zakladatel organizace Vjasna, jedné z nejstarších a nejvýznamnějších lidskoprávních organizací v zemi.

