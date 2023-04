Architekt Krupauer: Revitalizujeme brownfield v Kanadě. Je to podobné jako v severních Čechách

Ještě v 90. letech nevěděli, co vlastně slovo brownfield znamená. O tři dekády později na svém kontě mají desítky projektů na revitalizaci těch největších. Nejenom v Česku, ateliér A8000 zamířil i do Kanady.

„Tehdy jsme vlastně ani nevěděli, co brownfield znamená,“ říká jeden ze zakladatelů studia A8000 Martin Krupauer. Vzpomíná na 90. léta, kdy jeho ateliér vyhrál v tendru na lokálního architekta. Se světově proslulým architektem Jeanem Nouvelem pak spolupracovali nejenom na návrhu Zlatého Anděla, ale i na kompletní urbanistické studii na transformaci Smíchova v městskou čtvrť.

„To byl naše vysoká škola na brownfieldy. Na základě toho volal nějaký mladičký revoluční starosta z Lipna nad Vltavou, že přemýšlejí, co s obcí dál,“ dodává Krupauer.

Regenerací brownfieldů oživujeme i okolí

Kromě jihočeského Lipna architekti z A8000 pracují i na oživení okolí jezera Medard na Sokolovsku nebo na přeměně brněnské čtvrti Špitálka. „Špitálka je hodně podobná s Medardem. Oba dva brownfieldy jsou strašně důležité nejen pro vlastní řešení, ale hlavně pro své okolí. Když se dobře udělají, tak změní život v okolí,“ přibližuje Krupauer.

Díky českým investorům pracují i na brownfieldu v Kanadě. „Je to na pobřeží, kde bývaly doly na rudu a částečně i uhlí. Krásné místo vedle národního parku. Tamní lidé berou sice 400 kanadských dolarů, tedy zdánlivě hodně, ale ten problém tkví v něčem jiném. Vlastně je to podobné jako u nás v severních Čechách,“ dodává Krupauer.

