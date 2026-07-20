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newstream.cz Politika Pavel jako lídr opozice? Směšné, vzkazuje Hřib Babišovi

Pavel jako lídr opozice? Směšné, vzkazuje Hřib Babišovi

Zdeněk Hřib
ČTK
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Opozice se nemusí skládat na vlastního prezidentského kandidáta jen proto, aby vyvracela útoky Andreje Babiše na Petra Pavla. Tvrdí to šéf Pirátů Zdeněk Hřib, podle něhož je snaha premiéra líčit současného prezidenta jako opozičního hráče směšná. Reaguje tak na návrh předsedy Senátu Miloše Vystrčila, aby demokratické opoziční strany zvážily vlastního kandidáta pro volbu hlavy státu v roce 2028.

Debata o příští prezidentské volbě se rozběhla dávno předtím, než Petr Pavel oznámil, zda bude mandát obhajovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib odmítá nápad, aby se opoziční strany domluvily na vlastním kandidátovi, který by mohl konkurovat i současné hlavě státu.

Reagoval tak na vyjádření předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS. Ten v nedělním pořadu Poledne s Moravcem uvedl, že by demokratické opoziční strany mohly postavit vlastního kandidáta. Podle Vystrčila by tím vyvrátily tvrzení vládních politiků v čele s premiérem Andrejem Babišem z ANO, kteří Pavla líčí jako lídra opozice.

Hřib takovou taktiku odmítá. „K takové iniciativě nevidím důvod,“ řekl. Podle předsedy Pirátů je snaha premiéra označovat prezidenta za opozičního kandidáta „směšná“.

„Děje se tak proto, že evidentně dosud neunesl svou porážku v prezidentském klání,“ řekl Hřib s odkazem na volby, v nichž Pavel Babiše porazil. Podle šéfa Pirátů se současný prezident naopak snaží vést rovnocenný dialog jak s vládní koalicí, tak s opozicí.

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Vystrčil: Babiš chce Pavla oslabit

Vystrčil vidí současné útoky vládní koalice ANO, SPD a Motoristů na prezidenta jako součást širší politické strategie. Podle něj se vláda snaží Pavla vykreslit jako svého nepřítele a oslabit ho ještě před prezidentskou volbou.

„Andrej Babiš vnímá Petra Pavla jako dneska nejsilnějšího kandidáta na budoucího prezidenta a dělá všechno pro to, aby ho oslabil. Útočí na lidi, kteří ho ohrožují, kteří mu berou autoritu,“ uvedl Vystrčil.

Podle předsedy Senátu zatím není jasné, koho by Babiš proti Pavlovi v prezidentské volbě postavil. Sám Babiš začátkem července vyloučil, že by proti současnému prezidentovi znovu kandidoval. Na lednovém sněmu ANO ale řekl, že debata o možném společném nominantovi do prezidentské volby by měla začít na začátku příštího roku.

Pavel se rozhodne příští rok

Češi budou příští hlavu státu vybírat počátkem roku 2028. Petr Pavel zatím pouze opakovaně naznačil, že opětovnou kandidaturu zvažuje. Definitivní rozhodnutí chce oznámit příští rok.

Pavel byl prezidentem zvolen v lednu 2023, kdy ve druhém kole porazil Andreje Babiše. Mandát vykonává od inaugurace v březnu téhož roku. Podle ústavy může být prezident zvolen nejvýše dvakrát za sebou.

Spor o to, zda má opozice postavit vlastního kandidáta, tak otevírá první větší politickou šarvátku před další volbou hlavy státu. Vystrčil v ní vidí způsob, jak Pavla vyvázat z Babišovy nálepky opozičního prezidenta. Hřib naopak tvrdí, že opozice se do takové hry pouštět nemusí.

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