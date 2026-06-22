85 miliard zjevně nestačí. SpaceX vedle prodeje akcií vydává i dluhopisy
Velké plány si žádají velké investice. SpaceX po vstupu na burzu chystá vůbec první emisi dluhopisů. A akcie kvůli tomu padají o více než deset procent.
Kolik peněz SpaceX vlastně potřebuje na obří plány Elona Muska? Ukazuje se, že to může být opravdu hodně. Počty jsou to jednoduché: aktuálně podle oficiálních dat SpaceX drží 101 miliard volných prostředků, součástí čehož nejspíš je i 85 miliard, které společnost získala první emisí akcií.
Jenomže to zjevně nestačí, protože SpaceX se rozhodla vydat své vůbec první dluhopisy. Podle informací FT.com by měla tato emise společnosti vynést až 20 miliard dolarů, částečně na pokrytí předchozích dluhů, částečně na rozvoj firmy. Půjde přitom o vůbec první veřejnou emisi dluhopisů za více než 20 let existence firmy.
To ovšem nepotěšilo akcionáře společnosti ani zájemce o akcie. Agentura Bloomberg upozorňuje, že v návaznosti na oznámení dluhopisové emise se začala hodnota akcií SpaceX propadat a jen dnes odepsala již více než deset procent. Celkově jde již o třetí obchodní seanci, kdy akcie vesmírné společnosti padají a pomalu se přibližuje hodnotě 150 dolarů, na níž při svém prvním obchodním dni akcie otevíraly.
Akcie SpaceX po rekordním vstupu na burzu dál ztrácejí. Přestože jsou od debutu stále výrazně výš, investoři, kteří nakupovali až po IPO, už téměř přišli o počáteční zisky.
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AI infrastruktura vyžaduje masivní investice
Velké technologické společnosti v posledních týdnech vstupují čím dál častěji na dluhopisové i akciové trhy, aby získaly finanční prostředky na financování svých masivních investic do infrastruktury pro umělou inteligenci, včetně datových center, čipů a výzkumu.
„Výrobce čipů Nvidia tento týden v rámci své první emise dluhopisů za posledních pět let získal 25 miliard dolarů. Společnost Google začátkem tohoto měsíce navýšila objem své rekordní emise akcií na 85 miliard dolarů, zatímco AI startup Anthropic si před svým očekávaným IPO zajistil od soukromých úvěrových skupin Blackstone a Apollo balíček financování ve výši 35 miliard dolarů,“ připomíná server FT.com.
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