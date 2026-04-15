Penta uspěla v centru Prahy. Byty za miliardu nahradí starou ústřednu
Penta začne už v létě stavět byty za více než miliardu v pražské Petrské čtvrti. Nový bytový dům vznikne na místě bývalé telefonní ústředny ze 70. let v ulici Petrská mezi kostelem svatého Petra a Těšnovem.
Developerská společnost Penta Real Estate získala pravomocné stavební povolení pro rezidenční projekt v Petrské ulici na Praze 1. Na místě bývalé telefonní ústředny ze 70. let chce postavit dům s 82 byty. Investice přesáhne 1,1 miliardy korun. Stavba by měla začít letos v létě, hotovo má být v roce 2028.
Klíčová byla dohoda se sousedy
Povolení projektu předcházela jednání s vlastníky okolních nemovitostí i místními obyvateli. Právě dohoda o majetkových vztazích a podmínkách demolice původní budovy byla pro projekt zásadní.
„Development v historickém centru je vždy o kompromisech a otevřeném dialogu. Podařilo se nám vypořádat složité vztahy v území,“ říká šéf výstavby Penta Real Estate Rudolf Vacek.
Podle něj projekt přinese do centra města i více rezidentů. „Historické centrum dlouhodobě ztrácí obyvatele. My sem chceme alespoň část bydlení vrátit,“ dodává.
Na místě zdemolovaného komplexu Transgas v centru Prahy vznikne moderní městský blok za 3,5 miliardy korun. Projekt Vinohradská 8 od společností Penta Real Estate a PSN nabídne byty, kanceláře i nové veřejné prostory a má ambici propojit Vinohrady s centrem města.
Byty, obchody i zelený vnitroblok
Nový dům nabídne 82 bytů, dva obchodní prostory a podzemní parkování s 96 místy. Součástí projektu bude také rozsáhlý vnitroblok se zelení, který navrhlo studio Flera architekta Ferdinanda Lefflera. Má navazovat na historickou tradici klášterních zahrad, které se v lokalitě dříve nacházely.
Návrh rezidenčního projektu připravilo slovenské studio Pantograph ve spolupráci s památkáři a radnicí Prahy 1. Uliční fasáda bude rozdělena do tří částí, aby odpovídala historické zástavbě. Zachovány mají být i některé umělecké prvky původní budovy. Projekt zároveň počítá s obchody v přízemí, které mají oživit ulici.
Součástí projektu budou i moderní technologie s důrazem na energetickou efektivitu. Budova využije tepelná čerpadla a geotermální vrty. Developer počítá i s dalšími investicemi do kvality bydlení a veřejného prostoru.
Společnost Penta Real Estate postaví v pražské Hybernské ulici vedle komplexu Masaryčky další kancelářskou budovu. Projekt Hybe už získal stavební povolení. Vyjde na zhruba 1,1 miliardy korun, hotový má být ve třetím čtvrtletí roku 2028. Firma o tom dnes ČTK informovala v tiskové zprávě. Hybe je součástí rozsáhlé proměny Masarykova nádraží, který propojuje centrum metropole s Florencí.
Stavět v centru je složité
Developerská součást skupiny Penta buduje v metropoli i další projekty. Například na místě bývalé továrny Walter v Praze 5, místo Nuselského pivovaru v Praze 4 či mezi Masarykovým nádražím a Florencí, kde zatím dokončila kancelářskou budovu Masaryčka. Plánuje také zahájit první část výstavby na pozemcích v areálu bývalého žižkovského nákladového nádraží v Praze 3. Na Vítězném náměstí v Dejvicích dříve dokončila projekt, který podobně jako plánovaný dům v Petrské má hlavně prémiové byty.
V centru Prahy nevzniká tolik nových bytových domů jako v okrajových částech města. Výstavbu totiž často komplikují obtížné změny v územních plánech, odpor obyvatel či zásahy památkářů. V minulém roce například realitní pobočka banky Creditas dokončila 27 bytů v Rezidenci U Milosrdných za Nemocnicí Na Františku, kde se dříve přemýšlelo o výstavbě kontroverzního domu s přezdívkou maršmeloun.
Nové nájemní byty v historickém centru metropole pak dokončil také Zeitgeist Asset Management. V ulici Karolíny Světlé nedaleko Smetanova nábřeží předělal 37 bytů do moderní podoby. Novostavba bytového domu s galerií pak také vznikla na Malé Straně. Investorem byla akciová společnost Galerijní a na návrhu pracoval ateliér Ladislava Lábuse.
Na pražském Veleslavíně má v příštích letech vzniknout nová obytná čtvrť. Developerská společnost Penta Real Estate zde společně s firmou Engine Prague Development (EPD) plánuje postavit 114 bytů a 27 rodinných domů. Výstavba projektu s názvem Nový Veleslavín má začít ještě letos a dokončení je plánováno na rok 2028. Celková investice dosáhne přibližně 2,2 miliardy korun.
