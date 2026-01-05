Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Penta dostala zelenou. V historickém centru Prahy může postavit nový bytový dům

Penta dostala zelenou. V historickém centru Prahy může postavit nový bytový dům

Petrská 18
Penta, užito se svolením
ČTK
ČTK

Společnost Penta Real Estate získala povolení pro stavbu bytového domu, který vznikne v pražské Petrské ulici namísto prázdného objektu bývalé telefonní ústředny. V domě plánuje developer 82 luxusních bytů doplněných o nebytové prostory. Dokončení projektu podle návrhu studia Pantograph firma podle svého webu plánuje v roce 2028.

Architektonický návrh domu podle webu firmy čerpá inspiraci z pražského kubismu, ve vnitrobloku by mělo být zahradní atrium. V projektu bude Penta nabízet byty v nejvyšším standardu a dům bude mít vstupní lobby s recepcí. Kromě bytů budou podle stavebního povolení v budově dva nebytové prostory a dvě patra podzemních garáží pro 96 aut.

FOTOGALERIE: Jak budou vypadat bytové jednotky v projektu Petrská 18?

7 fotografií v galerii

Penta podle informací serveru Seznam Zprávy koupila původně telekomunikační budovu ze 70. let minulého století na adrese Petrská 18 na přelomu let 2021 a 2022 s tím, že namísto kanceláří, které plánoval dřívější majitel, postaví v prestižní Petrské čtvrti byty.

Petrská 18 Penta, užito se svolením

Developerská součást skupiny Penta buduje v metropoli i další projekty, například na místě bývalé továrny Walter v Praze 5, místo Nuselského pivovaru v Praze 4 či mezi Masarykovým nádražím a Florencí, kde zatím dokončila kancelářskou budovu Masaryčka. Letos také plánuje zahájit první část výstavby na pozemcích v areálu bývalého žižkovského nákladového nádraží v Praze 3.

Starší byty loni zdražily o 17 procent

Starší byty, chaty i chalupy zdražily. Růst se loni nevyhnul ani nájmům

Reality

Ceny starších bytů v Česku loni výrazně vzrostly. Meziročně zdražily v průměru o 17 procent a za metr čtvereční kupující zaplatili zhruba 82 tisíc korun. Růst se nevyhnul ani nájemnímu bydlení – nájmy bytů stouply o osm procent a podnájmy samostatných pokojů dokonce o desetinu. Vyplývá to z analýzy realitního portálu Sreality, která vychází z dat za období od ledna do listopadu loňského roku.

nst

Přečíst článek

Firma připravuje ve spolupráci s developery Kaprain Real Estate a Sekyra Group rovněž dostavbu Vítězného náměstí v Praze 6. Penta je také zastoupena ve firmě CR-City, která plánuje zastřešení platformy hlavního nádraží za účelem výstavby domů. Loni Penta Real Estate spolu s firmou MAT Corporation koupily budovy centrály České spořitelny u metra Budějovická.

Česká část Penta Real Estate podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin měla předloni čistý zisk 13,2 milionu korun, meziročně o 5,5 procenta více. Tržby realitní části Penty vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun. Celá skupina Penta Real Estate, která působí v Praze, Bratislavě a nově v Londýně, měla předloni provozní zisk ve výši 45,6 milionu eur, tedy více než jedné miliardy korun.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Nuselský pivovar po rekonstrukci

V pražských Nuslích je nová obchodní pasáž. Díky rekonstrukci tamního pivovaru si lidé mohou krátit i cestu

Reality

ČTK

Přečíst článek

Streblov z Penty: Na nákupech jsme pořád a sledujeme i zahraniční trhy. Hlavně Anglii a Německo

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jak se letos rozšíří dálniční síť v Česku? Pásek se bude stříhat méně, zato přibude bagrů a stavenišť

Kupka: Příští rok bude v ČR připravena k zahájení výstavba 90 kilometrů dálnic
ČTK
Michal Nosek
nos

Česká dálniční síť má za sebou období rekordní výstavby, ale rok 2026 bude jiný. Místo desítek nově otevřených kilometrů přijde fáze rozjezdu, tedy více rozkopaných tras a nových dlouhodobých investic.

Rok 2026 nebude na českých dálnicích patřit rekordním číslům v kolonce „otevřeno“. Podle plánů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přibude řidičům zhruba čtyřicet kilometrů nových úseků. Na poměry posledních let, kdy se každoročně zprovozňovalo i přes 70 kilometrů, jde o viditelné zpomalení. Z pohledu investorů, stavebních firem i regionální ekonomiky může však jít o jeden z klíčových roků dekády.

FOTOGALERIE: Nová část dálnice D7 se otevře příští rok

Dostavba dálnice D7 pokračuje Dostavba dálnice D7 pokračuje Dostavba dálnice D7 pokračuje 9 fotografií v galerii

Hlavními tahouny otevření mají být „dokončovačky“. Především dálnice D35, budovaná jako strategická alternativa k přetížené D1, má v roce 2026 nabídnout další souvislé úseky mezi Hradcem Králové a východními Čechami. Právě zde se nejlépe ukazuje ekonomický efekt infrastruktury: kratší časy přepravy, menší zdržení v obcích a vyšší atraktivita území pro průmysl i logistiku.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl koncem loňského roku uvedl, že by se úsek dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí navzdory aktuálnímu harmonogramu, který počítá s rokem 2027, mohl otevřít už na konci letošního roku. „Věřím, že se nám to podaří zrychlit, intenzivně o tom jednáme se zhotovitelem,“ řekl Mátl v podnikovém rozhovoru.

Cesta do Rakouska

Významné jsou také hraniční úseky. Na jihu Čech se má dálnice D3 přiblížit až k rakouské hranici u Dolního Dvořiště, na severu pak D11 směrem k Polsku. Tyto stavby nejsou dlouhé, ale mají vysokou návratnost. Otevírají přímé napojení na zahraniční síť a podporují přeshraniční obchod i cestovní ruch. Podobně je tomu u D6 na Karlovarsku nebo u D48 na severu Moravy, kde jde o odstranění dlouhodobých dopravních špuntů.

Ještě důležitější než to, co se otevře, je však to, co se v roce 2026 začne stavět. ŘSD počítá se zahájením staveb v souhrnné délce přes sto kilometrů. To je objem, který výrazně zaměstná stavebnictví i navazující obory – od projekčních kanceláří po dodavatele materiálů. Z makroekonomického pohledu jde o stabilizační prvek v době, kdy jiné veřejné investice mohou kolísat.

Symbolickým projektem má být pokračování D35 v úseku mezi Svitavami a Mohelnicí, kde se počítá s využitím modelu PPP. Ten umožňuje rozložit finanční zátěž státu do delšího období a udržet tempo výstavby i v situaci, kdy je rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury napjatý. Podobná logika stojí i za plánovanými starty na D11 nebo D55, tedy na trasách, které mají potenciál změnit dopravní mapu celých regionů.

Právě finance budou v roce 2026 největší neznámou. Řada projektů je připravena, ale jejich skutečný start bude záviset na tom, kolik peněz stát dokáže uvolnit a zda se podaří udržet tempo povolovacích procesů. „Praxe minulých let ukazuje, že technická připravenost sama o sobě nestačí – rozhodující je stabilita financování a schopnost státu dodržet vlastní harmonogramy,“ říká projektový inženýr Jiří Dobrovský ze společnosti Swietelsky stavební, která realizuje část dostavby dálnice D7. 

Nově dokončený úsek dálnice D6

Lukáš Kovanda: Dálniční známky pozvolna dohánějí inflaci

Názory

Nominální růst ceny dálniční známky je mnohem pomalejší než růst inflace i mezd. Navíc peníze vybrané na dálničních známkách jdou zpět do rozvoje tuzemské infrastruktury, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Simba a Matěj

Lukáš Kovanda: Češi nemají děti a tak utrácí za mazlíčky. Tolik, že by se za to postavilo 400 kilometrů dálnic

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Chata na Kohútce

OBRAZEM: Horskou chatu v Javorníkách postavili za jediný den. Architekti se inspirovali Valašskem

Reality

fry

Přečíst článek

Východní Evropa chce do vedení ECB: letos má šanci prolomit západní dominanci

Evropská centrální banka
iStock
nst
nst

Východní Evropa podniká dosud nejrazantnější pokus získat zastoupení v nejužším vedení Evropské centrální banky. Kandidáti z Estonska, Lotyšska a Chorvatska se ucházejí o post místopředsedy, který v květnu uvolní Luis de Guindos. I v případě neúspěchu se však regionu otevírá další příležitost – do konce roku 2027 se uvolní ještě tři ze šesti míst ve výkonné radě ECB.

Argumentů pro jmenování zástupce z východní části EU přibývá, uvádí agentura Bloomberg. Vstup Bulharska do eurozóny znamená, že třetina z 21 členských zemí měnové unie dnes pochází z postkomunistického východu. Podle řady politiků a ekonomů by tomu měla odpovídat i silnější pozice v klíčovém rozhodovacím orgánu měnové politiky.

Cesta k tomuto cíli však nebude snadná. Západní Evropa si i nadále udržuje výrazně větší ekonomickou váhu a případná roztříštěnost podpory mezi více kandidátů z regionu by mohla šance východu oslabit. Silnými soupeři jsou navíc šéf finské centrální banky Olli Rehn, považovaný za velmi vážného kandidáta na místopředsedu, a také guvernér portugalské centrální banky Mario Centeno.

Přesto, téměř dvacet let po rozšíření eura směrem na východ, sílí podpora geograficky vyváženějšího zastoupení ve Frankfurtu. To by dále zkomplikovalo již tak citlivou rovnováhu, která tradičně provází obsazování nejvyšších funkcí v ECB – vedle velikosti členských států se zohledňuje také gender či rozdílné přístupy k měnové politice.

„Každá země má v Radě guvernérů jeden hlas, takže je logické uvažovat o určité rovnováze i na nejvyšších pozicích,“ uvedl Atanas Pekanov, ekonom vídeňského institutu Wifo a bývalý místopředseda bulharské vlády. „V tomto smyslu by bylo dobré, aby tam byl někdo z východní Evropy.“

Předseda Rady Federálního rezervního systému Jerome Powell

Tomáš Kudela: Fed čeká divoký rok. Přijde Trumpův guvernér

Názory

Konec letošního roku se nesl v souladu s očekáváními trhu. Americká centrální banka Fed snížila sazbu o 25 bazických bodů na 3,75 procenta, Evropská centrální banka ponechala sazby beze změny stejně jako Česká národní banka. A co přinese rok 2026? Od ČNB se očekává jestřábí postoj, ECB se nejspíš bude pevně držet dosavadní praxe, ale Fed čeká divoký rok. Bude oznámen nový guvernér, jehož hlavním úkolem bude snížit sazby bez ohledu na inflaci.

Tomáš Kudela

Přečíst článek

Ocenění ekonomických výsledků regionu

Úspěch by znamenal další krok v integračním procesu, který začal pádem komunismu a nabral tempo po rozšíření Evropské unie v roce 2004. O tři roky později přijalo euro Slovinsko, následované Slovenskem, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Chorvatskem a Bulharskem.

Zároveň by šlo o ocenění ekonomických výsledků regionu, které jsou o to pozoruhodnější vzhledem k blízkosti války na Ukrajině. Slovinský ministr financí Klemen Boštjančič hovoří o dlouhodobém „zanedbávání“ východní Evropy – nejen při obsazování nejvyšších postů v ECB, ale i v dalších institucích EU.

Téma sleduje také Evropský parlament, který sice nemá právo veta, ale kandidáty do vedení ECB vyslýchá a může proces zpomalit. Podle bývalého slovenského premiéra Ľudovíta Ódora, dnes člena parlamentního výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, jsou země střední a východní Evropy „jasně podreprezentované“. „Jsem pro geograficky vyváženější výkonnou radu,“ uvedl Ódor. „Nejdůležitějším kritériem však zůstává odbornost.“

Nejblíže k zisku místa ve vedení ECB měl region v roce 2020, kdy tehdejší guvernér slovinské centrální banky Boštjan Jazbec těsně prohrál s Nizozemcem Frankem Eldersonem.

Zástupci východní Evropy přitom uspěli v jiných evropských i globálních institucích. Lotyš Valdis Dombrovskis je od roku 2014 eurokomisařem, Estonka Kaja Kallasová dnes zastává funkci vysoké představitelky EU pro zahraniční politiku a Bulharka Kristalina Georgievová stojí v čele Mezinárodního měnového fondu.

Společná evropská měna

Evropské banky chystají vlastní stablecoin proti dominanci USA

Money

Skupina deseti evropských bank vytvořila konsorcium, jehož cílem je spustit tzv. stablecoin navázaný na euro. Banky si od tohoto kroku slibují posílení pozice Evropy v digitálních platbách a omezení současné dominance hráčů z USA. Nový projekt se bude jmenovat qivalis a povede jej Jan-Oliver Shell, bývalý manažer kryptoměnové burzy Coinbase v Německu.

ČTK

Přečíst článek

Nedostatečné zastoupení regionu však zůstává předmětem kritiky. Zpráva European Democracy Consulting z roku 2024 konstatuje, že situace se v posledních letech dokonce zhoršila, když západoevropští představitelé dále upevnili svou dominanci. Negativní roli sehrály i skandály – například případy praní špinavých peněz v Pobaltí v minulém desetiletí či odsouzení guvernérů centrálních bank v Lotyšsku a na Slovensku za korupci. Nedávné protesty, které svrhly bulharského premiéra, navíc připomínají politickou nestabilitu regionu.

Ekonomická váha zůstává omezená

Navzdory rostoucímu počtu členů eurozóny z východu zůstává jejich ekonomická váha omezená. Sedm zemí regionu dohromady tvoří méně než čtyři procenta HDP měnové unie, zatímco Německo, Francie, Itálie a Španělsko přesahují společně 70 procent.

Právě to může být zásadní překážkou. Největší ekonomiky tradičně požadují zastoupení ve vedení ECB a bez změny tohoto přístupu by většina nadcházejících míst připadla jim. „Bude stále obtížnější vyhovět všem požadavkům,“ upozorňuje Shahin Vallée z Německé rady pro zahraniční vztahy.

Přesto Vallée letos věří v průlom. Za hlavního favorita považuje guvernéra chorvatské centrální banky Borise Vujčiće, který podle něj předčí lotyšského a estonského protějška Mārtiņse Kazakse a Madise Müllera. „Je pravděpodobně nejlépe připravený zastupovat zájmy regionu,“ uvedl Vallée s tím, že nominace na post místopředsedy musí být předloženy do 9. ledna. Rozhodnutí by mohlo padnout už o deset dní později.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Aktualizováno

ECB opět snížila základní úroky. Sazba se nachází na dvouletém minimu

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme