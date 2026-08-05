První výsledky po IPO: SpaceX hlásí skok tržeb, ztrátu i nervozitu investorů
SpaceX po vstupu na burzu ukázala prudký růst, ale zisk stále ne. Tržby ve druhém čtvrtletí vyskočily o 92 procent na 7,8 miliardy dolarů a překonaly odhady trhu, čistá ztráta se zmenšila na 541 milionů dolarů. Investoři ale zůstávají opatrní: firma dál pálí desítky miliard dolarů na Starlink, Starship a umělou inteligenci a její akcie po výsledcích zamířily níž.
SpaceX zveřejnila první výsledky od červnového vstupu na burzu. Firma Elona Muska ve druhém čtvrtletí snížila čistou ztrátu na 541 milionů dolarů, tedy 11,3 miliardy korun, z loňské jedné miliardy dolarů. Tržby jí zároveň vzrostly o 92 procent na 7,8 miliardy dolarů.
Výsledek překonal očekávání analytiků oslovených společností LSEG, kteří čekali tržby 6,93 miliardy dolarů. Provozní ztráta SpaceX se zmenšila na 143 milionů dolarů z loňských 970 milionů dolarů.
Tahoun Starlink
Hlavním tahounem zůstává satelitní internet Starlink. Jeho provozní zisk vzrostl o 97 procent. Služba dál rozšiřuje počet zákazníků díky novým satelitům i nabídce pro domácnosti, firmy, leteckou a námořní dopravu nebo státní instituce. Průměrný výnos na předplatitele ale meziročně klesl, protože firma vstoupila na další zahraniční trhy a nabídla levnější tarify.
Výsledky společnosti Roblox za druhý kvartál poslaly akcie ke dnu a propadly až ke třiceti dolarům. Přitom ještě před rokem se obchodovaly i za 130 dolarů. Důvodem je především propad počtu pravidelných uživatelů, ale také nejistý výhled na obchodní model pro další období.
Akcie Robloxu opět propadají. Výhled herního giganta je značně nejistý
Trhy
Výsledky společnosti Roblox za druhý kvartál poslaly akcie ke dnu a propadly až ke třiceti dolarům. Přitom ještě před rokem se obchodovaly i za 130 dolarů. Důvodem je především propad počtu pravidelných uživatelů, ale také nejistý výhled na obchodní model pro další období.
SpaceX zároveň masivně investuje. Ve čtvrtletí vynaložila 18,37 miliardy dolarů na infrastrukturu umělé inteligence, projekt Starship a další rozšiřování Starlinku. Právě vysoké investice jsou jedním z důvodů, proč trh na výsledky nereagoval jednoznačně pozitivně.
„SpaceX bezpochyby potvrdila, že jde o jednu z nejrychleji rostoucích technologických firem současnosti. Starlink dál překvapuje, AI segment se začíná monetizovat rychleji, než se čekalo, a provozní výsledky byly lepší prakticky ve všech hlavních ukazatelích,“ řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Současně ale upozornil, že tržní hodnota kolem 1,65 bilionu dolarů je u firmy, která zůstává ztrátová a čekají ji další obří investice, mimořádně ambiciózní. Podle Lajska už trh nebude ochoten platit téměř jakoukoli cenu pouze za příběh. V nejbližších měsících proto očekává další volatilitu a za realistický scénář považuje pokles akcií pod 100 dolarů.
SpaceX
Akcie po prudkém IPO dál hledají rovnováhu. Poslední závěr je pod upisovací cenou, ale nad minimem z konce července.
Vedle Starlinku směřují velké peníze i do aktivit spojených s umělou inteligencí. Patří mezi ně společnost xAI, chatbot Grok, sociální síť X a rychle rostoucí datová centra. Ty už generují výnosy z poskytování výpočetního výkonu firmám jako Anthropic, Google ze skupiny Alphabet nebo Reflection AI. Část pravidelných výnosů se ale v účetnictví zatím neprojevila. Provozní ztráta v odvětví umělé inteligence se tak prohloubila.
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