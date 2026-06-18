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newstream.cz Leaders Kmotr AI se pustil do Muska. xAI je podle něj neúspěch

Kmotr AI se pustil do Muska. xAI je podle něj neúspěch

Kmotr AI se pustil do Muska. xAI je podle něj neúspěch
Profimedia
nst
nst

Jeden z „kmotrů umělé inteligence“ zpochybňuje Muskovy ambice v AI. xAI podle něj doplácí na odchody lidí, drahou infrastrukturu a těžko bude konkurovat lídrům trhu.

Elon Musk chce se svou firmou xAI patřit mezi světovou špičku umělé inteligence. Jeden z nejvlivnějších lidí oboru mu ale nevěří. Yann LeCun, zakladatel AMI Labs a bývalý hlavní vědec pro AI ve společnosti Meta, označil v rozhovoru pro CNBC Muskovu xAI za „svým způsobem neúspěch“.

Podle LeCuna nebude xAI schopna držet krok s nejsilnějšími hráči v oboru, především s OpenAI a Anthropic. „Nejsem příliš pozitivní, pokud jde o vyhlídky xAI,“ řekl LeCun.

LeCun bývá označován za jednoho z „kmotrů umělé inteligence“. S Muskem se přitom dlouhodobě střetává. V minulosti kritizoval jeho názory na AI i konspirační teorie na sociálních sítích. Musk naopak LeCuna obvinil, že je v oblasti umělé inteligence „dlouho mimo realitu“.

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Odchody z xAI a drahá infrastruktura

LeCun kritiku Muskovy firmy opírá mimo jiné o odchody lidí z jejího vedení. „xAI je upřímně řečeno tak trochu neúspěch, protože zakládající tým odešel,“ uvedl.

Podle CNBC z xAI v posledním roce odešlo několik spoluzakladatelů. LeCun zároveň tvrdí, že Musk bude mít kvůli své pověsti problém najímat nejlepší odborníky na umělou inteligenci.

Muskova xAI ale dál investuje do obří infrastruktury. LeCun upozornil na datová centra Colossus 1 a Colossus 2 v Memphisu, jejichž výpočetní kapacitu si podle CNBC pronajímají i Google a Anthropic. Právě pronájem kapacity je podle něj způsob, jak se Musk snaží vrátit část obrovských nákladů.

CNBC uvádí, že za tři měsíce do konce března vykázal AI segment SpaceX, který zahrnuje xAI, provozní ztrátu 2,5 miliardy dolarů.

iPhony a další produkty Applu zdraží. „Je to nevyhnutelné,“ říká Tim Cook

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Apple se chystá zdražovat. Podle šéfa podniku Tima Cooka už firma nedokáže dál tlumit růst nákladů na paměťové čipy, jejichž ceny žene vzhůru boom umělé inteligence.

ČTK

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Varování před bublinou

LeCunova kritika ale nemíří jen na Muska. Varuje i před širším rizikem v celém AI byznysu. Firmy podle něj utrácejí obrovské částky za provoz modelů, zatímco uživatelé nejsou ochotni platit tolik, kolik technologie skutečně stojí.

„Ceny těchto AI služeb rostou, ale náklady na jejich provoz neklesají zdaleka dost rychle. Všechny tyto společnosti prodělávají a používání AI pro většinu lidí v podstatě financují investoři. To nemůže pokračovat moc dlouho,“ řekl LeCun pro CNBC.

Pokud firmy jako OpenAI nebo Anthropic nezmění ekonomiku provozu, čeká podle něj trh bolestivé vystřízlivění. „Budou muset zvýšit ceny, snížit náklady, nebo přijde velká exploze bubliny,“ varoval.

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LeCun sází na jiný směr

LeCun zároveň zpochybňuje, že současné velké jazykové modely samy o sobě povedou k další zásadní etapě umělé inteligence. Jsou podle něj užitečné například při programování nebo matematice, jejich provoz je ale ve srovnání s tím, kolik jsou uživatelé ochotni platit, příliš drahý.

Sám proto s AMI Labs sází na takzvané world models, tedy modely, které se nemají pouze učit jazykové vzorce, ale chápat fungování reálného nebo simulovaného světa, vztahy mezi objekty, příčinami a následky.

„Osobně si nemyslím, že budeme mít obecně použitelné a spolehlivé agentní systémy, dokud nebudou založené na world models,“ uvedl LeCun.

AMI Labs letos v březnu získala od investorů jednu miliardu dolarů. Hodnota firmy před investicí dosáhla podle CNBC 3,5 miliardy dolarů.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Školení Číňanů stálo šéfa ústavu jaderné ochrany místo. Metnar ho odvolá

Školení Číňanů stálo šéfa ústavu jaderné ochrany místo. Metnar ho odvolá
Profimedia
ČTK
ČTK

Školení čínských vojenských expertů v českém státním ústavu má personální dohru. Ministr vnitra Lubomír Metnar oznámil, že odvolá ředitele Tomáše Dropu.

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odvolá ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Řekl to Deníku N.

Spolupráci s experty z pekingské vojenské akademie označil za bezpečnostní riziko. Situaci chce probrat se zpravodajskými službami.

Dropa webu řekl, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se spolupráce českému výzkumu vyplatí. Na informaci o odvolání podle serveru ředitel ústavu nereagoval. Jeho vyjádření zjišťujeme.

Metnar zasahuje kvůli Číně. Ředitele státního ústavu Tomáše Dropu (na snímku) odvolá. Profimedia

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

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První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

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Čínští experti jezdili do ústavu třetím rokem

Do areálu výzkumného ústavu u Příbrami jezdí čínští experti podle Deníku N už třetím rokem. Za květnové školení zaplatili téměř 800 tisíc korun. Další bylo podle webu plánované na podzim.

 Odborníci se podle informací Deníku N učili, jak detekovat různé biologické látky, na podzim se plánovali zúčastnit i školení zaměřeného na vojenské technologie. 

„Nyní se řeší, co všechno se mohli dozvědět, kde byli a tak dále,“ řekl serveru Metnar.

Miroslav Štěpán

Metnar odvolal šéfa České pošty Miroslava Štěpána

Zprávy z firem

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána. Důvodem jsou dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky a rozdílná představa o vedení státního podniku. Dočasně ho povede ředitel divize sdílených služeb České pošty Ondřej Škorpil, informovala Ivana Nguyenová z odboru komunikace ministerstva vnitra. Premiér Andrej Babiš (ANO) Metnara pověřil vypsáním výběrového řízení na vedení pošty.

ČTK

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Ústav podle něj pořádá komerční akce pro instituce z EU a ze Severoatlantické aliance (NATO), kde je spolupráce v pořádku. „Ale tady se bavíme o Číně,“ uvedl ministr.

Z dostupných smluv podle Deníku N vyplývá, že ústav expertům poskytoval základní a pokročilé školení. Podle webu ústav nezkoumal, proč čínští odborníci vybrali pro školení české laboratoře. „To je otázka na ně. Oni nás o to požádali a my to nabízíme. Je povoleno to dělat, není to nic zakázaného,“ řekl serveru Dropa.

Mluvčí Bezpečnostní informační služby Ladislav Šticha webu řekl, že podobná spolupráce přináší závažná rizika. Vědecká průmyslová špionáž podle něj patří k hlavním aktivitám čínských zpravodajských služeb. Deník N upozornil, že pekingskou akademii umístily v roce 2021 Spojené státy na seznam organizací, se kterými Američané nesmí obchodovat. Instituce se podle USA podílí na vývoji biotechnologií pro čínskou armádu. Dropa uvedl, že o amerických sankcích nevěděl.

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany provádí podle svých internetových stránek výzkumnou činnost v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek (CBRN látek). Dále zabezpečuje podporu činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v radiační ochraně a při kontrole zákazu chemických a biologických zbraní. Poskytuje také odbornou pomoc složkám integrovaného záchranného systému při řešení situací se závažným ohrožením obyvatel nebo životního prostředí. Zajišťuje rovněž školící a výcvikové kurzy zaměřené na rozvoj schopností specialistů v problematice CBRN látek.

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iPhony a další produkty Applu zdraží. „Je to nevyhnutelné,“ říká Tim Cook

iPhony a další produkty Applu zdraží. „Je to nevyhnutelné,“ říká Tim Cook
Profimedia
ČTK
ČTK

Apple se chystá zdražovat. Podle šéfa podniku Tima Cooka už firma nedokáže dál tlumit růst nákladů na paměťové čipy, jejichž ceny žene vzhůru boom umělé inteligence.

Americká společnost Apple se chystá zvýšit ceny svých produktů. Reaguje tak na růst nákladů na paměťové čipy. V rozhovoru pro list The Wall Street Journal (WSJ) to řekl šéf podniku Tim Cook. Apple vyrábí například chytré telefony iPhone, počítačové tablety iPad, chytré hodinky Apple Watch či počítače Mac.

Čipy zdražuje umělá inteligence

Ceny paměťových čipů v poslední době výrazně rostou kvůli jejich nedostatku, který je důsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI).

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Skládací iPhone se blíží. Apple ho prozradil ve vlastním softwaru

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Apple ve svém novém softwaru zanechal zatím nejvýraznější stopy po chystaném skládacím iPhonu. Podle agentury Bloomberg se v iOS 27 a souvisejících aktualizacích objevují odkazy na skládací hardware, druhý displej i funkce určené pro větší a pružnější obrazovky.

nst

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Cook uvedl, že zdražování produktů Applu je nevyhnutelné, protože situace na trhu s paměťovými čipy je neudržitelná. Neupřesnil však, kdy a u kterých produktů by se ceny měly zvýšit.

„Snažíme se své zákazníky před zvyšováním cen ochránit, ale situace už je neudržitelná,“ uvedl Cook, kterého v září v čele Applu vystřídá John Ternus. „Rozhodně potřebujeme, aby se ceny a dodávky paměťových čipů pro spotřebitelské produkty vrátily na rozumnou úroveň,“ dodal.

Do hry vstupuje i helium

Ceny čipů v poslední době tlačí vzhůru nejen poptávka související s rozvojem AI, ale také konflikt na Blízkém východě, který narušil dodávky hélia. Tento plyn je klíčovou surovinou pro výrobu čipů, upozorňuje WSJ.

Stanislav Šulc: AI se dostala na úroveň atomovek. Co bude dál?

Názory

Americký prezident Donald Trump a jeho vláda učinili další kontroverzní krok a zakázali vývojářům umělé inteligence vývoz nejpokročilejších modelů do ciziny. Tím se AI dostala na úroveň jaderných zbraní či odpadu, s nimiž se také smí nakládat jen s posvěcením vlády. Z kroku, který podle kritiků minimálně naráží na americkou ústavnost, nejspíš bude moci těžit Čína a její technologický sektor.

Stanislav Šulc

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Stanislav Šulc

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