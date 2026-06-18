Kmotr AI se pustil do Muska. xAI je podle něj neúspěch
Jeden z „kmotrů umělé inteligence“ zpochybňuje Muskovy ambice v AI. xAI podle něj doplácí na odchody lidí, drahou infrastrukturu a těžko bude konkurovat lídrům trhu.
Elon Musk chce se svou firmou xAI patřit mezi světovou špičku umělé inteligence. Jeden z nejvlivnějších lidí oboru mu ale nevěří. Yann LeCun, zakladatel AMI Labs a bývalý hlavní vědec pro AI ve společnosti Meta, označil v rozhovoru pro CNBC Muskovu xAI za „svým způsobem neúspěch“.
Podle LeCuna nebude xAI schopna držet krok s nejsilnějšími hráči v oboru, především s OpenAI a Anthropic. „Nejsem příliš pozitivní, pokud jde o vyhlídky xAI,“ řekl LeCun.
LeCun bývá označován za jednoho z „kmotrů umělé inteligence“. S Muskem se přitom dlouhodobě střetává. V minulosti kritizoval jeho názory na AI i konspirační teorie na sociálních sítích. Musk naopak LeCuna obvinil, že je v oblasti umělé inteligence „dlouho mimo realitu“.
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Odchody z xAI a drahá infrastruktura
LeCun kritiku Muskovy firmy opírá mimo jiné o odchody lidí z jejího vedení. „xAI je upřímně řečeno tak trochu neúspěch, protože zakládající tým odešel,“ uvedl.
Podle CNBC z xAI v posledním roce odešlo několik spoluzakladatelů. LeCun zároveň tvrdí, že Musk bude mít kvůli své pověsti problém najímat nejlepší odborníky na umělou inteligenci.
Muskova xAI ale dál investuje do obří infrastruktury. LeCun upozornil na datová centra Colossus 1 a Colossus 2 v Memphisu, jejichž výpočetní kapacitu si podle CNBC pronajímají i Google a Anthropic. Právě pronájem kapacity je podle něj způsob, jak se Musk snaží vrátit část obrovských nákladů.
CNBC uvádí, že za tři měsíce do konce března vykázal AI segment SpaceX, který zahrnuje xAI, provozní ztrátu 2,5 miliardy dolarů.
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Varování před bublinou
LeCunova kritika ale nemíří jen na Muska. Varuje i před širším rizikem v celém AI byznysu. Firmy podle něj utrácejí obrovské částky za provoz modelů, zatímco uživatelé nejsou ochotni platit tolik, kolik technologie skutečně stojí.
„Ceny těchto AI služeb rostou, ale náklady na jejich provoz neklesají zdaleka dost rychle. Všechny tyto společnosti prodělávají a používání AI pro většinu lidí v podstatě financují investoři. To nemůže pokračovat moc dlouho,“ řekl LeCun pro CNBC.
Pokud firmy jako OpenAI nebo Anthropic nezmění ekonomiku provozu, čeká podle něj trh bolestivé vystřízlivění. „Budou muset zvýšit ceny, snížit náklady, nebo přijde velká exploze bubliny,“ varoval.
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LeCun sází na jiný směr
LeCun zároveň zpochybňuje, že současné velké jazykové modely samy o sobě povedou k další zásadní etapě umělé inteligence. Jsou podle něj užitečné například při programování nebo matematice, jejich provoz je ale ve srovnání s tím, kolik jsou uživatelé ochotni platit, příliš drahý.
Sám proto s AMI Labs sází na takzvané world models, tedy modely, které se nemají pouze učit jazykové vzorce, ale chápat fungování reálného nebo simulovaného světa, vztahy mezi objekty, příčinami a následky.
„Osobně si nemyslím, že budeme mít obecně použitelné a spolehlivé agentní systémy, dokud nebudou založené na world models,“ uvedl LeCun.
AMI Labs letos v březnu získala od investorů jednu miliardu dolarů. Hodnota firmy před investicí dosáhla podle CNBC 3,5 miliardy dolarů.
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