Víme, jak se promění Kulaťák. Auta nahradí chodci a tramvaje

Svojí rozlohou je sice Kulaťák čtyřnásobně větší, než Staromák, ale k podobě náměstí má hodně daleko. To se má brzy změnit. Individuální automobilovou dopravu „nahradí“ tramvaje.

Vítězné náměstí dlouhé roky nevyužilo svůj potenciál. Přitom je dokonce čtyřnásobně větší než třeba Staroměstské náměstí. Teď se to ale změní. Pražští zastupitelé a zastupitelky schválili změnu územního plánu, která je dalším krokem ke kultivaci symbolu Dejvic.

Vítězné náměstí dodnes neslouží jako plnohodnotné náměstí, jedná se spíš o nedokončenou dopravní křižovatku. Na pobytovou funkci a pěší dopravu příliš nemyslí. Jde přitom o nejvýznamnější veřejné prostranství v severozápadní části Prahy a symbol Dejvic, který se nachází se na rozhraní historické čtvrti Hradčany a moderní zástavby z meziválečného a poválečného období.

Celá čtvrť včetně náměstí byla postavena podle návrhu architekta Antonína Engela z roku 1924. Ten vytvořil regulaci nové čtvrti kolem náměstí, která však byla realizována pouze z části. Právě na ni město v dalším rozvoji lokality navazuje.

Návrh proměny náměstí pochází ze studia Pavel Hnilička Architekti, které v roce 2018 zvítězilo v urbanistické soutěži organizované Institutem plánování a rozvoje Praha (IPR). Po komplexní revitalizaci by měl jeho střed sloužit jako místo pro veřejná shromáždění, pořádání trhů a kulturních akcí.

„Celá lokalita by se měla stát dobře přístupnou pro všechny uživatele, ať už se pohybují pěšky, na kole, automobilem nebo veřejnou dopravou,“ přibližuje architekt a urbanista Pavel Hnilička.

Kromě investic do revitalizace náměstí v režii města, počítá se minimálně s částkou 500 milionů korun, zamíří do proměny Kulaťáků i soukromé zdroje, a to na výstavbu 4. kvadrantu pod taktovkou Sekyra Group, Penta a Kaprain.

