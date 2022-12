Zuckerbergova Meta zaplatí miliardy za únik dat z Facebooku. Ale trvá na nevině

Americká internetová společnost Meta Platforms se dohodla, že zaplatí 725 milionů dolarů (zhruba 16,5 miliardy korun) za urovnání hromadné žaloby, podle které umožňovala přístup k osobním údajům uživatelů třetím stranám, včetně výzkumné firmy Cambridge Analytica. Informovala o tom agentura Reuters. Meta je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp.

Žaloba byla podána poté, co se v roce 2018 ukázalo, že britská firma Cambridge Analytica získala přístup k údajům až 87 milionů uživatelů sítě Facebook. Společnost Meta v rámci dohody o urovnání žaloby nepřiznala pochybení.

Žaloba tvrdila, že firma porušila zákony, protože umožnila vývojářům aplikací a obchodním partnerům shromažďovat osobní údaje uživatelů bez jejich souhlasu. Dohodu ještě musí schválit soud.

Data pomáhala i Trumpovi

Společnost Meta uvedla, že dohoda je "v nejlepším zájmu naší komunity a akcionářů". "Během posledních tří let jsme upravili svůj přístup k soukromí uživatelů a zavedli komplexní program k jeho ochraně," dodala.

Společnost Cambridge Analytica v roce 2016 pomáhala při volební kampani bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. V roce 2018 se firma v důsledku skandálu kolem údajů uživatelů sítě Facebook rozhodla ukončit činnost.

Společnost Facebook se v roce 2019 dohodla, že zaplatí pět miliard dolarů, aby ukončila vyšetřování svých praktik v oblasti ochrany soukromí uživatelů ze strany americké federální obchodní komise (FTC).

Zaplatila také 100 milionů dolarů za urovnaní obvinění ze strany americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), podle kterého poskytovala investorům zavádějící informace ohledně zneužívání osobních údajů uživatelů.

